Un nuevo pretendiente: revelan la escudería que se pelea con Williams a Carlos Sainz para el 2025

La Fórmula 1 sigue en pleno movimiento y tras la victoria de Max Verstappen en el GP de Barcelona en España, la grúa de las escuderías siguen activadas y atentas a los pilotos que quedan sin equipo para el 2025 como Carlos Sainz.

En una gran incertidumbre se mantiene el futuro del piloto español de Ferrari, quien ya conoce que su destino está fuera del ‘Cavallino Rampante’, luego del histórico anuncio de la llegada de Lewis Hamilton a la mítica escudería italiana.

Diversas informaciones han situado a Sainz en Williams, escudería que sigue de cerca a Carlos y quienes ya han ofertado por él, pero ahora, según un reporte de Motorsports, Alpine sería quien ingrese en la pelea por el español.

En concreto, desde el medio especializado aseguran que el hombre que estaría detrás del movimiento es Flavio Briatore, antiguó hombre pesado de F1, fuese nombrado asesor principal de del director general de Renault, Luca de Meo.

Es ahí donde detallan que “una de las responsabilidades del extravagante italiano es la selección de pilotos, y se le vio con de Meo en intensas discusiones por el paddock del Circuit de Barcelona durante una visita al GP de España”.

Las miras apuntan al español, así también como la actitud de su padre, Carlos Sainz, a quien se le vio visitando varios motorhomes de Alpine durante la mañana de competencia en el GP de Barcelona.

Así también, desde el citado medio le preguntaron en zona mixta a Carlos Sainz sobre si su futuro se conocerá tras el GP de Austria, a lo que el español respondió brevemente: “Podría ser. No seguro, pero podría ser”.

Cabe detallar que también Williams es carta para quedarse con Sainz, pero también aparece la figura de Audi, escudería que sigue de cerca a Carlos y quienes lo quieren sí o sí de cara al 2026.

Alpine have entered the race to sign Carlos Sainz for 2025, sources have confirmed to ESPN. pic.twitter.com/HOswetlzPD

— ESPN F1 (@ESPNF1) June 24, 2024