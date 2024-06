"Supongo que quería impresionar": el cruce entre Leclerc y Sainz que revelan pelea interna en Ferrari

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Ferrari sufrió en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 al ubicarse Charles Leclerc y Carlos Sainz en quinta y sexta posición en Barcelona, revelando un quiebre interno. Mercedes y Red Bull destacaron sobre ellos, generando tensión en la escudería. Leclerc criticó a Sainz por un incidente en pista, mientras que Sainz respondió que no entendía sus quejas. Esta situación se dio en un mal fin de semana para Ferrari, con Lando Norris superando a Leclerc en la clasificación general de pilotos. Desarrollado por BioBioChile

Ferrari sufrió más de la cuenta en una nueva fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, luego de que Charles Leclerc y Carlos Sainz perdieran la opción de podio y se ubicaran en la quinta y sexta posición de la clasificación respectivamente.

Fue la fecha en Barcelona que reveló el ‘quiebre’ y una ‘pelea’ interna en el ‘Cavallino Rampante’, quienes no pudieron ante la arremetida de los Mercedes (Hamilton y Russell) y la contundencia del McLaren (Lando Norris) y del ganador de la jornada, el Red Bull de Max Verstappen.

La tensión en la mítica escudería se comenzó a sentir desde el cierre de la carrera, cuando Charles Leclerc habló por radio y detalló que “Sé muy bien dónde lo perdí (el podio)”.

Por un momento, puede parecer que se echó la culpa a él mismo, pero no, no quiso ser autocrítico y se refería a la acción donde, limpiamente, Carlos Sainz le adelantó. Se tocaron un poco, pero Carlos tenía la curva ganada y fue Charles el que quiso ser demasiado ambicioso y no ser superado por su compañero.

Fue al terminar la carrera y el camino al paddock, donde Leclerc llegó hasta Sainz y comenzó a recriminarle lo hecho durante el Gran Premio de Cataluña.

Los dardos de Leclerc

En charla con los medios, el monegasco detalló que “no era el momento de pelear. Dañó mi alerón delantero. Supongo que quería impresionar en su carrera de casa, considerando el momento de su carrera”.

“Está bien, verá la imagen, verá que no debería haberme cerrado. Quería hacer algo un poco espectacular, pero quizás yo no era la persona adecuada para hacerlo”, raspó con sus palabras Charles.

Las respuestas de Sainz

No obstante, Carlos Sainz no se quedó callado y arremetió contra su compañero de equipo al asegurar que “no entiendo sus quejas”.

“Creo que son demasiadas veces las que se queja después de la carrera. Entiendo que en caliente pueda pensar eso, pero… no lo se”, indicó Sainz.

Un fuerte cruce en uno de los peores fin de semanas para Ferrari en el último tiempo en la Fórmula 1, luego de que Lando Norris pasara por unidades a Charles Leclerc en la clasificación general de pilotos en el ‘Gran Circo’.

