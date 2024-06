La postulan a la maniobra del año: el doble adelantamiento de Albon en Canadá que deslumbra a la F1

El GP de Canadá fue uno de los eventos de la Fórmula 1 más entretenidos de lo que va de la temporada en el ‘Gran Circo’, sellado con una victoria de Max Verstappen, quien volvió al triunfo tras lo ocurrido en el GP de Mónaco.

Si bien el piloto ‘tulipán’ se alzó con el trofeo y Lando Norris y George Russell completaron el podio, fue Alexander Albon quien se robó las miradas de la acción en el circuito Gilles Villeneuve por su doble adelantamiento durante la competencia.

El piloto anglo-tailandés de Williams demostró todo su talento al volante tras adelantar en una sola maniobra a dos contrincantes (Daniel Ricciardo y Esteban Ocon), algo que fue captado por la transmisión de la competición.

Todo ocurrió en la vuelta N°30 de las 70 que componen el circuito en Canadá, donde en la curva N°13, Albon aceleró a fondo su Williams para adelantar primero a Ricciardo y con el envión de su auto y aprovechando la inercia del movimiento, aprovechó de dejar atrás a Ocon.

Lamentablemente para el conductor de Williams, su monoplaza no pudo continuar compitiendo y quedó fuera de la carrera principal, pero su adelantamiento quedará en la retina de todos los aficionados de la F1.

De hecho, medios especializados aseguran que es el mejor que se ha registrado en la actual temporada en la Fórmula 1, una edición muy reñida y que tiene en los puestos de avanzada a Red Bull, McLaren y Ferrari.

How on earth did @alex_albon do that?! 🤯

A simply incredible double overtake from the Williams driver 🍿#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/GZcdZEnWh0

— Formula 1 (@F1) June 9, 2024