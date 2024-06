Fernando Alonso se alza en lluvioso Montreal: Russell y Stroll obtienen podio en libres 2 de Fórmula 1

El español Fernando Alonso (Aston Martin) ha dominó este viernes los segundos Entrenamientos Libres del Gran Premio de Canadá, novena cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, tras una jornada condicionada por la lluvia caída sobre el Circuito Gilles Villeneuve.

El mítico ‘Muro de los Campeones’ no fue el principal problema de los pilotos, pues la predicción meteorológica auguraba precipitaciones en Montreal.

El británico Lando Norris (McLaren), merced a una última vuelta con neumáticos de seco, había sido el más rápido en los Libres 1, desarrollados casi por completo con la pista mojada a causa de una granizada en los instantes previos a su arranque.

De modo anecdótico por ese cambio de paradigma, el español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc habían terminado con sus coches de Ferrari, respectivamente, en la segunda y la tercera posición.

En los primeros minutos de incertidumbre, Leclerc salió al circuito con neumáticos intermedios verdes, pero la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) interpretó esa acción de Ferrari como una irregularidad y avisó de que investigaría lo sucedido al acabar el día.

La esperada lluvia tardó casi un cuarto de hora en aparecer, a lo que Alonso respondió para encabezar el pelotón bastante rato gracias a su mejor vuelta en 1:17.835.

El propio Leclerc hizo más adelante un registro de 1:16.556, justo cuando responsables de la FIA se acercaban al garaje de Red Bull Racing para algunas hacer comprobaciones.

Su objetivo era el bólido del neerlandés Max Verstappen, defensor del título y actual líder del Mundial. Periodistas desplazados al Gilles Villeneuve informaron de cierto olor a quemado en ese ‘box’ y por la retransmisión televisiva se apreció cómo los ingenieros de Red Bull iban desmontando varias piezas de la parte inferior del coche.

Entre tanto, Alonso recuperó la cúspide en la tabla de tiempos con una vuelta en 1:15.810, marca imbatible en los 20 minutos que faltaban por agotarse.

El británico George Russell (Mercedes) concluyó segundo, a 0.463 de distancia del piloto asturiano, mientras que Lance Stroll cerró su participación en el tercer lugar de los segundos libres de la Fórmula 1.

