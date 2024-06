"Una gran noticia": Verstappen deja la rivalidad de lado y celebra renovación de ’Checo’ con Red Bull

La renovación de Sergio ‘Checo’ Pérez con Red Bull no ha dejado a nadie indiferente en el mundo de la Fórmula 1, menos a su mayor rival y a la vez compañero, Max Verstappen, quien celebró la extensión de contrato del mexicano.

Fue en un comunicado de prensa donde Max Verstappen recalcó lo importante de seguir con su compañero que lo ha ayudado a conseguir los dos últimos campeonatos de la Fórmula 1.

En sus primeras palabras, el piloto tulipán detalló que “es una gran noticia que ‘Checo’ haya firmado con el equipo hasta 2026 y estoy contento de poder continuar con la exitosa asociación que hemos creado en los últimos años”.

“Logramos una temporada récord el año pasado y el equipo es muy fuerte, así que estamos deseando aprovechar este éxito también en los próximos dos años”, agregó.

Posteriormente, también tuvo palabras para lo que será la nueva fecha en la Fórmula 1, GP que se disputará en Canadá en el circuito Gilles Villeneuve.

Con relación a esto, Verstappen apuntó que “después de un fin de semana más difícil en Mónaco, esta semana he estado con el equipo de vuelta en la fábrica y en el simulador preparándome para el Gran Premio de Canadá”.

“La pista allí es muy singular, tiene algunos bordillos de la vieja escuela y hay muchas más oportunidades para adelantar. Es aún más importante tener una buena puesta a punto del coche y encontrar un equilibrio entre las velocidades en línea recta, así como una buena estabilidad en la frenada”, añadió.

Por último deslizó que “siempre es bueno volver a correr en Montreal; el paisaje es único, el ambiente en la ciudad es genial y los aficionados son muy apasionados”.

