Llegó la renovación: Red Bull y Sergio ’Checo’ Pérez alcanzan acuerdo y extienden su vínculo en la F1

Humo blanco en la Fórmula 1 para el actual equipo campeón de la máxima categoría del mundo motor, luego de que Red Bull y Sergio ‘Checo’ Pérez alcanzaran un acuerdo y extendieran su vínculo en el ‘Gran Circo’.

La continuidad del tapatío fue confirmada hace breves momentos por las cuentas oficiales de la escudería de Milton Keynes, en donde se revela que ‘Checo’ seguirá acompañando a Verstappen por dos temporadas más.

Es así que Pérez estará hasta el 2026 en Red Bull, pero Christian Horner reveló en el comunicado de la franquicia de la bebida energética que podría volver a extenderse por un año más.

Por otra parte, el mexicano también expresó su alegría en el comunicado al sentenciar que “estoy muy feliz de comprometer mi futuro con este gran equipo, es un desafío como ninguna otra carrera para Oracle Red Bull Racing, tanto dentro como fuera de la pista”.

“Tenemos un gran desafío este año y tengo plena confianza en todo el equipo en que el futuro es brillante aquí y estoy entusiasmado de ser parte de él. Quiero agradecer a todos toda la confianza que están depositando en mí, es mucha y quiero devolverla con excelentes resultados dentro y fuera de la pista”, indicó.

De esta forma, Red Bull ya zanja la incertidumbre en cuanto a sus pilotos de cara a las siguientes dos temporadas, pero deberán enfocarse en la actual, la cual se ha vuelto muy reñida y el acercamiento de Ferrari y McLaren en la clasificación, amenaza el tetracampeonato de Max Verstappen.

¡Vamos Checo! 🇲🇽

We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️

Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 4, 2024