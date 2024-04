Red Bull reaparece con todo en Japón: Verstappen se hace con la ’pole’ y ’Checo’ Pérez saldrá segundo

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato, saldrá primero en el Gran Premio de Japón, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Suzuka, donde su compañero, el mexicano Sergio Pérez, arrancará segundo.

Verstappen, de 26 años, logró su trigésima sexta ‘pole’ en la F1 -la cuarta de la temporada- al dominar la calificación de este sábado, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió -con neumático blando- los 5.807 metros de la mítica pista nipona en un minuto, 28 segundos y 197 milésimas. Tan solo 66 menos que ‘Checo’, que, tras una gran actuación, arrancará segundo; y con una ventaja de 292 sobre el inglés Lando Norris (McLaren), tercero en la cronometrada principal.

Sainz, de 29, que viene de lograr una victoria épica en Australia -solo dos semanas después de haber sido operado de una apendicitis- se quedó a 48 centésimas de ‘Mad Max’ y mejoró en cuatro escasas milésimas a Alonso, que arrancará quinto, un puesto por detrás de él, en Japón, donde el doble campeón mundial asturiano logró dos de sus 32 victorias: una en Fuji -escenario del debut en el calendario de este Gran Premio, en 1976- y otra en esta pista.

Verstappen y Pérez habían firmado sendos ‘dobletes’ en las dos primeras carreras, en Baréin y en Arabia Saudíta -donde por la citada intervención quirúrgica no corrió Sainz-, pero el súper-depredador neerlandés se tuvo que retirar en la segunda vuelta, a causa de una avería de frenos, y ‘Checo’ no había pasado del quinto en Australia. Así que la jornada de este sábado se puede interpretar como una llamada al orden de los pilotos de la muy dominante escudería austriaca.

Por la mañana, el ídolo deportivo de los Países Bajos y Sergio, que ya lo habían hecho, también por ese orden, en el primero -el segundo del viernes, chafado por la lluvia, resultó inservible-, también encabezaron la tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento en Suzuka. Una pista ‘de piloto’, con un trazado único -en forma de ocho-, 18 curvas -algunas muy rápidas y abrasivas- y una recta de meta en bajada.

‘Mad Max’ (1:29.563) -que lidera el Mundial con 51 puntos, cuatro más que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con cinco de ventaja sobre ‘Checo’- había aventajado en 269 milésimas a su compañero, con los dos ingleses de Mercedes por detrás: George Russell -a 355- marcó el tercer crono y el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton -a 474- el cuarto. Alonso, esta vez ya con el nuevo suelo de su AMR24, ilusionaba con el quinto tiempo, a poco más de medio segundo, en el último ensayo.

