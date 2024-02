Mercedes quiere su propio bombazo para contrarrestar a Ferrari: el piloto que está en la mira

El director de Mercedes, 'Toto' Wolff, no descartó la llegada de un mítico piloto aún en acción en la Fórmula 1 para reemplazar la salida de Lewis Hamilton desde la escudería alemana.

El mundo de la Fórmula 1 sigue comentando con el anuncio de Ferrari, quienes golpearon la mesa de la competición y abrocharon la llegada del 7 veces campeón del ‘Gran Circo’, Lewis Hamilton.

Mucho se ha hablado del camino que deberá tomar Carlos Sainz, tras la llegada del británico, pero también sobre quien reemplazará a Hamilton en el gran puesto que dejará a finales del 2024 en Mercedes.

Varios nombres han aparecido, de hecho, el del propio Sainz, Alexander Albon, y hasta el tricampeón actual de la F1, Max Verstappen, sin embargo, todos estos pilotos quedarían de lado y un veterano de la competición podría tomar el lugar de Lewis.

En una entrevista con Motorsport-Magazin.com, el director de Mercedes, ‘Toto’ Wolff, habló de dos nombres en consideración, Verstappen y Fernando Alonso, pero quien tendría más chances de llegar a la escudería alemana sería el español.

En sus declaraciones, Wolff confesó que “hace algunos días no habría pensado que Lewis me diría que pilotaría Ferrari el año que viene. Por eso no descartaría nada en la Fórmula 1″.

“Los pilotos toman la decisión de conducir para un equipo o no. Por eso no lo descartaría a Alonso en absoluto, en ningún momento”, indicó al conocer que el asturiano tiene contrato con Aston Martín hasta finales del 2024, fecha en que Hamilton dejará Mercedes.

Cabe destacar que el arranque de la nueva temporada en la Fórmula 1 comienza este próximo 2 de marzo con el primer Gran Premio que se disputará en Baréin, circuito ubicado entremedio de las dunas del desierto en la ciudad de Manama.