"Gracias por el cariño": Germán Lyon exhibe imágenes médicas tras violento choque en el WRC de Chile

Germán Lyon volvió a aparecer en redes este sábado y publicó imágenes médicas tras su violento choque durante el WRC de Chile, en el Biobío.

El piloto chileno Germán Lyon protagonizó el pasado viernes 29 de septiembre un grave accidente en el WRC de Chile. Fue ingresado de carácter grave a la Clínica Sanatorio Alemán, con varias lesiones y politraumatismo.

Con el correr de los minutos, para tranquilidad de su familia y el mundo tuerca, se conoció que se encontraba fuera de riesgo vital.

Recién el pasado 4 de octubre el experimentado piloto de la categoría RC2 habló de lo sucedido en las rutas del Biobío. “Terminamos pegándole fuertemente al interno de la curva, el auto salió catapultado hacia adelante y nos dimos 4 o 5 vueltas terminando de techo. Cuando Sebastián Vera me preguntó como estaba, me di cuenta que no me podía mover, solo podía mover la cabeza”, relató.

“Fueron momentos de mucha angustia hasta que lograron dar vuelta el auto… Tengo la médula inflamada, lo que me deja las extremidades con poco movimiento. Además, tengo un ligamento del cuello roto y el disco de la vértebra C3 dañado. Por ahora todo se centra en las vértebras C2, C3 y C4”, complementó.

Y este sábado, Lyon volvió a aparecer en redes y publicó imágenes médicas tras su violento choque. “Cómo saben, mi daño es un edema que generó una inflamación en la médula a la altura del C2 C3 C4 (foto 1), por lo que el día miércoles 4, me operaron y me reemplazaron el disco C3 que estaba destruido y se restituyó un ligamento”.

Además, el piloto del Citroen C3 aprovechó de agradecer al equipo de la Clínica Alemana, como también “los miles de mensajes y cadenas de oración que se han hecho por mí”.

“Estoy sinceramente impresionado con las muestras de cariño que me dan día a día, nos saben la fuerza y energía que me da para mi recuperación, por favor no paren”, sentenció Lyon.