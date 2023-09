Directo contra el muro: el choque de George Russell que le costó el podio en GP de Singapur

El GP Marina Bay de Singapur de la Fórmula 1 no estuvo exento de momentos especiales en pista, uno de ellos, protagonizado por George Russell.

Y es que el liderato de Carlos Sainz -que terminó ganando la carrera- constantemente amenazado por las arremetidas de Lando Norris, Lewis Hamilton y el propio Russell.

Sin embargo, el segundo piloto de Mercedes, que había firmado un buen cometido, se vio afectado por una mala maniobra que le terminó costando el podio.

Resulta que el joven británico, en la búsqueda de superar a Lando Norris por el segundo puesto, frenó tarde en la vuelta 62 del circuito y por tal motivo, no pudo controlar su monoplaza y acabo estrellándose en uno de los muros, cuando faltaban pocas curvas para el término de la carrera.

Lamentablemente para George Russell, todo ocurrió cuando ya se veía que tenía asegurado su puesto en el podio, pero no fue así.

Para fortuna de Mercedes, Lewis Hamilton pudo asegurar la suma para la escudería, finalizando en el tercer lugar antes ocupado por su compañero de equipo.

The moment of Russell's crash…

The right rear tire of the car hits the barriers

