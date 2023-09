Thierry Neuville salta a la cima del Rally Acrópolis de Grecia con Ogier y Rovanperä al acecho

El piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1 HYBRID) ha ganado la segunda jornada del Rally Acrópolis, Grecia, tras marcar este viernes el mejor tiempo en los cinco tramos del día con 55 minutos, 10 segundos y 4 décimas.

Neuville, de 35 años y con una extensa y gloriosa carrera en el rally, se impuso a los Toyota GR Yaris. Superó por 2.8 décimas al piloto francés Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris) y en 25.5 décimas al finlandés Rovanperä (Toyota GR Yaris), actual campeón del mundo y líder del tramo de apertura de ayer.

A falta de tres pruebas para el final de la temporada, Rovanpera comanda la general del Mundial con 35 puntos más que el británico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), ganador del anterior rally en el país natal del cabeza de serie.

El español Daniel Sordo (Hyundai i20 N Rally1 HYBRID) acabó en séptimo lugar en la quinta carrera que ha disputado esta campaña. El año pasado completó el triplete de su equipo y tras una gran jornada inicial este jueves, el de Torrelavega marcó el séptimo tiempo a 7 segundos de Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris).

El Rally Acrópolis, que este año celebra 70 años como prueba internacional, continúa este sábado con una etapa dividida en seis tramos.

SS2 @AcropolisRally

⏱️ 5:34.4 – Fastest so far, 3.4s quicker than #Ogier

💬 Road position is improving, that's for sure. There are already some lines I really could benefit from. We need to work a bit on the car, without shakedown there's a few small adjustments to do.#WRC… pic.twitter.com/rcOVqf3lsE

— Thierry Neuville (@thierryneuville) September 8, 2023