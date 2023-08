No cedió ante McLaren: Verstappen gana la qualy y largará primero en GP de Países Bajos de Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del Mundial de Fórmula 1, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de los Países Bajos, el decimotercero del año, que se disputa en el circuito de Zandvoort.

‘Mad Max’ dominó la sesión de calificación al marcar la vuelta rápida de la tercera y decisiva ronda, con el neumático blando, al cubrir los 4.259 metros de la pista neerlandesa en un minuto, 10 segundos y 567 milésimas, 537 menos que el inglés Lando Norris (McLaren); que saldrá junto a él desde la primera fila.

Tercero arrancará el británico George Russell (Mercedes); acompañado en la segunda grilla del tailandés Alexander Albon (Williams), quien fue la sorpresa de la jornada junto al otro McLaren, Oscar Piastri, quien pese a su buena jornada largará octavo.

