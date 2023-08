"Oh, Díos mío": el violento choque provocado por joven piloto de Red Bull en la Súper Fórmula de Japón

Los deportes de motor normalmente dejan brillantes y reñidas carreras entres los avezados pilotos, pero también, es común ver accidentes por las brutales velocidades que alcanzan los monoplazas.

Esto fue lo que ocurrió en la Súper Fórmula de Japón, en el circuito Motegi, donde se registró un tumulto luego de un accidente ocasionado por 3 vehículos en la carrera.

Quien generó todo este choque fue una de las estrellas y promesas de Red Bull, el piloto neozelandés, Liam Lawson, quien resbaló con su auto, realizando un trompo e impactando de lleno a los conductores japoneses, Tadasuke Makino (Docomo Team Dandelion Racing) y Yuhi Sekiguchi (Itochu Enex Team Impul), quienes volaron por los aires.

Así también, producto del fuerte impacto igual chocaron a Nobuharu Matsushita de B-Max Racing.

La compleja situación hizo que en la carrera se mostraran las banderas rojas. Por suerte Liam Lawson, Matsushita y Sekiguchi, no resultaron con problemas y lograron salir sin lesiones desde el violento accidente, pero Tadasuke Makino, debió ser ayudado para escapar de su monoplaza y tuvo que ser derivado hasta el hospital más cercano.

Por otra parte, el impacto y accidente fue tan fuerte que el relator de la competencia solo pudo decir: “Oh, Dios mío”, tras el violento choque de los vehículos.

No obstante, a pesar de preocupar a todos con el accidente, Tadasuke Makino subió una publicación a sus redes sociales dando cuenta de que ya está bien tras el feroz accidente el la fecha disputada en Japón.

Con relación a esto, el piloto de Docomo Team detalló: “El accidente de ayer hizo que mucha gente se preocupara. Gracias a los funcionarios después del accidente, al equipo médico y a los médicos que me llevaron al hospital para que me examinaran, estuve hospitalizado durante la noche pero pude salir del hospital”.

Cars go airborne at Motegi! 😱 Drivers are OK!

📺 Watch the race restart live on https://t.co/SzQiOomZen at https://t.co/QUWTg9WKYs#SUPERFORMULA #SFormula #Motorsport #SFjp #trd #HRC #HONDA #TOYOTA pic.twitter.com/oG2p4nX43o

— Motorsport.tv (@MotorsportTV_UK) August 20, 2023