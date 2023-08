Barrichello recuerda etapa a la sombra de Schumacher en Ferrari: "Nunca me apoyó, el equipo era suyo"

En diálogo con el podcast Beyond The Grid, el expiloto brasileño Rubens Barrichello ahondó en su convivencia con el heptacampeón de la F1 en Ferrari.

En un tinte dulce y agraz, Rubens Barrichello recordó su época como piloto de Ferrari en la Fórmula 1.Desde 2000 a 2005, el hábil brasileño vivió años fructíferos en la escudería italiana, eso sí, eclipsado por Michael Schumacher.

Aquella época le trajo a la mesa al corredor unos recuerdos bastante ingratos del alemán, reconociendo así una relación rota -por no decir nula- dado el nulo apoyo que recibió por parte de su compañero.

“Michael nunca me ha apoyado. Nunca ha estado ahí para ofrecer ayuda, y yo nunca se la he pedido. Con Michael Schumacher era diferente, muchas veces terminábamos un encuentro y luego empezaba otro con él, al final entendí que el equipo era solo suyo“, disparó Barrichello.

“Yo siempre he hecho amigos y siempre he tenido una buena relación con todos mis compañeros”, recalcó ‘Rubinho’, quien aseguró haber aceptado cosas por su bien y por el del equipo.

“Mi contrato no decía nada sobre no poder luchar contra Michael. Hubo muchas cosas que rechacé, pero a algunas dije que sí porque pasé seis años esperando mi momento“, apuntó el expiloto de la F1 respecto a su rol ‘secundario’ en Ferrari.

Para finalizar, Rubens Barrichello recordó el ‘trato preferencial’ que existió para él por sobre la figura del heptacampeón de la categoría reina del automovilismo, con quien consiguió cinco Campeonatos de Constructores al coincidir en el equipo de Maranello.

“Siempre digo que Michael era más fuerte que yo, sin dudas, pero ya estaba en Ferrari desde 1996, tenía cuatro años más de experiencia en la escudería y Jean Todt lo consideraba como un hijo“, sentenció.

