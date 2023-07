Se les olvidó lo más importante: el chascarro de Verstappen, Norris y Hamilton en premiación de F1

El paso de la F1 por Gran Bretaña dejó un GP no exento de emociones desde principio a fin. El climax de la carrera tuvo momentos claves, como la férrea lucha entre Lando Norris y Lewis Hamilton por el segundo puesto, como también, la victoria sin inquietud para Max Verstappen.

En este escenario, los mencionados pilotos de McLaren, Mercedes y Red Bull, respectivamente, se dejaron llevar por las emociones hasta en la premiación del Gran Premio de Gran Bretaña y protagonizaron un curioso momento.

“Max, Lando y Lewis estaban tan emocionados de celebrar… que se olvidaron del trofeo“, escribió la cuenta oficial de la F1, dejando entrever la situación donde todos los pilotos se habían olvidado de seguir el protocolo en el podio.

Fue Verstappen quien reaccionó riéndose y finalmente aceptando el trofeo, mientras era protagonista de la tradicional ‘lluvia’ de champaña que llevaron a cabo Norris y Hamilton en Silverstone.

Max, Lando and Lewis were so excited to celebrate… that they forgot about the trophy 😂#BritishGP #F1 pic.twitter.com/D4ii9VXDDf

— Formula 1 (@F1) July 9, 2023