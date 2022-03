Mapa de homicidios en Chile: Santiago lidera con 314 asesinatos y en Tarapacá aumentan un 280%

695 procedimientos policiales por homicidios se registraron este 2021 en todo Chile. Los números conforman un oscuro mapa que tiene a la región Metropolitana como líder: prácticamente la mitad de ellos ocurrieron justamente allí. ¿La comuna con más casos? Santiago. La Pintana le sigue de cerca.

Se trata de datos proporcionadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Unidad de Investigación de BioBioChile que dan cuenta de operativos de ambas policías por casos en los que al menos una persona resultó muerta a manos de otra. En varios de ellos, existe más de un fallecido.

Y aunque en varias zonas los guarismos van a la baja, el panorama preocupa. Especialmente por el explosivo aumento de casos en la región de Tarapacá. Si en 2018 se registraron 10 operativos por homicidios, en 2021 la cifra se empinó a los 38.

¿Uno de los principales problemas? El temor de denunciar. Al menos así lo afirman persecutores de la zona.

—Creen que van a tener represalias —advierte el fiscal de Tarapacá.

El ranking de la desgracia

La información entregada a este medio por el organismo gubernamental corresponde a cifras cotejadas por el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD). Esto, en base a los registros “de entrada” que entregan ambas policías, razón por la que en ciertos casos distan de las que maneja el Ministerio Público en la materia.

De los últimos cuatro años calendario, el 2020 fue por lejos en el que más casos de homicidios se reportaron (889), no obstante todas las restricciones de movilidad y el confinamiento obligatorio por el avance de la pandemia de coronavirus.

Pese a registrar 9,1% de casos menos que el año anterior, durante 2021 la comuna que más homicidios se anotó fue la de Santiago.

Según las cifras del CEAD (ver gráfico), durante el año pasado en la capital se produjeron 30 casos de homicidios. Es decir, concentra el 4,3% de los casos a nivel nacional.

En segundo lugar, y pese a reportar un 46,2% de casos menos que en 2020, aparece la comuna de La Pintana.

Allí, según los datos de las policías, durante 2021 se produjeron 21 casos de homicidios consumados.

El tercer lugar, con 20 casos, fue para la comuna de Colina, mientras que el cuarto se lo llevó Iquique con 19.

En la quinta posición aparece la comuna de Valparaíso con 18 casos, relegando al sexto lugar a la comuna de Alto Hospicio que en 2021 “aportó” con 17 casos al igual que Puente Alto.

Armas de fuego por doquier

El fenómeno de los homicidios ha mutado con el tiempo: si antes las cortaplumas y cuchillos predominaban, actualmente lo hacen las pistolas.

—Hoy un 53% los homicidios se cometen con armas fuego, según muestran las cifras de Carabineros 2021, a diferencia de los que ocurría antes, cuando predominaban las armas blancas —explica a BBCL la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez.

La representante de gobierno detalla que uno de los focos es precisamente el control del alto poder con el que cuentan bandas delictivas.

De ahí que el foco del trabajo estuvo en la coordinación con las policías para enfrentar los tres factores que influyen en este fenómeno: las bandas criminales, las drogas y las armas de fuego.

—Ese esfuerzo ha dado resultados positivos, que no nos satisfacen y nos desafían a seguir trabajando hasta el último día, pero que muestran efectividad del actuar policial —asevera.

Gómez además destaca que como gobierno impulsaron la nueva Ley de Armas. Tras 14 años en el Congreso, finalmente entró en vigencia, lo que a su juicio entrega más y mejores herramientas para fiscalizar y perseguir el uso ilegal de éstas, resalta.

Aumento del 280%

Durante 2021, de acuerdo a los reportes policiales, en la región Metropolitana se registraron 314 casos de homicidios, 140 casos menos que en 2020.

Lo anterior se traduce en una baja de un 30,8% en asesinatos, por sobre la disminución del 21,8% en casos a nivel nacional.

Empatados en el segundo lugar a nivel nacional aparecen las regiones de Valparaíso y del Bío Bío. Cada una en 2021 se anotó con 63 operativos por asesinatos.

La primera tuvo nueve casos menos que en 2020, mientras que en la segunda, la cifra representa una disminución de tres casos.

En tercer lugar en 2021 se ubica la región de Tarapacá, tras presentar un explosivo aumento con respecto al año anterior.

Según dan cuenta las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en esta última zona el número de casos aumentó en un 280% de un año para otro.

Al nivel de Haití

Allí, sin embargo, el panorama se vuelve aún más complejo. Si en lugar de los operativos policiales se contabilizan las víctimas, los números crecen aún más.

De acuerdo a información entregada por el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, durante 2021 en la zona se reportaron 51 personas asesinadas. La mitad de ellas perdieron la vida en Alto Hospicio.

—En el caso nuestro la tasa de homicidios es de 14 casos por cada 100 mil habitantes (…) Es una cifra que nos coloca a nivel de países que tienen serios niveles de problemas como Haití, por ejemplo, que tiene una cifra a nivel nacional de 14 homicidios por cada 100 mil habitantes.

A juicio del persecutor, además de la alta criminalidad, deben enfrentarse a problemas rudimentarios a la hora investigar. La falta de herramientas para avanzar en las investigaciones les juega en contra. A modo de ejemplo:

—(En Alto Hospicio) no existen cámaras. La cámara que está instalada en la vía pública, en lugares estratégicos, es una herramienta extraordinariamente útil para resolver muchas cosas.

“No sabemos quienes son”

Pero no es lo único. Arancibia cuenta que el miedo de los testigos también es un obstáculo mayor. Aportar antecedentes no es fácil para quienes presencian un homicidio.

—Creen que van a tener represalias, que se va a conocer que ellos colaboraron (…) Yo soy fiscal desde hace 20 años y antes uno podía convencer a las personas para que testificaran.

¿Y la migración irregular? Según el fiscal, la entrada descontrolada de extranjeros sí dificulta las indagatorias. La razón es simple:

—Tenemos una enorme cantidad de personas que pueden haber participado en este tipo de delitos y que no están registradas, no tenemos sus huellas, no tenemos sus fotos, no tenemos su identidad.

De acuerdo a las cifras que maneja la Fiscalía Regional de Tarapacá, el 30% de los imputados por homicidio durante 2021 fueron ciudadanos de nacionalidad extranjera.

Más medidas

Consultada por Tarapacá, la subsecretaria Gómez destaca que el Gobierno dispuso, a partir del diálogo con las comunidades, vecinos y gremios de la zona, el reforzamiento de la presencia de ambas policías.

—Están desarrollando diversos servicios especiales, rondas, controles y operativos, focalizados en los barrios críticos de estos territorios que nos planteó en terreno la propia comunidad, para mejorar la seguridad en la zona y prevenir y perseguir la ocurrencia de ilícitos.

Algo similar en Santiago. La autoridad apunta que se implementaron servicios especiales en el casco histórico de la ciudad por parte de Carabineros. Todo con la finalidad reforzar la prevención y la capacidad de respuesta.

El futuro subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no estuvo disponible para este reportaje.