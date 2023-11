Comunidad palestina preocupada por palestinofobia en Chile: "Tenemos reportes de agresiones, insultos"

“Altamente exitosas”. Así calificó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, respecto a la reunión que sucedió el 23 de noviembre y en la cual fue detallada cómo sería la tregua temporal en la Franja de Gaza. La pausa de cuatro días en el conflicto entre Israel y Hamás tuvo inicio el pasado viernes y fue pactada a cambio de la liberación de 50 personas secuestradas el día 7 de octubre durante los ataques perpetrados por el grupo terrorista islamita.

“La presión internacional contribuyó mucho para esta tregua humanitaria. Creo que es muy relevante esos esfuerzos que se han hecho en distintas partes del mundo, incluido Chile desde el Ejecutivo, del Parlamento, y de la sociedad civil. Qué ellos no se detengan porque lo que hay que buscar es un cese al fuego (…) El acuerdo es una señal de avance, un rayito de esperanza”, recalca Diego Khamis, director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile, en conversación con BioBioChile.

Abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es hijo de Maurice Khamis, un palestino proveniente de la ciudad de Beit Jala, en Cisjordania, y quien actualmente preside la organización. Maurice llegó a Chile con solo tres años de edad junto a sus padres y hermanos.

“Como comunidad, hemos enviado ayuda al hospital episcopal y a una iglesia católica que nos pidieron ayuda para poder comprar agua, detalla Diego Khamis. El director ejecutivo relató que ha visto un aumento de la “palestinofobia” en Chile en los últimos meses, siendo él una de las víctimas a través de las redes sociales. “Estamos muy preocupados”, subraya.

48 días de guerra y una tregua humanitaria

— Para empezar nuestra conversación, me gustaría saber si tienes parientes en Palestina. En caso de que tengas, ¿qué informaciones has podido obtener de ellos sobre la situación allá?

Tengo parientes y amigos. Mi familia viene de Beit Jala, que es una ciudad que está entre Belén y Jerusalén, en Cisjordania, donde la situación también es compleja, con desabastecimiento, ya que han habido incursiones del Ejército israelí. Estas incursiones han sido realizadas principalmente a los campos de refugiados que hay en Belén y tengo amigos que han tenido complicaciones. Uno que nació en Chile y volvió a ir a Palestina fue atacado por colonos cuando empezó el conflicto. Bueno, y hay casos como el de la chilena que no la dejaron abordar a un vuelo humanitario que había hecho Chile. Lo que se dice es que hay una situación de mucha tensión. Lo que me llama la atención, a diferencia de otros episodios de conflicto fuerte, es que veo que la gente tiene más miedo de que esto todavía tenga una escalada aún más compleja en Cisjordania.

— Hace pocos días afirmaste en una entrevista que la guerra no es más entre Israel y Hamás, sino entre Israel y Palestina. ¿En qué momento hubo este cambio?

Es lo que te estaba diciendo antes… Finalmente vemos que hay muchas incursiones israelíes en Cisjordania. Ayer creo que un hospital también fue atacado… Entonces, es algo estructural. La imagen más fuerte, la parte más cruda de todo claramente ha sido Gaza, donde el objetivo es enfrentar a Hamás. ¡Pero en Cisjordania no existe Hamás! ¿Qué explica las incursiones que se han realizado allá? Hay incursiones del Ejército de ocupación en Yenín, en Tulkarem y en Belén. Hemos visto episodios en Jericó y en Hebrom también. Por eso te digo que acá hay algo estructural que va más allá de Hamás.

— ¿Ustedes se han puesto en contacto con la familia de Mia Schem, joven chilena secuestrada por Hamás el día 7 de octubre?

Personalmente no. Ya en el caso de Loren Garcovich, la chilena que falleció, nosotros como Comunidad sacamos una declaración lamentando, condoliendo y condenando la muerte de esta civil. Condenamos la violencia, venga donde venga, y no creemos en ella como método de acción político ni en Chile, ni en Palestina, ni en ningún lugar del mundo.

— Israel y Hamás hicieron un acuerdo el pasado martes para libertar 50 rehenes en cambio de una pausa en el conflicto. ¿Qué opinas sobre este acuerdo?

La presión internacional contribuyó mucho para esta tregua humanitaria, como se le llamó. Creo que es muy relevante esos esfuerzos que se han hecho en distintas partes del mundo, incluido Chile desde el Ejecutivo, del Parlamento, y de la sociedad civil. Qué ellos no se detengan porque lo que hay que buscar es un cese al fuego. Esta agresión y este verdadero genocidio que estamos viendo deben terminar. Hemos visto crímenes de guerra por televisión en vivo y eso en el siglo 21 no es aceptable. El acuerdo es una señal de avance, un rayito de esperanza. Además, será muy bueno porque él también incluye la entrada de ayuda humanitaria. Como Comunidad, hemos enviado ayuda al hospital episcopal y a una iglesia católica que nos pidieron ayuda para poder comprar agua.

— ¿Ayuda financiera?

Ayuda financiera porque no se pueden entrar productos. Hicimos una campaña de recolección de fondos.

—¿De cuánto fue el monto?

No tengo las cifras ahora. Creemos que como Comunidad nos cabe este rol. Volviendo al tema del acuerdo, esta tregua también permitirá ver muchas cosas que pasaron en las últimas semanas.

Es muy importante que la Comunidad Internacional de una vez por todas tome acciones para terminar con este conflicto. Acá hay un pueblo ocupado, un pueblo al que se le han vulnerado sus derechos por más de 75 años, y un Estado que está al margen de la legalidad internacional. Los que creemos en una solución pacífica tienen que basarse en el cumplimiento del Derecho Internacional y eso tiene que ser a través de la presión de la Comunidad Internacional a Israel.

— ¿Qué otros tipos de ayuda la Comunidad Palestina en Chile ha ofrecido a los familiares de víctimas palestinas que viven acá?

Nos hemos puesto en contacto con chilenos que tienen familia en Gaza y estamos viendo la forma en que podemos ayudarlos también. Tanto el ingreso de dinero como el ingreso de productos es muy complejo, por lo tanto no es tan fácil ayudar a las personas de manera individual. Pero sí estamos viendo una manera de poder cooperar con ellos.

Te puedo agregar que también estamos monitoreando la situación de Gaza y hemos estado acompañando la situación de Ghassan Sahurie. No hemos estado en contacto directo con la familia porque eso lo hace la Cancillería. Pero hemos manifestado a los familiares y a la Cancillería que nosotros estamos muy dispuestos a ayudar en la situación de él y en lo que se necesite. He tenido una especial preocupación y atención en este caso porque Ghassan es un niño de ocho años que tiene problemas de salud. Estuvo en un hospital que fue bombardeado y logró desplazarse después a la zona sur. La información que tenemos es que él está en Rafah, en la casa de unos familiares, y esperando a que se le dé el pase para poder salir de Gaza a otro lado.

— ¿Qué te parece cuando dirigentes israelíes y su primer ministro afirman que lo que Israel está haciendo es solamente ejercer su legítimo derecho a la defensa?

Todos los Estados del mundo, incluso Israel, tienen derecho a la legítima defensa. Pero eso no involucra el derecho a cometer crímenes de guerra. La legalidad internacional establece ciertas normas, ciertas formas de conducta y hemos visto abiertamente bombardeos a hospitales, todo lo que ha pasado con los niños, etc. Por lo tanto, este derecho a la legítima defensa no puede ser una patente de corso.

— Hace pocas semanas, la Embajada de Israel en Chile exibió imágenes de los hechos del día 7 de octubre pasado. Crees que la Embajada de Palestina debería hacer algo semejante para movilizar los chilenos por la causa palestina?

Creo que no. Usar imágenes tan fuertes para efectos de obtener réditos políticos o cosas así, creo que no es la forma correcta de hacer las cosas. No es justo tampoco con la dignidad de las personas que vivieron eso. Si la embajada de Palestina intentara hacer algo como eso, tal cual como no estuvimos de acuerdo y sacamos una declaración por lo que hizo la Embajada de Israel, nosotros tendríamos la misma posición.

¿Aumento del racismo en Chile?

— ¿Cómo evalúas el trabajo del gobierno chileno frente al conflicto?

En esto quiero ser bien enfático. La posición de Chile con respecto al tema palestino ha sido invariable con los distintos gobiernos que han habido. Chile siempre ha sido de un respeto irrestricto al Derecho Internacional, a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario y creo que este gobierno ha mantenido esa postura. Además, lo evaluamos bien, porque decisiones como la de haber llamado a consulta al embajador de Chile en Tel Aviv, en el fondo lo que buscan es ejercer una presión sobre el gobierno israelí, a efectos, como señala el gobierno, de que no se siguieran cometiendo crímenes de guerra

— ¿Has visto aumentar la discriminación contra los palestinos en Chile?

Nunca habíamos tenido episodios de hechos concretos de palestinofobia y eso nos tiene muy preocupados. Tengo un ejemplo que, más encima, viene de autoridades. Anuar Quesille estaba en el proceso para ser Defensor de la Niñez y hubo parlamentarios que abiertamente dijeron que no se podía votar por él por ser de origen palestino. Nosotros somos chilenos, tenemos y estamos muy orgullosos de nuestro origen. Cualquier otra persona que nos discrimine no es algo aceptado.

Tenemos reportes de otros hechos complejos en ciertos lugares, agresiones en fiestas, insultos en las calles, muchas cosas en redes sociales y en el fondo estos son señales. El problema es que uno sabe como parte la discriminación y el racismo, pero no sabe hasta donde eso puede terminar.

— ¿Personalmente, has recibido mensajes de odio en las redes sociales?

Sí. No te puedo decir que es algo estructurado ni constante, pero sí, he recibido ataques personales.

— ¿Y cómo has reaccionado a eso?

La verdad es que no he tomado ninguna reacción particular porque en el fondo alguien que te intenta eso, lo único que busca es una reacción y generar una escalada. No tiene un fin contributivo, ni quiere debatir o llegar a un entendimiento, sino que está movido por el odio, por acciones irracionales. No, no comparto. Pero sí, estamos muy preocupados porque hemos visto cosas que nunca habíamos visto antes y eso es grave.