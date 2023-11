Vera Baboun, embajadora de Palestina: "Chile tiene una posición digna y tiene su impronta humanitaria"

Este martes, tres hospitales de Gaza, que viven situación extrema, solicitaron ayuda a la OMS (Organización Mundial de Salud) para que pudieran ser evacuados. Cientos de pacientes empezaron a ser trasladados para el sur con la finalidad de buscar atención médica en los pocos centros médicos que siguen operando.

Uno de los hospitales que enfrentan grandes problemas es el hospital Indonesio, ubicado cerca de Yaballa, en el norte de la Franja de Gaza. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo terrorista Hamás, al menos 12 personas fallecieron durante los diversos ataques israelíes al centro médico.

Israel argumenta que los ataques a los hospitales son necesarios porque Hamás los ha utilizado como base militar. El pasado domingo, por ejemplo, el Ejército israelí aseguró que Hamás mantuvo en el hospital Al Shifa a algunos de los más de 200 rehenes que el grupo había secuestrado durante el ataque a Israel del 7 de octubre. “Días después de que comenzara la incursión de Israel, el Ejército israelí no ha mostrado evidencia de túneles dirigidos por Hamás ni de un centro de mando militar debajo del hospital”, afirmó la embajadora de Palestina, Vera Baboun.

Árabe-cristiana-católica y madre de cinco hijos, Baboun es una investigadora, defensora del género y trabaja activamente por el empoderamiento político de las mujeres en Medio Oriente. Ocupante del puesto de representante de Palestina en Chile desde diciembre de 2022, Vera Baboun concedió una entrevista por escrito a BioBioChile donde habló sobre las responsabilidades de Israel en el conflicto, comentó sobre una reunión realizada en agosto para buscar la unidad palestina, y subrayó que la solución de dos Estados.

“Chile fue uno de los primeros países de América Latina en reconocer el Estado de Palestina”

—¿Qué le parece la posición del gobierno chileno frente a los ataques que se agravaron el día 7 de octubre?

Antes, durante y después del 7 de octubre, consideramos la posición de Chile como una posición de Estado independiente y la respetamos. Es importante recordar que Chile fue uno de los primeros países de América Latina en reconocer el Estado de Palestina, en 2011 durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera cuando reconoció ‘el derecho del pueblo palestino a constituirse como un Estado libre, independiente y soberano’.

El 31 de octubre de 2023, y después de 24 días de la incesante agresión israelí a Gaza, el Gobierno chileno llamó a su embajador en Israel tras lo que describió como ‘violaciones del Derecho Internacional Humanitario’ por parte del gobierno israelí derivadas de sus ataques militares a la Franja de Gaza, presionando por una solución de dos Estados, entre Israel y los palestinos.

Esto refleja la posición del Estado chileno en apoyo a una solución humana, política justa y duradera para el logro de la paz, que pasa necesariamente por el reconocimiento de los derechos nacionales inalienables del pueblo palestino a la autodeterminación, como lo afirmó reiteradamente el presidente Gabriel Boric en sus declaraciones en Chile y ante organismos internacionales.

—¿Cómo usted ve la repercusión de la opinión chilena en el debate internacional?

Chile, con su continuo llamamiento a un alto el fuego en Gaza para salvar a toda la humanidad, incluidos los detenidos israelíes en Gaza, y su insistencia en una solución política que exija una solución de dos Estados para garantizar la seguridad, la paz, la justicia y la dignidad para ambos pueblos y no para un pueblo a costa de otro pueblo, es una posición digna y tiene su impronta humanitaria en todos los foros internacionales.

Como dijo el Presidente Boric, ‘no aceptamos que nos veamos obligados a elegir entre un lado o el otro. Elegimos la humanidad’. Quien elige la humanidad no recurre a un doble estándar para distinguir entre la humanidad de los israelíes y los palestinos. Setenta y cuatro años de desplazamiento y cincuenta y seis años de ocupación son suficientes para que la humanidad clame: ya es suficiente.

Es fundamental que la humanidad israelí lo escuche ante la Comunidad Internacional. Como país ocupante, tiene el principal rol humanitario y político para poner fin a este conflicto y retomar las negociaciones fructíferas en beneficio de los dos pueblos, la región y la humanidad en su conjunto.

—A BioBioChile, el embajador de Israel, Gil Artzyeli, afirmó que usted podría haber denunciado de una forma categórica la matanza más salvaje, las atrocidades que Hamás ha realizado. ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué le parece esta afirmación?

¿Por qué un diplomático hace tal declaración? Está rotundamente claro que refleja la conciencia y la mentalidad de los ocupantes más que la conciencia del diplomático.

—¿Qué le parece la creación de dos Estados como elemento de pacificación en la región y la solución para el conflicto Israel-Palestina? ¿Existe espacio para el diálogo actualmente?

La única manera de lograr estabilidad y paz justa en la región es la implementación de las resoluciones de la ONU que apoyan el concepto de una región en la que dos Estados, Palestina e Israel, convivan uno al lado del otro dentro de fronteras seguras y reconocidas.

El 30 de noviembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas concedió a Palestina el estatus de Estado observador no miembro de las Naciones Unidas, en una medida que se considera una avance en el estatus legal para los palestinos. Para muchos, la ‘solución de los dos Estados’ podría parecer imposible debido a las políticas israelíes de apartheid y la continua construcción de asentamientos en Cisjordania, afectando así las realidades territoriales, demográficas y políticas acordadas en los Acuerdos de Oslo. Simultáneamente, la agresión a Gaza reveló otra intención estratégica de la ocupación israelí que se refleja en la destrucción total y el desplazamiento destinado a imponer no sólo el desplazamiento interno sino también el traslado total fuera de Gaza.

Sin embargo, como afirmó Nada Abu Tarbush, representante palestina en las Naciones Unidas en Ginebra, en su discurso del 17 de noviembre de 2023 mientras se dirigía a Israel, ‘algo que su país debería haber aprendido durante los últimos 75 años es que el pueblo palestino es un pueblo que se niega a desaparecer. Y sus amenazas nucleares, sus bombas, sus tanques y sus excavadoras nunca quebrarán la voluntad del pueblo palestino de ser libre y de vivir en la dignidad y la paz a las que todas las personas tienen derecho’. Lo que necesitamos es voluntad política y un margen más amplio de negociación para aplicar las resoluciones adoptadas. La solución de dos Estados no sólo es posible o viable, sino imprescindible.

—¿Hubo alguna intención por parte de la Autoridad Nacional Palestina de acabar con Hamás antes del 7 de octubre?

El 13 de agosto de 2023, se celebró una reunión de todos los partidos palestinos, incluido Hamás, en la ciudad egipcia de El Alamein, en presencia del presidente palestino, Mahmoud Abbas, el presidente egipcio Abdel Fattah El Sisi y un alto dirigente político de Hamás, Ismail Hanieh. El objetivo de la cumbre era poner fin al estado de división y restaurar la unidad nacional palestina. Al final de la cumbre, se formó un comité conjunto de facciones palestinas, incluido Hamás, para dar seguimiento a los resultados de la cumbre.

—¿Hamás ha utilizado instalaciones hospitalarias como base militar? Si no ha utilizado, ¿qué justifica los ataques israelíes contra hospitales como Al-Shifa?

En los días previos al ataque, Israel insistió en que Hamás estaba operando túneles subterráneos del hospital Al-Shifa. También afirmó que el hospital era un centro de mando y un puesto militar de Hamás. Sin embargo, días después de que comenzara la incursión de Israel, el ejército israelí no ha mostrado evidencia de túneles dirigidos por Hamás ni de un centro de mando militar debajo del hospital.

De hecho, un artículo reciente publicado por The Guardian titulado ‘Las pruebas de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelí) hasta ahora no llegan a decir que el hospital de Al-Shifa es el cuartel general de Hamás’ afirma que ‘las pruebas producidas hasta ahora están muy por debajo de eso. Los videos de las FDI muestran sólo modestas colecciones de armas pequeñas, en su mayoría rifles de asalto, recuperadas del extenso complejo médico’.

The Guardian agregó que ‘incluso los videos producidos hasta ahora han planteado interrogantes. Un análisis de la BBC encontró que las imágenes de un portavoz de las FDI que mostraban el aparente descubrimiento de una bolsa que contenía una pistola detrás de una máquina de escaneo de resonancia magnética, habían sido grabadas horas antes de la llegada de los periodistas a quienes supuestamente se las estaba mostrando. En un video mostrado más tarde, la cantidad de armas en la bolsa se había duplicado. Las FDI afirmaron que el video de lo que encontraron en el hospital no estaba editado, filmado en una sola toma, pero el análisis de la BBC confirmó que había sido editado’.

En cuanto a la pregunta ¿Si no ha utilizado?, la respuesta está en la pregunta. No se utiliza como base militar. The Guardian afirmó que ‘Hay dudas sobre hasta qué punto la presentación gráfica de la red de las FDI bajo el mando de Al-Shifa se basó en lo que Israel ya sabía; su propio arquitecto había construido allí un extenso sótano la última vez que Israel ocupó directamente Gaza, hasta 2005’. En otras palabras, Israel estaba siguiendo sus propios hilos.

Lo que es coherente con las afirmaciones del mismo ex primer ministro israelí, Ehud Barak quien admitió en una entrevista en el canal estadounidense CNN, que Israel construyó los refugios bajo el hospital Al-Shifa hace 50 años; en respuesta a las preguntas del locutor Christian Amanpour, sobre las afirmaciones de Israel de que hay una sede del movimiento Hamas bajo el hospital Al-Shifa en Gaza.

Lo más significativo es que el Ministerio de Salud palestino ha solicitado repetidamente a todas las instituciones, organismos internacionales y partes relevantes que formen equipos técnicos para visitar e inspeccionar todos los hospitales, con el fin de refutar o probar la narrativa de incitación israelí. Los palestinos siguen insistiendo en la entrada de los expertos y los israelíes siguen agrediendo a todos los hospitales, incluso después de que se haya adoptado la resolución del Consejo de Seguridad.

comillas La solución de dos Estados no sólo es posible o viable, sino imprescindible. - Vera Baboun, embajadora de Palestina en Chile

—¿Israel ha cometido crímenes de guerra? ¿Y Palestina?

Después de más 45 días de agresión israelí contra Gaza, su gente y todas las comodidades que hay en ella, ¿hace esta pregunta? Después de que han pasado 16 años desde el asedio y cinco ataques militares contra Gaza y su pueblo, durante el 2008, 2012, 2014, 2018, 2021, ¿hace esta pregunta?

Después de construir los muros del apartheid en Gaza y Cisjordania y confinar a los palestinos a fronteras aparentemente eternas, ¿hace esta pregunta?

En julio de 2021, Human Rights Watch publicó un informe de 213 páginas titulado ‘Han cruzado la línea’ y concluyó que ‘las autoridades israelíes están cometiendo crímenes de apartheid y persecución, que son crímenes contra la humanidad’. Si Human Rights Watch producirá un nuevo informe sobre lo que está sucediendo en Gaza, ¿cuántas páginas incluirá y cuál será su título? La estrategia de ‘Bombardeos de saturación’ (del inglés Carpet Bombing) condujo a la destrucción definitiva, atrocidades de castigo colectivo, desplazamientos internos, intentos de genocidio que llevaron al asesinato de más de 12.000 civiles, entre ellos casi 5.800 niños y 3.000 mujeres.

Por 45 días consecutivos, a la luz de su impunidad, el estado ocupante continúa con bárbaros ataques racistas que han llegado incluso a convertir hospitales en zonas de guerra, atacando escuelas y bombardeando residencias, mezquitas e iglesias. Puso a miles de pacientes con cáncer, problemas renales, bebés prematuros y mujeres embarazadas bajo peligro inmediato y amenaza de muerte al privarlos de combustible, medicinas, alimentos y agua; crímenes de lesa humanidad documentados en las pantallas.

Lo más irónico es que Netanyahu define estas atrocidades y genocidio como ‘daños colaterales’. La misma persona, que en su discurso en Naciones Unidas en septiembre de 2023, mostró su mapa del nuevo Medio Oriente con Palestina borrado y prevaleciendo la línea roja de su ‘corredor económico’. Los planes para una vasta red ferroviaria y marítima desde la India hasta Europa, a través de Medio Oriente e Israel. ‘Nos llevan a una nueva era de integración y cooperación regional y global’, dijo Netanyahu aquel día.

Es importante recordar que Palestina y su pueblo son ocupados por Israel, Israel es el ocupante. Cuando una persona vive bajo el estado de ocupación y sus prácticas, como lo ha vivido el pueblo palestino durante más de 56 años, resulta posible entender la diferencia entre el Estado ocupante y el pueblo ocupado. Entre Israel y Palestina, según su pregunta.

—¿Cómo se siente usted con las protestas alrededor del mundo en apoyo a Palestina?

Las marchas masivas a favor de Palestina forman parte de un movimiento global encabezado por políticos, intelectuales, civiles, simpatizantes, defensores de los Derechos Humanos, luchadores por la justicia y la paz, también son un medio para rechazar la maquinaria militar israelí para asesinar y difundir discursos de odio, de propaganda, violencia y desinformación en los medios, en el que participan personas de diferentes países, culturas y etnias. Este movimiento busca generar un cambio en la percepción y en las políticas relacionadas con el conflicto, alentando a la comunidad internacional a abogar por una solución justa y duradera.

Muchas personas ven en las marchas una forma de mostrar su apoyo y solidaridad con el pueblo palestino, que ha sufrido décadas de violencia y políticas de apartheid de la ocupación israelí. Cientos de miles de judíos en todo el mundo, incluidos organizaciones como Jewish Voice for Peace, If Not Now y Na’amud UK, denuncian este genocidio y cantan en las calles de Nueva York, Londres, París, Berlín, Sidney, Toronto y todas las principales ciudades occidentales para que sus gobiernos puedan escuchar: ‘no en nuestro nombre, poner fin al genocidio en Gaza’.

Las marchas buscan llamar la atención sobre las prácticas ilegales y las violaciones de los Derechos Humanos que enfrentan los palestinos en su vida diaria a mano de las fuerzas de ocupación. Las manifestaciones permiten que el mundo escuche la voz del pueblo palestino, su padecimiento y ejercer presión política sobre los gobiernos y los organismos internacionales para que tomen medidas concretas para detener las prácticas del gobierno de ocupación israelíes