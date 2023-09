Humberto Toro y grupos armados de Arauco: "El modelo capitalista se los comió, la plata se los comió"

En conversación con BioBioChile, el delegado presidencial de la Provincia de Arauco, Humberto Toro, hace un repaso de su zona, uno de los puntos neurálgicos del conflicto mapuche, y enfatiza la efectividad del trabajo realizado en la zona.

Defiende el énfasis del presidente Gabriel Boric contra el crimen organizado. “Yo fui parte de otro gobierno, y creo que este es el gobierno que ha sido más contundente desde el punto de vista de la persecución respecto al crimen organizado. Más contundente. Con más atribuciones, con más recursos”, afirma.

En cambio, lanza sus dardos a la gestión de Piñera: “Recuerdo un gobierno que dijo que se les acabó la fiesta a los delincuentes, pero los delincuentes bailaron mambo, hasta el día de hoy han bailado mambo. Este gobierno no le ha puesto música a los delincuentes”, subraya.

De paso, hace su propia comparación respecto del conflicto en La Araucanía y en la Provincia de Arauco: “En La Araucanía, a mi juicio, es una lucha más de clases. Es la batalla teórica, filosófica, histórica, entre el latifundio versus el peón pobre campesino, el mapuche empobrecido en el territorio. Y, por tanto, es una lucha más compleja”, asegura.

Azares políticos

—A usted en una columna, que se publicó en BioBioChile, plantea que la provincia de Arauco necesita planes de inversiones que superen los azares políticos. ¿Es factible eso o es un deseo y una pretensión solamente?

Lo que no es factible y sería irresponsable, quien se dé cuenta, que se requiere una mirada más profunda y una unidad en torno a un propósito común para sacar a un territorio de empresarios, de la pobreza, no lo plantee. Y por lo tanto, más allá de que pueda existir el ánimo, la voluntad de otros actores de sumarse a una mirada así, es responsabilidad de nosotros. Lo que no puede ocurrir es que nosotros no lo digamos y no lo pongamos sobre la mesa.

—¿Entonces es una declaración de interés más que algo que se trabaje concretamente?

Nosotros hicimos el esfuerzo cuando hicimos las cumbres de Nahuelbuta. Las cumbres de Nahuelbuta fueron convocadas por más de 3 mil, 4 mil personas que participaron en las cumbres. En las cumbres participaron actores de todas las tendencias políticas. Es más, se nombró un consejo, yo no las dirigí, las convoqué, pero no las dirigí. Y se eligió una especie de directorio, que dirigió las cumbres, el debate, después la síntesis de eso, y quien presidió eso fue un militante de la UDI, que era un académico de la Universidad Católica que trabajaba en Cañete, y que posteriormente cuando ganó el gobierno del Presidente Piñera se hizo cargo precisamente de la coordinación de la zona de rezago, y que a los ocho meses renunció porque me contestó de que él habiendo sido parte, digamos, de un propósito común y de un sueño colectivo en el cual él había sido uno de los estructurantes de eso, su gobierno no hubiera continuado dándole el énfasis que requería la provincia.

—¿Pero entonces eso es una evidencia concreta de esos azares políticos?

Es una evidencia que los aparatos partidarios, posteriormente, claro, trabajan sobre sus propios énfasis y en función de la mirada corta, generalmente está en función de la próxima elección electoral, ¿no? Y por tanto todo su accionar está en función de eso. La esperanza que tuvimos en esa oportunidad es que algunos de los actores políticos diversos eran precisamente ciudadanos y ciudadanas, que estaban interesados en el desarrollo de la provincia de Arauco. Entonces abrigo la esperanza de que si volvemos a hacer el esfuerzo, podamos unir más actores, que a lo menos mañana puedan interpelar, cuestionar, motivar, forzar, para que efectivamente se pueda implementar un plan que vaya más allá de un periodo de gobierno. No es posible sacar la provincia de Arauco si no se tiene una mirada colectiva y de más largo plazo.

—¿Y ustedes como delegados y representantes del gobierno hicieron lo mismo que se hizo en esa oportunidad de “borrón y cuenta nueva”?

Nosotros lo que hicimos fue una convocatoria amplia, desde el punto de vista que entendemos que la democracia suma a todos los actores y a todos los pensamientos. Y cuando uno es gobierno lo que tiene que sumar es a todos a tener un propósito común del territorio que se toca dirigir. Y en este caso a mí me tocaba la provincia de Arauco y, por lo tanto, la convocatoria fue no “borrón y cuenta nueva”. No se trataba de culpas más o culpas menos de otros, sino a mirar en conjunto y de manera colectiva el futuro. Y por lo tanto la memoria, como dice el Presidente, sirve para saber exactamente lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, lo que no hicimos algunos y lo que hicieron otros. Pero después de que cada uno reflexiona a partir de esa historia y de esa memoria, las memorias son para que tú puedas decir qué cambio, qué tengo que modificar, cómo tengo que hacer las cosas ahora. Y lo que está claro que en el caso de la provincia de Arauco y en particular allá, en ese territorio, es que se requiere una mirada común, un propósito común. Y ese propósito se puede construir porque ahí se hace la verdadera política, que en estricto rigor no es la sumatoria de particularidades o de opciones legítimas que cada uno tiene. La verdadera política tiene que ver cómo, a partir de mi particularidad, de mi propia mirada respecto a lo que hay que hacer o no hay que hacer, estoy disponible a ponerme de acuerdo con los otros pensando precisamente en la sociedad de la provincia de Arauco. Y yo creo que es posible en la medida en que uno invita a eso.

“El dinero corrompe”

—Respecto a lo que ocurrió con los dos carabineros, uno en retiro y el otro que estaba en servicio activo, que tenían vínculos con los atentados en la provincia de Arauco. ¿Qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en instituciones como Carabineros, que gozaban de buena valoración en la población? ¿Qué tan profunda es la penetración o la permeabilidad de estas instituciones?

Yo diría que el problema y el desafío es que el dinero corrompe, el dinero cruza las líneas a veces de la propiedad, el dinero permea muchas veces lo que son los controles propios que cada institución establece. Uno no podría dudar que cada Carabineros tiene principios y valores establecidos, tiene un deber ser que está vinculado precisamente a la protección de la ciudadanía. Y por lo tanto, eso no evita que al interior de instituciones probas, como los carabineros, con tanto prestigio, no existan algunas personas que son permeadas de daño individual y que transgreden los principios y los valores que tanto sus padres le habrán dado en su crianza, como la institución le habrá entregado en su formación. Y por lo tanto, son personas que transgreden al menos dos principios y dos valores: el de su familia, que seguramente se enorgullecieron por asumir una determinada responsabilidad, y el de su institución que representa precisamente los valores más institucionales de la seguridad del país. Y, por lo tanto, yo diría que habla bien de Carabineros hoy, que realiza las investigaciones internas y que inmediatamente toma decisiones, como es la que ha tomado. Recordemos que en la última semana tomó decisiones de desvincular a siete carabineros en función de una fiesta, en Fiestas Patrias, mientras bebía alcohol, y ahora desvincula inmediatamente dos carabineros. Eso, por lo tanto, yo lo considero positivo. Es decir, hay una institución valórica que aún está resguardando esos principios.

—Pero respecto de Berna, que es el exjefe de la SIP, la investigación interna de Carabineros no arrojó ningún delito, ni ninguna falta.

No lo sabemos. Hasta el momento, desde el punto de vista de lo que se ha explicitado públicamente, no habría tenido nada. Pero estuvo en el ojo del huracán, y yo creo que Carabineros, más allá de que no haya encontrado en su momento quizás alguna razón, creo que eso no significó que salió del ojo del Huracán. Cuando se genera una investigación al interior de una institución como Carabineros u otras, a no ser, digamos, que salga de toda duda, tú abandonas las investigaciones. Yo creo que Carabineros no salió de todas las dudas. Y, por lo tanto, eso es determinado, digamos, fuera sorprendido.

Manos al fuego

—¿Usted pondría las manos al fuego porque este Gobierno no haya sido permeado o infiltrado por una agrupación de estas características?

Las características que el Presidente de la República, Gabriel Boric, ha tenido respecto al tema de la persecución del crimen organizado, y de todo lo que involucra a los actores que estén siendo parte, digamos, del crimen organizado, ha sido sumamente claro. Yo fui parte de otro gobierno, ¿no? Y yo creo que este es el gobierno que ha sido más contundente desde el punto de vista de la persecución respecto al crimen organizado. Más contundente. Con más atribuciones, con más recursos, se le ha dado más tecnología a las instituciones públicas, a las instituciones policiales, a las instituciones militares, para que tengan todos los elementos necesarios y todos los requerimientos que necesitan para efectivamente, perfeccionar, mejorar sus investigaciones o sus acciones. Y, por lo tanto, en términos de señalar que si la corrupción o alguna vinculación hay con el crimen organizado al interior de las instituciones públicas, también ha sido muy claro desde el punto de vista del caiga quien caiga. Y eso nosotros lo hemos practicado en la provincia de Arauco. Y lo hacemos internamente a través de nuestras instituciones, de nuestra delegación, y de todo aquello que en un momento determinado tengamos sospechas de algún vínculo o alguna extrañeza respecto a su comportamiento personal, a su comportamiento laboral o a las juntas que pueda tener.

—¿Pero pone las mano al fuego por esta administración? ¿O al menos por su delegación?

Yo pongo las manos al fuego desde el punto de vista de que las tareas, los principios, el planteamiento que le he pedido a cada uno de los funcionarios en la delegación han sido sumamente transparentes, claras y enfáticas.

—¿Han detectado algún intento de permear esta administración? Ya sea comerciantes que se dedican al robo de madera o de estas personas que se han alzado como figuras, líderes de bandas criminales. ¿Han recibido presiones? No solamente intentado permear a través del dinero, sino que también a través de la intimidación.

Siempre pueden haber. Lo que nosotros hemos sostenido desde un principio es que la confrontación contra el crimen organizado, y en particular al robo de madera, tiene que ser franca, directa, sin pausa. Y, por lo tanto, el caiga con caiga se practica en la provincia de Arauco. Nosotros hemos sido sumamente duros respecto a eso. No dejamos espacio, ni un espacio, para que alguien quiera intentar siquiera hacer una pregunta de es posible, es factible, es comprable. No hay, no hay ningún espacio para eso. Y lo bueno que ocurrió en la provincia de Arauco es que esos, más que lo percibamos nosotros, es que lo perciben precisamente los delincuentes de cuello y corbata que hacen el robo de madera y se han enriquecido en la provincia de Arauco. Ellos se dan cuenta que no es posible ni siquiera mencionarlo, que no es posible ni siquiera enviar algún mensaje, de que no es posible enviar, digamos, algún tipo de intento de corrupción. Porque saben que lo que va a ocurrir va a ser precisamente perseguirlos mucho más fuerte todavía. Y eso, a juicio nuestro, en la provincia de Arauco es lo que ha dado bastante resultado. Porque la credibilidad de la ciudadanía hoy en día es la que más pesa. Nosotros somos creíbles como delegación en la provincia de Arauco, somos creíbles como gobierno en la provincia de Arauco y somos creíbles todos los actores policiales y judiciales que estamos trabajando en la provincia bajo esta lógica. Y la ciudadanía cuando nos cree, no hay mayor valor, para nosotros que es precisamente corresponderle a esa valoración que tiene la ciudadanía con ser implacables con respecto a la persecución del delito. Aquí y en la quebrada del ají.

“El latifundio versus el mapuche empobrecido”

—¿Por qué se produce un recrudecimiento de los ataques, principalmente en La Araucanía respecto de Arauco? ¿Qué diferencia ven ustedes respecto del plan de trabajo que se ha instalado entre las dos regiones?

Conozco poco lo que hace La Araucanía, pero sí lo que he señalado desde el punto de vista teórico, o antropológico, sociológico, es que he planteado siempre que la diferencia entre el conflicto de La Araucanía y el conflicto de la provincia de Arauco es una característica: que en La Araucanía, a mi juicio, es una lucha más de clases. Es la batalla teórica, filosófica, histórica, entre el latifundio versus el peón pobre campesino, el mapuche empobrecido en el territorio. Y, por tanto, es una lucha más compleja.

En el caso de la provincia de Arauco, yo creo que el gran debate de la provincia de Arauco era sobre el modelo de desarrollo, cuyo modelo de desarrollo fue, en su momento, fundamentalmente forestal (…) La primera gran toma que tuve, cuando llegué como gobernador en 2014, que se hizo en Peleco, pensé que eran las comunidades mapuches. Pero estaban los siete presidentes de las cámaras de turismo, estaban los presidentes de las uniones comunales, juntas de vecinos, estaba la sociedad de la provincia de Arauco que sentía que el modelo de desarrollo implementado en la provincia de Arauco los había empobrecido más que les había mejorado su calidad de vida. Y, por lo tanto, esa diferencia hace que tú implementes tu estrategia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que resolver?

—Y la estrategia, en este caso, es diversificar la matriz productiva.

Exactamente. Entonces, en este caso nuestro, la matriz económica en la provincia de Arauco no puede estar sustentada solo en el modelo de desarrollo forestal, en base al mundo privado, sino que también tenemos que fijar una vocación productiva en función de la particularidad económica endógena que tenía el territorio. Y, entonces, por un lado nos fuimos trabajando con ¿cuáles son esas vocaciones productivas? ¿Qué fue lo que resultó de las cumbres de Nahuelbuta? Vamos a ser agroalimentaria, vamos a ser turística y vamos a fomentar el desarrollo de pesquero artesanal. Esas son las tres líneas.

—El Estado ha invertido miles de millones de pesos en la Provincia de Arauco. Pese a esa inversión ¿la Provincia de Arauco está lejos de salir de la zona de rezago? ¿Cómo se justifica esa inversión si es que no vemos que la provincia avanza respecto del resto del país?

Va a ser un tiempo más prolongado el tema de instalar efectivamente las bases sólidas del desarrollo. Pero, la gran diferencia es lo que ha hecho el gobierno del Presidente Boric y también lo que ha hecho el Gobierno Regional. Y en eso tengo que efectivamente sumar al gobierno regional y a su gobernador, porque él fue intendente y fue parte también de estas discusiones. La inversión tiene que ser inversión habilitante. Que habilite algo. Habilite una estructura para algo. Dos ejemplos. Necesitamos sacar a Tirúa de que fuera el rincón pobre de la región del Bío Bío y hasta el momento lo único que hacía era juntarse con Carahue, que era el rincón pobre del norte de la región de la Araucanía. Y entonces, iban a seguir siendo pobres a no ser que tú intervinieras allí. ¿Cuáles eran las inversiones, por lo tanto, habilitantes? Hasta el momento, si yo quiero desarrollar el turismo, no puede ser que para el turismo la gente que llega a Tirúa tenga que volverse de nuevo de vuelta a la ruta 160 para salir. Porque no tenía continuidad de ruta. Se construyó la ruta Tirúa-Carahue pavimentada. Por lo tanto, tú abres un polo de desarrollo que te permite darle condiciones para que una línea o una vocación productiva, el turismo, cruce. Tirúa es lejano al tema del desarrollo intelectual de su gente. Porque usted tenía que viajar a Concepción. (Entonces instalamos un) centro de innovación técnica en Tirúa.

Entonces…

Eso se llama, a juicio nuestro, inversión habilitante y estructura habilitante. Que te habilita efectivamente a donde tú quieres apuntar el desarrollo de la provincia. Y por tanto, no desperdiciar ni dilapidar los recursos del Estado, sino que efectivamente tengan un sentido superior. El almirante jefe de la defensa, como te digo, en el Ministerio de Defensa e Interior en Santiago, cuando se reúne está hablando sobre proyectos. Les dice: “Hoy tenemos que sacar el liceo de Cañete, y lo planteó a Santiago. Él se reúne con la ministra de Defensa, se reúne con el Ministerio de Interior, todas la semanas. Y él no habla solo de lo que está pasando en seguridad, sino que pone temas que están vinculados al desarrollo. Eso, a mi juicio, es sumamente estratégico. Y quizás esa es la diferencia con La Araucanía, no sé lo que está haciendo la novena región, pero creo que en la novena se han quedado, legítimamente, con el tema de seguridad. Pero creo que nosotros hemos construido un propósito más amplio que la seguridad.

“La causa mapuche es una causa legítima”

—¿Se ha trastocado la causa mapuche?

Yo he sido muy enfático desde 2014. La causa mapuche es una causa legítima. Hay deudas pendientes, históricas, y están. Y hay que reconocerlas y asumirlas.

—¿Cómo cuáles?

El tema del progreso de los allegados. De los pobres de la Provincia de Arauco, las comunidades son las más pobres. Las posibilidades, digamos, de mejorar sus niveles educacionales en situaciones en que llegar a un colegio es un problema para los niños. Es decir, hay problemas estructurales que hay que asumir y reconocer. Y esa es la verdad, la legitimidad de la causa mapuche. Creo que quieren mejorar su calidad de vida, que quieren reconocimiento constitucional, y que quieren trabajar, y que quieren tierra. Ahí hay una gran discusión. Algunos dicen que los mapuche no trabajan la tierra. Bueno, hay que primero meterse a tener una concepción de cómo comprenden y cómo ellos entienden el concepto tierra. Mientras uno no lo entienda… Por eso yo decía una vez: el diálogo sin escucha activa del Estado, siempre lleva a fracaso.

Por lo tanto, desde esa lógica, hay una deuda histórica que ellos tienen la legitimidad para reclamarla. Pero otra cosa, es que algunos descubrieron que la causa mapuche legítima podía ser un buen blanqueo para otro tipo de cosas. Los ataques que teníamos en la provincia de Arauco eran la pelea contra el modelo de desarrollo económico que era forestal. Entonces, algunos quemaban los bosques, le quemaban a la forestal. Hasta que alguien dijo, oye, ¿por qué en vez de quemarlos no hacemos un negocio? En ese momento entraron al modelo.

—Claro, porque finalmente la madera que se roba termina igual en las grandes forestales, que es lo que hemos visto.

Bueno, ahí hay un proceso de blanqueo de la madera, a través de alguna otra empresa, intermedia, como un aserradero, etcétera, sin trazabilidad clara. Cuando ya se empezó a trabajar fuertemente en el tema de la trazabilidad, ya se empezó a detener cualquier tipo de compra porque se percibió que en el robo de la madera estaba haciéndose blanqueo. Hoy día lo que hacen es blanquear el robo a través la causa mapuche. Ellos no representan ninguna causa mapuche.

—Tenemos casos de comunidades, incluso, que prestaban cobertura armada a organizaciones de comerciantes chilenos.

Lo que ocurría es que la permeabilidad, así como se permean las instituciones, también se permean grupos sociales. Ya sea de comunidades, de campesinos, de chilenos, el dinero corrompe. Entonces es dinero fácil y se fueron construyendo esta especie de custodios del robo de la madera. Y ahí, bueno, capturaban principalmente jóvenes para la protección, y esos se fueron volviendo cada vez más violentos. ¿Por qué? Porque viven del modelo. Viven del robo de la madera para tener mejor auto, para comprar vehículos, para salir, etc.

—¿Pero es solamente para fines personales o también para fines de la misma causa, para comprar armamento, para comprar mejor equipamiento?

Es que lo que ocurre allí es que precisamente los empresarios del ilícito, que son los que están ganando plata, necesitan custodios. Y la compra de armamento tiene un sentido. No tiene ningún sentido de guerrilla. Las armas que se empiezan a pasar tienen que ir para que me ayude a custodiar mi robo de madera. Tiene un fin fundamentalmente utilitario y de negocio. Pero no tiene ningún fin de traspasar armas para poner la lucha armada en las comunidades mapuches. Eso no existe en la provincia de Arauco. Las comunidades no están en eso. Los grupos que han asumido esa contienda están ligadas fundamentalmente al negocio, al ilícito y a la delincuencia.

—¿Eso llega hasta la CAM?

Si tú hablas con el 100% de los mapuches, la verdad es que vas a encontrar que el 99,9% no quiere la violencia de la provincia de Arauco. No quiere la violencia. Yo voy a todos los territorios y nunca he tenido un problema. Yo nunca he ido con un carabinero a acompañar a una comunidad. Nunca he entrado con un carabinero a un territorio. Nunca.

—¿Se puede decir entonces que la CAM se volvió el capitalismo?

Lo que yo digo es que en ese concepto de lucha contra el modelo de desarrollo, ingresaron al modelo. El modelo se los comió. La plata se los comió. Hoy día ya no pueden estar sin plata. Y por tanto, si no tienen plata por el ilícito del negocio de la madera, la van a tener vía el robo de autos. Y si no la tienen vía el robo de autos, la van a tener vía el tráfico de drogas. Y si no es la droga, van a ser otras cosas. La causa hoy día la tienen las comunidades. Y ellos siguen planteando su causa.

—Revisando algunos archivos judiciales, hemos visto como algunas comunidades incluso se plantaron frente a Ernesto Llaitul, por ejemplo.

Se plantaron frente a su liderazgo o pseudo liderazgo. Hoy día tenemos las comunidades trabajando, generando empleabilidad y desarrollando su actividad forestal. Ellos tenían predios forestales también, madera. Hoy día están trabajando con las empresas forestales. Han establecido acuerdos, han desbloqueado las empresas, han desbloqueado algunas comunidades. Las comunidades están trabajando de manera lícita. Y lo están haciendo porque sienten que hay seguridad. Porque efectivamente es posible mejorar la calidad de vida de ellos a partir de un camino, sin renunciar a sus postulados, a sus demandas históricas, que son absolutamente legítimas.

“Se busca minimizar los logros de lo que está haciendo el gobierno”

—Usted habló de que el gobierno del presidente Boric ha sido el que más ha atacado el crimen organizado. ¿Por qué eso no se ve reflejado comunicacionalmente? ¿Hay un problema de comunicación del gobierno respecto a eso?

Yo creo que el gobierno ha sido bastante fuerte respecto a cómo implementar los temas de seguridad. Nunca Carabineros había tenido tanto equipamiento y apoyo. Lo que pasa es que se busca minimizar los logros de lo que está haciendo el gobierno. Yo recuerdo un gobierno que dijo que se les acabó la fiesta a los delincuentes, pero los delincuentes bailaron mambo, hasta el día de hoy han bailado mambo. Y este gobierno no le ha puesto música a los delincuentes. Lo que le ha puesto es clausura.

—¿Usted puede garantizar, por ejemplo ahora que se viene el verano, que las rutas van a estar seguras en la provincia de Arauco?

Ni siquiera voy a hacer una percepción de lo que podría ocurrir, voy a responder con hechos concretos. El verano pasado Tirúa estuvo lleno, Contulmo estuvo lleno, hoteles, camping, etc. La gente que quería ir al Lleu Lleu no encontraba camping. Se realizaron todas las actividades en Contulmo, las fiestas de la frutilla, todas las comunes hicieron sus actividades en el verano. Toda la gente pasó por la ruta 160, por la ruta P72, pasó por la ruta 60 y por la ruta P40. Y yo creo que esta vez va a pasar lo mismo. Ya tuvimos la experiencia real y concreta que se hizo el año pasado y nosotros ya en este momento estamos preparándonos con las policías y todo. Lo que estamos haciendo en la Provincia de Arauco es impedir que el delincuente imponga su violencia para demonizarla. Por lo tanto, con los hechos que hemos tenido en las últimas veces, la provincia de Arauco comienza a dormir cada vez más tranquila y los que ya no empiezan a dormir son los delincuentes.