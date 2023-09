Diputada francesa Caroit: "Chile volvió a ser un lugar atractivo y los empresarios están optimistas"

Entre los días 4 y 12 de septiembre, la diputada francesa Eléonore Caroit estuvo de visita a Chile. En menos de un año, esta fue su tercera vez en el país. Representante de los franceses en América Latina y el Caribe, la parlamentaria participó de encuentros con la comunidad francesa y autoridades nacionales en ciudades como Santiago, Punta Arenas, Concepción, Valparaíso y Viña del Mar con el objetivo de discutir las relaciones entre Chile y Francia, principalmente en el ámbito de las políticas ambientales.

Nacida en París, Cariot fue criada en República Dominicana, donde su familia se instaló cuando ella tenía tan solo tres años. Abogada con especialización en derecho internacional, es integrante del partido francés de centro, Renaissance, del presidente Emmanuel Macron. Desde 2022 es diputada de la Asamblea Nacional de Francia y una de sus principales metas ha sido destacar la importancia de América Latina en el contexto francés y europeo.

De acuerdo con la parlamentaria, visitar Chile es bastante significativo. El país andino es un aliado estratégico de Francia y suele recibir a muchos grandes y pequeñnos empresarios decididos a hacer inversiones y a emprender. “Chile está en las instancias internacionales y tiene posiciones muy alineadas con las de Francia”, afirmó Cariot en entrevista a BioBioChile.

Uno de los temas abordados durante el viaje fue la explotación de los fondos marinos. El próximo 20 de septiembre será firmado el tratado BBNJ, también llamado de “Constitución de los océanos”. Aunque los países signatarios cuenten con un largo plazo para ratificarlo, Chile y Francia quieren hacerlo lo antes posible, según la diputada, quien en su regreso a París trabajará para que la Asamblea Nacional francesa garantice su pronta adopción.

La mirada de Francia hacia Chile

— ¿Qué interés tienen Francia y Europa en Chile?

Chile tiene un rol muy importante. Tradicionalmente, en América Latina, Francia siempre ha tenido relaciones con México, con Brasil. Pero hoy en día, con Chile también se ha desarrollado una agenda climática que es muy relevante. Chile está en las instancias internacionales y tiene posiciones muy alineadas con las de Francia. El presidente Macron y el presidente Boric, por ejemplo, se han encontrado varias veces para debatir los temas que son de interés mutuo.

— Uno de los puntos que usted ha trabajado es la necesidad de adoptar acciones efectivas para luchar contra la explotación minera de los fondos marítimos. ¿Explícame cuál es la situación actual de ese tipo de trabajo?

En 1994 se firmó el convenio de Montego Bay, que preveía una suerte de organización a través de un código minero de la explotación de los recursos naturales de los océanos. Una organización bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Francia es parte de esta institución, al igual que muchos países, como Chile. Recientemente, bajo la impulsión de los parlamentarios, y yo tuve un rol de bastante liderazgo en este tema, Francia cambió totalmente su posición y se puso a favor de una prohibición de la explotación minera de los fondos marítimos. Varios otros países, incluso Chile, también han tenido posiciones similares a las de Francia. Entonces, en ese sentido, también hay una convergencia de los puntos de vista. Hasta que no haya evidencia científica que pruebe que no existe daño para el medio ambiente, simplemente no hay que llegar a un código minero que permita una explotación minera de los fondos marinos.

— ¿Por qué el gobierno francés cambió su punto de vista repecto al tema?

Creo que hay una toma de conciencia de lo que está pidiendo el pueblo francés y hoy en día no podemos cometer los errores que se cometieron hace décadas. Hace años se habla sobre el cambio climático y los daños al medio ambiente, pero las acciones son muy recientes. Entonces, hoy en día, explotar los fondos marinos es una cosa que los ciudadanos franceses ya no quieren. A través del parlamento, eso fue transmitido al gobierno francés, que nos escuchó. Aumió una posición de líder que ha sido seguida por varios países.

— Y Chile se convirtió en un socio clave…

Hay una voluntad común de hacer más para proteger los fondos marinos y eso se ve tanto a nivel de la prohibición de la minería, pero también de la lucha contra la polución plástica. En ese sentido, tanto Chile como Francia son miembros de la coalición que tiene una alta ambición de prohibir la polución plástica.

— Hablando sobre los incendios forestales, que han afectado a Chile todos los años, ¿cómo el gobierno francés ha mirado este problema?

Francia está muy comprometida con la protección de los bosques y la lucha contra los incendios. El inicio del año, Francia mandó un contingente de 83 bomberos que fueron integrados a los bomberos chilenos, colaborando con ellos. Cuando estuve en el país en esa época, tuve el placer y el honor de visitar a Cuerpos de Bomberos de la Pompe France, que son compañías voluntarias creadas por las comunidades francesas en Chile durante el siglo 19.

Espero que el próximo verano sea más clemente. Hemos visto que el invierno ha sido muy lluvioso.

— En junio, Chile y Francia firmaron una declaración conjunta sobre la creación de un grupo de trabajo bilateral sobre el hidrógeno bajo en carbono, llamado de hidrógeno verde. ¿Qué avances este grupo ya presentó?

Uno de los objetivos de esta mi tercera visita a Chile fue interrogar a la comunidad francesa y, en particular, a las empresas que son parte de este grupo para entender sus orientaciones, para brindar el apoyo político que ellas necesitan.

El grupo de trabajo es muy reciente, pero es muy ambicioso y espero que se logre desarrollar esta decarbonización porque Francia pretende volverse la primera nación europea decarbonizada en los próximos años. Además, hay una verdadera voluntad de cooperar a este nivel, o sea, de abrir el transporte de hidrógeno verde, de permitir acciones conjuntas, de permitir que haya una explotación responsable de los recursos.

El interés empresarial

— Durante los últimos años, Chile enfrentó la pandemia del COVID-19, y todavía ha vivido una crisis económica. ¿Cuál es la situación de los empresarios franceses actualmente?

La comunidad de empresas francesas en Chile es muy activa y ahora ha podido recuperarse de los años de pandemia cuando hubo una cantidad menor de franceses que vinieron a Chile y muchos que se fueron del país.

Hoy se ve que Chile volvió a ser un lugar atractivo, y los franceses entienden que hay muchas oportunidades de cooperación y de trabajo en el país, sobre todo en temas medioambientales. Durante mi visita, sentí que los empresarios están más optimista que en los últimos meses o años y eso es algo muy positivo.

— ¿Algún sector anda más optimista?

El sector relacionado con energía, que ha crecido bastante. Recientemente, Francia mandó a Chile un experto técnico internacional, un profesional pagado por el gobierno francés que tiene un expertice muy fuerte justamente a nivel del hidrógeno y que ha integrado el Ministerio de Energía chileno. Esta persona tiene como atribución asesorar a Chile en las importantes decisiones que se tomarán para poder explotar de manera inteligente, eficiente y responsable con el medio ambiente, los recursos naturales.

— Chile ocupa el tercer lugar de interés para las empresas francesas en Latinoamérica. ¿Cuál ha sido la principal preocupación de los inversionistas franceses en el país?

Hay diferentes tipos de inversionistas. Están las multinacionales, los grandes grupos franceses, y hay también pequeños empresarios que crearon un pequeño negocio. Para ellos no ha sido siempre fácil porque les afecta mucho temas como tasa de cambio, posibilidad de financiamiento… He dado mucho apoyo a ellos y continuaré ayudándoles para que puedan integrarse todavía más a Chile.

— ¿Cómo?

Tenemos un proyecto de ley, que ya pasó por el Senado y que será presentado en la Asamblea Nacional francesa, que reconoce la existencia de empresas de propietarios franceses en el extranjero, que son empresas de derecho local, no son sucursales y tampoco filiales de grupo mayores.

Para ellos puede ser complicado instalarse en un país, tener acceso a créditos bancarios, conocer los contactos dentro de este país donde se instalan. La idea es crear una red, un reconocimiento para que puedan asociarse a otras empresas, para que puedan entender el sistema jurídico, el sistema de visa, el sistema de préstamos… Además, tener pasantes que puedan trabajar en estos lugares también. Este proyecto de ley abarca muchos proyectos.

— ¿Se pronostica un aumento en las inversiones de pequeños y grandes empresarios franceses para los próximos años en Chile?

Sí. Esto se debe a una serie de acuerdos y relaciones económicas sólidas que se han fortalecido recientemente entre ambos países. Tras la última visita del ministro francés de Comercio Exterior, Olivier Becht, a Chile, así como la visita del presidente Gabriel Boric a París, se acordó en fortalecer la cooperación bilateral en sectores clave como metales, desarrollo de energías verdes e inteligencia artificial, lo que brindará nuevas oportunidades a las pymes francesas.

Además, es importante mencionar que la modernización del acuerdo entre Chile y la Unión Europea traerá mejoras en las condiciones para las pymes en los mercados públicos europeos, lo que a su vez resultará en un aumento de las inversiones de empresarios franceses en Chile.

— Después de sostener diversas reuniones y visitar varios lugares de Chile, ¿qué usted llevará para la Asamblea Nacional francesa?

Cabe destacar la firma del tratado BBNJ programada para el próximo 20 de septiembre en la sede de la ONU en Nueva York. A pesar de que los países signatarios cuenten con un plazo de dos años para ratificar el tratado, tanto Francia como Chile tienen como objetivo movilizarse a nivel nacional para proceder a su ratificación lo más prontamente posible. En este proceso, el papel de la Asamblea Nacional resulta igualmente esencial para garantizar su pronta adopción.