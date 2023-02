"La guerra es más triste que Chernóbil": el testimonio de joven ucraniana a un año de la invasión rusa

Alona Kibets (26) es oriunda de la capital de Ucrania, Kiev, ciudad que ha sido azotada por los bombardeos del ejército de Rusia.

En conversación con BioBioChile desde el país invadido, lamenta sus muertos y revela cómo es la vida en la principal ciudad ucraniana, a un año de comenzada la invasión ordenada por Vladímir Putin.

“Durante un año nos han atacado y durante un año han caído bombas en Ucrania, pero nadie puede hacer nada para acabar con eso”, cuenta con un tono de amargura.

“Es bastante complicado encontrar trabajo porque hay bombardeos y ataques, entonces no es seguro ir a la oficina y estar ahí. Por eso empecé a hacer tours online por Zoom o Skype y así hablar a la gente sobre mi país”, comenta.

“La guerra es más triste que Chernóbil”

-¿Cómo era tu vida antes que comenzara la guerra?

Yo vivo en Kiev. Estudié Historia por seis años en la Universidad de Shevchenko y después empecé a trabajar como guía de turismo, organizaba los tours por Kiev y por Chernóbil para turistas que hablan inglés o español. Por eso, la gran mayoría de mis turistas eran extranjeros. Así, estuve trabajando por casi cuatro años. El trabajo de guía de turismo es bastante específico, porque trabajas con mucha gente diferente. Era como un hobbie, era mi pasión, porque es increíble conocer gente de diferentes países.

Yo tenía turistas de España, Chile, Argentina o México. Cada día la gente que venía me contaba sus historias y así yo creo que también podía viajar, pero de otra forma. Porque la gente hablaba conmigo, me contaba sobre sus tradiciones, cultura, etc. Después todo cambió el 24 de febrero, cuando Rusia empezó a atacar el territorio de Ucrania. Hace un año nosotros organizábamos los tours por Kiev y casi siempre yo tenía el tour por la mañana, a las 10:30 horas en la Plaza de la Independencia. Yo esperaba ahí a mis turistas, ellos llegaban y paseábamos por el centro, les mostraba las iglesias y monasterios.

Cada viernes teníamos el tour a Chernóbil, la zona de exclusión, y antes para mí era bastante triste ver Chernóbil, porque yo tenía que explicar a la gente sobre el periodo de la Unión Soviética, sobre la catástrofe y la gente que sufrió de esa tragedia. Pero, si hiciera una comparación, yo creo que la guerra es más triste. Chernóbil, por lo menos, tiene explicaciones. Y si la gente estudia ese tema puede encontrar la información sobre los diversos errores. Pero durante Chernóbil la gente no vio tanto odio como vemos nosotros. Durante un año nos han atacado y durante un año han caído bombas en Ucrania, pero nadie puede hacer nada para acabar con eso.

-¿Cómo recuerdas esos días en que comenzó la guerra? ¿Estabas en Kiev?

El 24 de febrero yo estaba en Kiev. Antes de ese día yo hablaba mucho con mis amigos, padres y compañeros sobre si la guerra podía ocurrir o no, pero si nunca viviste una guerra no te imaginas cómo es. La mayoría de la gente conoce de las guerras a través de las películas, por eso se imaginan que vienen soldados con el armamento y comienzan a disparar, pero la guerra en el siglo XXI no es así.

Por eso, imaginar que en la época cuando ya tenemos inteligencia artificial, teléfonos iPhone que pueden tomar fotos espectaculares, las tecnologías tan desarrolladas, y vamos a tener una guerra en un país que está cerca de Europa… Por eso no creí que fuéramos a tener una guerra. Siempre respondía a todos que no íbamos a tener una guerra, pensaba que eso no podía pasar en 2022. Mucha gente al principio del año pasado me preguntaba si era verdad que en Ucrania iba a pasar algo grave.

De Europa y Latinoamérica me escribieron amigos y turistas que habían visitado Ucrania preguntándome sobre eso y yo respondía que no creía eso. Sin embargo, el 24 de febrero la guerra empezó y escuchabas sobre el bombardeo. Ahí decidimos salir de Kiev hacia un pueblo cerca de la ciudad.

“Es como una ruleta rusa”

-¿Y cómo ha cambiado tu vida durante este año?

Es una pregunta muy complicada. La vida ha cambiado mucho. En primer lugar, los valores han cambiado mucho porque yo era una chica de 25 años y como a todas las chicas me gustaba leer libros de motivación o cosas así, pero cuando escuchas los bombardeos empiezas a entender que lo más importante es la vida. En el periodo de 2022 eran muy popular las ideas de desarrollo personal, de los negocios y cosas así, pero cuando hay una guerra te das cuenta que hay que valorar el tiempo que estás con tus amigos y familia. Entiendes que el dinero no es tan importante, porque lo más importante es la gente.

Entendemos que la guerra en Ucrania es para tener más poder y conquistar territorios, pero yo no sé qué más poder quiere Rusia, si ya es un país grande que tiene todo para desarrollar su propio país. Ellos invierten su dinero para destruir Ucrania, para destruir nuestras universidades, ciudades y las vidas de mucha gente.

Es muy triste. Yo empecé a hacer tours virtuales porque me encanta mi trabajo y no hay turismo en Ucrania ahora. Es bastante complicado encontrar trabajo porque hay bombardeos y ataques, entonces no es seguro ir a la oficina y estar ahí. Por eso empecé a hacer los tours online por Zoom o Skype y así hablar a la gente sobre mi país.

-¿Cómo es la vida cotidiana en Kiev en estos momentos?

Nosotros tratamos de llevar una vida normal, pero por ejemplo hoy (martes) en la mañana me desperté por el sonido de las alarmas que indica que hay peligro. Entonces suben los helicópteros en territorio de Bielorrusia y algunos tienen las bombas y misiles que pueden enviar al territorio de Ucrania. Por eso, cada vez que suben esos helicópteros, nos avisan con la alarma. Me desperté así y como siempre no sabía qué hacer, igual que toda la gente en Kiev y en otras ciudades de Ucrania. Tú no sabes si ese misil va a caer y dónde va a caer. Es como una ruleta rusa.

Después cociné y cortaron la luz porque vivimos con un horario en el que cortan la luz. En noviembre y diciembre, cuando los rusos bombardearon Kiev, no lo hicieron tanto con los edificios residenciales sino que lo hicieron con la infraestructura. Por eso tenemos problemas con la electricidad y hay un horario más o menos fijo en el que tenemos electricidad.

Kiev es una ciudad grande en la que viven más de tres millones de personas y no hay mucha electricidad para todos. Es por eso que cuando me preguntaste por una hora para esta entrevista yo primero tenía que ver el horario de la electricidad. Y cuando no hay electricidad no puedes hacer casi nada porque la calefacción y el agua dependen de la electricidad. Esperamos unas dos o tres horas y ahí volvió la luz y trabajé un poco. Así pasan los días.

-¿Y problemas con el suministro de otros servicios como el agua?

Eso funciona, pero en edificios que son más o menos nuevos todo depende de la electricidad. Por eso nosotros tenemos problemas con el agua, pero en general, en Kiev todo está relativamente bien con el agua. Si comparamos la situación de Kiev con el sur de Ucrania claro que es muy distinto, porque nosotros vivimos más o menos bien. En el sur de Ucrania la gente no tiene nada: no tiene agua, no tiene electricidad y en el invierno hace mucho frío. Por ejemplo, hace unos tres días la temperatura llegó a los -15°C. Imagínate estar así sin calefacción, con familia que tienen niños.

-¿Actualmente tú vives en un departamento o en una casa?

En un departamento. Claro que sería mejor vivir en una casa porque sería más seguro. Si pasa algo por lo menos puedes salir rápido. Yo vivo en un departamento y cuando no funciona el ascensor hay que subir a la planta 24 caminando. Es complicado, pero vale subir si va a pasar algo.

-¿Vives con más personas?

Sí, vivo con mi pareja.

“Mi tío murió”

-¿Tienes familiares o amigos que hayan tenido que ir al frente de batalla?

Sí, mi primo que está en el Ejército. También tengo un tío que murió al principio de la guerra. Mi profesor de inglés Jimmy Gill era de Estados Unidos y murió en Chernigiv. Todo lo que pasó con él es bastante triste porque era una persona que me ayudó mucho. Era un voluntario que ayudaba a la gente joven, a los estudiantes, a aprender inglés. Vino a Ucrania para popularizar su cultura y enseñar inglés a la gente, pero lo mataron en Chernigiv en marzo mientras esperaba en una fila para comprar pan. Hace poco, cerca de Bakhmut mataron al esposo de una amiga. No sé cómo puede pasar eso, pero ella tiene 26 años y ya no tiene esposo. Se quedó sola.

Lo que está pasando ahora cerca de Bakhmut es muy complicado, porque los rusos siguen atacando la ciudad, está totalmente destruida. Todavía viven ahí algunas familias, hay gente que ahora mismo vive ahí y escucha los bombardeos. Es gente que no puede salir de la ciudad porque hace algunos días prohibieron la entrada y salida de la ciudad.

-¿Cómo funciona el tema de los colegios para los niños? ¿Hay planes de emergencia en caso de algún bombardeo?

Las universidades funcionan online, al menos la mayoría. En el caso de los colegios, depende. Hay colegios que tienen refugios y bunkers en donde los niños pueden ir en caso de un ataque y hay algunas guarderías en donde los niños también pueden estar. Pero no todos los padres quieren que sus niños vayan a las guarderías durante este periodo. Hace un mes pasó que un helicóptero cayó en una guardería y hubo madres, niños y gente que trabajaba ahí que murieron. No sabes dónde estás seguro o no.

-¿Qué imagen sientes que hay en la población ucraniana respecto al presidente Volodomir Zelenski?

La gente respeta a nuestro presidente porque está haciendo todo lo que puede para luchar y conseguir la paz en Ucrania. Cada día habla con diferentes políticos y presidentes pidiendo más armamento para Ucrania porque en Ucrania nosotros tenemos muchos voluntarios que quieren luchar pero no tenemos el suficiente armamento.

La Unión Europea y otros países tienen miedo de dar armamento a Ucrania porque dicen que eso va a provocar a Rusia. Por un lado, yo no pensé que la guerra iba a durar tanto y ya llevamos un año. Cuando veo a nuestro presidente lo respeto mucho porque es un enorme trabajo. Si ves las fotos del presidente de un año a otro, el cambio es bastante grande, porque es un hombre joven, tiene 45 años.

-¿Cómo ves el futuro para Ucrania? ¿Crees que pueda haber una pronta solución al conflicto?

Yo creo que tarde o temprano esto va a acabar. No puedo decir cuándo va a pasar, claro que me gustaría que termine pronto porque es una catástrofe. La gente está muriendo. ¿Por qué hacen esto en 2023? No sé cuándo acabará, pero yo creo que Ucrania está haciendo todo lo posible para ganar esta guerra. Ucrania va a ganar esta guerra y en el futuro va a desarrollarse y la gente que se fue del país va a volver a sus casas. Ucrania va a ser mucho más fuerte, porque ya vamos a usar experiencia de la gente que pudo vivir un poco de tiempo fuera de Ucrania.

Finalmente, Alona quiso dejar un mensaje para generar consciencia sobre lo que está ocurriendo en Ucrania.

Agradezco mucho a toda la gente que está interesada en todo lo que pasa en Ucrania porque es muy importante que el mundo no se olvide de Ucrania. No sólo para mí sino que para mucha gente que vive en mi país. Hay que explicar a la gente que la guerra en Ucrania sigue porque muchos de mis amigos me escriben y me dicen que en los canales de televisión en España, Bolivia o Argentina, por nombrar algunos ejemplos, ya casi no hablan sobre Ucrania pero la situación no ha cambiado.

Aquí hay guerra y tal como en febrero de 2022, todo es igual. Hay ataques, hay mucha gente que está sufriendo cada día. En Ucrania nosotros tenemos muchos lugares bonitos, muchas iglesias, nuestra cultura es bastante amplia. Somos cristianos pero cristianos ortodoxos, nuestras iglesias tienen las cúpulas doradas.

Tenemos los contrastes, las estaciones del año son bastante diferentes porque en invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor. Sobre las ciudades de Ucrania, sobre nuestra cultura, yo explico en mis tours virtuales por Kiev, Chernóbil o por Mariúpol, la gente puede escribirme por Instagram o Facebook.