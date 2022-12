Piergentili (PPD) tras acuerdo: "No es una cocina, es el rol imperativo que tiene la política"

Luego de casi tres meses de intensas negociaciones finalmente se firmó el documento “Acuerdo por Chile”, mediante el cual terminó el proceso de diálogos constituyentes y que abarca un consejo de 50 miembros electos y un grupo de 24 expertos.

Una de las figuras que tuvo un rol activo en las conversaciones es Natalia Piergentili, presidenta del PPD que en conversación con BioBioChile asegura que es el “mejor acuerdo que pudimos lograr”.

“Yo no me fui a sentar ahí para que el PPD sacara algún dividendo y creo que eso se nota en los resultados del acuerdo”, asevera.

En ese sentido, Piergentili valora la inclusión de una comisión experta, destacando además la figura de los expresidentes. Si bien sostiene que tienen un rol en este proceso, no está del todo segura si situarlos en el grupo de los miembros electos o en el panel de expertos.

En tanto, descartó que el punto de encuentro entre las fuerzas políticas haya sido una “cocina”, tal como reclamaron algunos parlamentarios, como el diputado Hernán Palma (PH).

“No es una cocina sino más bien es el rol imperativo que tiene la política y que hay que reivindicar”, menciona.

Un ansiado acuerdo

-¿Está satisfecha con el acuerdo? Usted había dicho que no le seducía la idea de un órgano entera o parcialmente designada. ¿Hubo una derrota?

Creo que fue el mejor acuerdo que pudimos lograr en las condiciones en las que estábamos después de tres meses de conversaciones y además me quedo tranquila porque tenemos un órgano 100% electo con expertos que acompañen y tengan incidencia en una parte del proceso.

-¿Cómo toma el hecho de que el Congreso sea el órgano para elegir a los expertos? ¿No cree que es una contradicción con el primer plebiscito donde se dejó claro que no se quería una convención mixta?

Es que no es una convención mixta, es una convención que reemplaza a los asesores que cada convencional tuvo en el primer proceso por un panel de expertos transversal que va a acompañar a toda la convención.

-¿Cómo califica el poder de negociación con el que quedó la centro izquierda tras la derrota del Apruebo?

Yo creo que se negoció en la perspectiva de cumplirle a Chile un itinerario constitucional claro. Yo no me fui a sentar ahí para que el PPD sacara algún dividendo y creo que eso se nota en los resultados del acuerdo. El momento para fortalecer cada uno de los pasos ideológicos de los partidos es en la elección y ese es un proceso que viene pronto.

-¿Siente que le pasaron la cuenta, por decirlo de alguna manera, los sectores de derecha?

No, porque ellos también entienden que la derrota del Apruebo no es triunfo de la derecha. Lo que pasó fue que se instaló un sentido común y un proyecto que a la ciudadanía no le convenció para hacerlo suyo, pero aquí nadie partió de la idea de “mire, nosotros somos los ganadores y ustedes los perdedores así que ríndanse frente a nuestros planteamientos”. Aquí se construyó un acuerdo, con las dificultades que tiene construir un acuerdo.

Labor de los expertos

-¿Cómo se determinará quién es experto y quién no? ¿Deben ser remunerados?

Creo que expertos son personas que tienen trayectoria, tanto en la academia como en el sector público. Son personas que tienen la capacidad de entender el desafío que tiene que ver con la construcción de una arquitectura constitucional y además son reconocidos por sus pares en estas tareas, por lo tanto no creo que cueste y que sea tan raro o difícil poner ciertas cualidades que debe tener un experto o experta.

En esto estoy completamente de acuerdo con el Presidente Gabriel Boric, creo que quien está haciendo un trabajo para este hito tan importante y además para sentirse libre de opinión y no depender de una ayuda extra, debe ser remunerado. Además es un espacio-tiempo súper acotado, de modo que no va a ser en ningún caso un monto cuantioso como fue en la convención anterior, que es lo que yo me imagino que preocupa.

-¿Pero se va a fijar un criterio objetivo para considerar a alguien como un experto?

Yo me imagino que es parte de lo que están haciendo quienes están redactando los pormenores del acuerdo e insisto, es de sentido común que son personas con años de experiencia, con intachable reputación, con experiencia en lo público, etc.

-¿Qué rol debieran tener los expresidentes de la República en este proceso?

Creo que los expresidentes tienen siempre un rol en la sociedad, de dar su opinión, de ser consultados cuando se requiera, pero no sé si me los imagino de expertos o de consejeros electos. Ellos tienen un rol en la sociedad y que al menos en el caso particular del expresidente Ricardo Lagos, que es un expresidente de mi partido, nosotros vamos a trabajar con él y con nuestros expertos en la propuesta que el partido ponga a disposición de la ciudadanía, no me cabe ninguna duda.

-¿Y han tenido conversaciones con algunos de estos expertos?

Hemos tenido algunas conversaciones, pero es algo que tenemos que definir como cuerpo colectivo entre los parlamentarios, la comisión política, de modo que lo que hay son aproximaciones preliminares.

-¿Y con quiénes han tenido estas conversaciones preliminares?

No quiero dar nombres, porque creo que todavía no es el momento para esa definición. Creo que hoy tenemos que centrarnos en aprobar la reforma.

-¿Qué tipo de expertos le gustarían a usted?

A mí me gustarían expertos y expertas que tengan experiencia en lo que es un proceso constituyente, o en lo que se necesita en una Constitución, que es la arquitectura institucional de un país. La Constitución no es un programa de gobierno ni un programa de gestión pública, es una arquitectura institucional. En ese contexto, ojalá que tengamos el apoyo de personas que han estado en la gestión pública y política, personas que tengan reconocida trayectoria en las ciencias políticas o en la gestión, y que tengan la capacidad política de mirar la realidad y de interactuar con otros, porque algún genio que no es capaz de interactuar con nadie y se parapeta desde su planteamiento, tampoco es un experto valioso. Acá la idea es la capacidad de dialogar con otros y llegar a consensos colectivos.

Rol de Amarillos por Chile

-Usted indicó anteriormente que Amarillos por Chile había trabado el acuerdo. ¿Reafirma sus dichos?

Lo dije en su minuto, porque fue lo que en su minuto sentí y percibí, así que no tengo por qué retractarme de lo que planteé el viernes pasado. El acuerdo terminó fraguándose y en buena hora, pero ese día, en esas circunstancias, eso era lo que yo sentía.

-¿Qué tanto poder tuvo Amarillos por Chile en las negociaciones?

Yo creo que tuvo un rol incidente y que en ese último mes, a partir de cuando nosotros habíamos hecho la oferta de un planteamiento, fue Amarillos quien como vocero de Chile Vamos nos dijo que no, y eso generó mi molestia personal e institucional, y surgieron las declaraciones que di. Ahora, haciendo un análisis retrospectivo, creo que fueron incidentes y ojo porque fue Chile Vamos el que los invitó a sentarse en la mesa con ellos para negociar con el oficialismo. Por lo tanto, yo me imagino que para Chile Vamos era importante que ellos incidieran en la negociación.

-¿Pero entonces siente que efectivamente ellos trabaron el acuerdo?

No, lo que yo digo es que ese día, viernes pasado, no llegamos a un acuerdo porque yo siento que ellos fueron más intransigentes, pero llegamos a un acuerdo. Finalmente tuvimos un acuerdo.

Miembros electos y expertos

-¿Siente que es un golpe para el gobierno el hecho de que este órgano no sea 100% electo, considerando a los expertos que serán designados?

Es que yo te insisto, para mí es una convención 100% electa, porque el corazón de la definición constitucional va a estar dada por los electos. Los expertos sólo ayudan y dirimen en momentos en que pueda que no exista acuerdo o se trabe en algunos ámbitos, pero esta convención es una convención 100% electa con acompañamiento de expertos que van a asesorar a toda la convención.

-¿Es un cuoteo de los partidos el hecho que se dividan entre los diputados y senadores los 24 cupos de expertos?

Los 24 cupos son electos por el Parlamento en proporción a sus fuerzas de representación, de modo que efectivamente según esa representación va a ser el número de expertos que le corresponde a cada sector.

-¿Se pudo haber llegado a este mismo acuerdo pero antes? Pasaron tres meses desde el Plebiscito en el que ganó el Rechazo.

De lo que podría haber sido está llena la historia. Yo sólo le puedo decir que arribamos a un acuerdo en el minuto en el que pudimos arribar a un acuerdo.

“Aquí hay sesgos inconscientes”

-¿Siente que las mujeres fueron ninguneadas dentro de los resultados del proceso? ¿Se ha conversado esto entre los involucrados del mismo acuerdo?

He tenido la posibilidad de hablar con algunos por separado y creo que aquí hay sesgos inconscientes muy marcados en la sociedad chilena, más allá de la prensa en particular, y que la historia todavía la siguen escribiendo los hombres desde su mirada, lo cual yo lamento, no porque yo haya sido parte del proceso sino porque creo que la historia debe ser escrita por todos los que participan en esa historia. En este caso, cuando yo leía las crónicas de lo que había pasado en las tratativas, me dio hasta un poco de risa leer algunas cosas que no sucedieron, o personas que aparecían relevadas como trascendentales pero que no lo fueron, hombres y mujeres por cierto. Creo que tenemos que procurar, como sociedad, tener muchas más voces que construyan la historia que después se escriba.

¿Una cocina?

-¿Qué opina de quienes dicen que esto fue una cocina?

No estoy de acuerdo. Creo que “cocina” es un término que se creó cuando había un grupo de personas que llegaban a acuerdos que no favorecían a la ciudadanía y creo que este acuerdo es uno en el que durante los tres meses se hicieron públicos los planteamientos de lado y lado, se hizo de cara a la opinión pública y se hizo para cumplir con un compromiso que se había hecho con la ciudadanía, de modo que cuando la política llega a acuerdos para cosas que van a beneficiar al país, no es una cocina sino más bien es el rol imperativo que tiene la política y que hay que reivindicar.

-¿Los partidos políticos tienen la legitimidad para fijar los “bordes” que se establecieron para el nuevo proceso?

Creemos que en este caso los partidos políticos recogieron los problemas, planteamientos, miedos y aprehensiones que la ciudadanía tuvo con el primer proceso constituyente y que generó estos bordes de modo de generar un rayado de cancha que a la ciudadanía le diera una tranquilidad para empezar este ejercicio constitucional de nuevo. Cuando uno, desde su posición de partido político, hace un ejercicio de representación de los planteamientos del sentido común de la ciudadanía, está haciendo lo que tiene que hacer.

Agresión de miembros del Team Patriota

-Usted denunció una agresión por parte del Team Patriota. ¿Teme que se vuelvan a repetir este tipo de hechos?

Yo espero que no, porque eso no le hace bien al país. Si me preguntas si me voy a amilanar porque ese día me agredieron, no, pero yo esperaría que personas que piensan como el Team Patriota, que es legítimo que gente piense así, tenga espacio para discutirlo no con violencia, porque de verdad te lo digo, yo iba sola en mi auto. Suelo andar sola y se me paró una persona adelante además de dos por los costados y con un megáfono comenzaron a golpearme el vidrio del auto y estuvieron a punto de quebrarlo. Yo no podía acelerar porque podría haber atropellado a la persona que se me paró adelante sin dejarme pasar. Eso es violencia y yo no quiero construir sociedad de esa manera, no quiero que esa gente quiera imponer sus ideas de esa forma.

-¿Siente que el rechazo ha sido enérgico en el mundo político o le gustaría una respuesta más enfática ante estos hechos?

Cuando lo planteé y lo comenté no fue esperando que alguien me llamara para solidarizar conmigo sino que para cómo, en colectivo, rechazamos esos actos. No es por victimizarme, pero a muchas de las cosas políticas suelo ir con mi hija, porque soy mamá y porque no tengo con quien dejarla. Si ese día hubiese ido con mi hija, eso sí que yo no se los hubiese perdonado. Ellos no miden las consecuencias y de verdad te digo, me sentí muy amenazada. Tuve mucho miedo.