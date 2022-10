Ibáñez: "Tender puentes para construir mayorías hoy nos permitiría ser auténticos revolucionarios"

Con 6.107 votos, la lista “Unidad para Transformar”, liderada por Diego Ibáñez, se impuso por sobre “Convergencia con Todes” -conducida por Miguel Bustamante– la cual alcanzó 1.994 preferencias en las elecciones internas de Convergencia Social.

En conversación con BioBioChile, Ibáñez plantea los ejes que deben guiar el rumbo de su partido, remarcando el objetivo de cohesionar el trabajo en las dos coaliciones y así conseguir mayorías en el Parlamento.

El nacido en Punta Arenas resta dramatismo a los cruces que han surgido al interior de las coaliciones oficialistas: “Hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan”, asegura.

“Estamos en una crisis de deslegitimidad de las instituciones que sigue vigente y con las demandas de la revuelta social que pese al triunfo del Rechazo siguen siendo solicitadas por la gente”, enfatiza.

Mayorías parlamentarias

-¿Cuáles son los ejes en los que se debe basar Convergencia Social para el futuro?

En materia de gobierno, construirse un eje de diálogo entre las dos coaliciones para cohesionar el trabajo y empujar el programa para el objetivo de lograr mayorías en el Parlamento. Esa es la principal contribución que podemos hacer como Convergencia Social en materia de gobierno.

El segundo eje es consolidar el partido en los territorios, de cara a un sitio más largo que solamente el actual gobierno, pensándose en una coyuntura mucho más profunda que está viviendo hoy día el pueblo chileno. Esto, a propósito del alza del populismo de derecha y de las proyecciones del Frente Amplio como identidad política. Eso implica territorializar nuestra apuesta, poner todos los incentivos para crecer y ser una fuerza imprescindible para los próximos escenarios que se configuren en la sociedad chilena.

-Usted ha planteado que pretende ser un eje entre las dos coaliciones en el gobierno. ¿De qué manera busca lograrlo?

Principalmente poniendo sobre la mesa el programa que tenemos en común. Ambas coaliciones, con sus diferentes matices, han tenido una pulsión antineoliberal y se han articulado en torno a un gobierno que quiere superar la mercantilización de los derechos sociales. Estamos trabajando en la reforma tributaria para aumentar la recaudación para financiar, por ejemplo, el nuevo sistema previsional y prontamente se viene una reforma a la salud.

Construir puentes para construir mayorías es lo que hoy nos permitiría ser auténticos revolucionarios, por decirlo de alguna manera. Desde Convergencia Social estamos abocados en materializar cambios concretos para la vida de la gente. Esto, en una agenda a mediano plazo. En una agenda a corto plazo se debe ser implacable en la lucha contra el crimen organizado para recuperar nuestras poblaciones y así el Estado llegue hacia donde durante años de neoliberalismo ha abandonado. Para eso, estamos levantando una mega agenda en materia de seguridad que nos parece imprescindible.

-¿Teme que las diferencias entre el Frente Amplio y el Socialismo Democratico escalen hasta llegar a un punto de no retorno?

No, no creo eso.

-¿Cuál es la señal que queda luego de que La Moneda decidiera aplazar el cónclave con el oficialismo pactado para esta semana?

El primer elemento es ordenar la coalición y hemos convocado una reunión de partidos políticos a nuestra sede para el viernes para preparar el cónclave y llegar con la tarea adelantada para ofrecerle al gobierno propuestas que le permitan surfear mejor los vaivenes de la sociedad chilena. Creo que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan.

“Polémicas superadas”

-En agosto el ministro Giorgio Jackson dijo que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política, no solo dista del gobierno anterior sino que creo que frente a una generación que nos antecedió”. En tanto, ahora el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, criticó al Socialismo Democrático pidiendo que no le digan a Apruebo Dignidad “cómo gestionar una coalición”. ¿Han sido desmedidas las criticas del Frente Amplio con la ex Concertación, considerando que precisamente incluyeron al gobierno figuras de la ex Concertación?

Son polémicas que ya están superadas. Lo hemos conversado con los partidos y no tengo mucho más que agregar que el hecho de que entender eso como un puente es lo que nos va a permitir consagrar las transformaciones.

-¿Cuál es su opinión respecto a que se diera a conocer que el TPP11 se oficializará antes de fin de año sin esperar resultados de los side letters?

Se están incentivando todas las conversaciones para concretar estos acuerdos bilaterales y el gobierno al mismo tiempo tiene el mandato de cumplir con lo que el Senado aprobó. Estamos navegando en esa coyuntura, intentando que la estrategia del Presidente dé las mayores certezas posibles.

-Usted está a la cabeza del partido del Presidente Gabriel Boric. ¿Cuáles son sus expectativas respecto al gobierno en el mediano plazo? ¿Cómo ve el futuro?

Yo creo que el gobierno está lidiando con un momento difícil en materia económica, con el alza del costo de la vida, con una crisis de seguridad importante y además con un proceso constituyente abierto, y eso nunca lo habíamos visto en los últimos 20 años. Gran parte de su éxito dependerá de cómo se vayan a resolver aquellos problemas que son estructurales.

Estamos en una crisis de deslegitimidad de las instituciones que sigue vigente y con las demandas de la revuelta social que pese al triunfo del Rechazo siguen siendo solicitadas por la gente. En ese contexto, me da la impresión que el gobierno va a retomar la agenda y más allá de las encuestas, va a darle salida al malestar por la vía de la consagración de derechos.