Ximena Peralta (CS): "Quienes pretenden que se haya acabado el Gobierno se equivocan profundamente"

A poco más de dos meses del plebiscito, los partidos políticos han debido organizarse para darle continuidad al proceso constituyente. Quienes estuvieron por el Apruebo reconocen que su derrota fue un fuerte golpe, no solo para el oficialismo, sino que también para el Ejecutivo, que a juicio de algunas figuras de sus mismas filas, y de la oposición, se ha visto debilitado. “Quienes pretenden que se haya acabado el Gobierno se equivocan profundamente”, dice Ximena Peralta, representante y candidata a la vicepresidencia de Convergencia Social, partido por el que milita el Presidente Gabriel Boric. La colectividad que representa al Frente Amplio en el comité político, y que lleva meses sin una directiva formal a la cabeza, ha debido reorganizarse, y pronto vivirá elecciones internas.

Agitado e intenso ha sido el escenario político post plebiscito. Y no solo por las conversaciones que llevan adelante los distintos sectores, sino que también por las situaciones que han marcado la conducción del Gobierno.

En la oposición han condicionado en ocasiones el avance de reformas del programa del Presidente Gabriel Boric, con los diálogos por un nuevo proceso constituyente. Y en ese sector -además de ciertas figuras oficialistas- ven a una administración debilitada tras la derrota del Apruebo.

“Quienes pretenden que se haya acabado el Gobierno se equivocan profundamente”, dice Ximena Peralta, representante de Convergencia Social.

El partido del Presidente Gabriel Boric ha tenido un rol activo en la mesa de negociaciones constitucionales, pese a no contar -desde hace meses- con una directiva que conduzca la orgánica interna.

“Hemos tenido que reaccionar a través de un reordenamiento interno que nos ha permitido tener una conducción política firme, pero sin duda han habido dificultades en el orden orgánico”, asevera Peralta, quien actualmente es candidata a la vicepresidencia del partido.

Peralta, quien participa del comité político ampliado junto a su compañero de partido, el diputado Diego Ibáñez, aborda el escenario político actual, y el futuro del partido del Presidente Boric: el próximo 22 y 23 de octubre, Convergencia Social tendrá elecciones internas.

“Momento de reflexión”

-La oposición ve al Gobierno debilitado tras la derrota del Apruebo. Se han hecho condicionamientos en medio de las conversaciones por un nuevo proceso constituyente. Hay algunos parlamentarios oficialistas que ven debilidad en el Ejecutivo post plebiscito. ¿Qué lectura se hace al respecto?

Yo pienso que se equivoca la derecha cuando se atribuye el resultado del plebiscito. Hubo muchas razones para votar rechazo, y hemos hecho la correspondiente autocrítica respecto del proceso, su comunicación estratégica y las condiciones políticas en las cuales se dio, que no son las que elegimos, pero sí nos tocó. En particular la bancada del Frente Amplio A navegó lo mejor posible ese proceso, pero la autocrítica es profunda. Estamos haciendo el proceso de aprendizaje para rescatar lo bueno del proceso constituyente y enmendar aquellas cosas de cara a una nueva etapa. En definitiva, se equivoca la derecha y eso puede hacer que ellos se peguen un guatazo, porque la voluntad de cambio de las personas sigue en pie y la necesidad de una Nueva Constitución es prioritaria para Chile.

Para quienes formamos el amplio arco de partidos de Gobierno, ha sido un golpe el resultado del plebiscito y mi impresión es que nuestra necesidad, es demostrar que nuestro programa es viable y es necesario en este contexto también. Quienes pretenden que se haya acabado el Gobierno se equivocan profundamente. Las explicaciones tendrán que dárselas al pueblo de Chile si es que quieren, a través de esa ilusión, negar la reforma tributaria o la reforma de pensiones. Debería existir más humildad

-¿Concuerda en que el Gobierno y el oficialismo se debilitó luego que ganara el Rechazo?

Estamos en un momento de reflexión y rearticulación, pero yo no veo que los resultados del plebiscito, que fueron tan contundentes, sea la derrota de un sector. Es el pueblo de Chile diciendo no estar de acuerdo con ese texto y dándonos una nueva oportunidad.

Partido único

-Convergencia Social quedó como el único partido del Frente Amplio en el Comité Político del Gobierno, representado por la ministra de la Mujer Antonia Orellana. ¿Cómo ha sido para la colectividad tener que representar -en un espacio compartido con Socialismo Democrático- a toda una coalición?

Para los partidos y movimientos que integramos el Frente Amplio es muy natural trabajar como Frente Amplio. Algunos se ríen y dicen “la familia frenteamplista”, y efectivamente tenemos un trabajo muy natural en común, porque viene de muchos años de pujar en conjunto con nuestras ideas y propuestas. El Frente Amplio se levanta como un nuevo espacio político, por fuera de la política establecida y en ese sentido, esa experiencia nos genera una cohesión muy importante.

Nuestra visión es que la reconfiguración del comité político busca que todos los partidos y todos quienes formamos parte del Gobierno estemos ahí con el mismo nivel de responsabilidad. En esos términos yo entiendo el cambio de gabinete como una oportunidad para distribuir mejor esas responsabilidades. La salida de Revolución Democrática es algo que ese partido hizo notar como un dolor para ellos, pero para la ministra Orellana, es de toda naturalidad trabajar por el frenteamplismo en general como espacio político en el comité. La influencia del Frente Amplio no se mide en el número de ministras y ministros que forman parte de ese espacio, sino que se mide en la impronta que existe en el Gobierno. Eso está plenamente vigente, y con eso nosotros nos sentimos satisfechos.

-¿Posibilidad de un partido único?

Es una conversación que hasta el momento se ha dado por fuera de los espacios orgánicos. Mi opinión para Convergencia Social es que esto debe ser debatido en el pleno de la militancia, como una moción cuando se presente, y siempre poniendo por delante cuáles serían los objetivos de tener un partido común como Frente Amplio. De eso depende en qué clave se conversa. ¿Queremos tener un partido federado? Esa es una conversación. ¿Queremos tener un partido con una fusión de todas las militancias? Esa es otra conversación. Y esa conversación política es necesariamente previa a la conversación orgánica. Cuáles vayan a ser las consecuencias de esa conversación ante el Servel, o ante la Ley, solo puede ser consecuencia de un debate político.

Al menos, lo que vemos que hoy, es que el desafío del FA es rearticular su mesa nacional, y generar una conducción de espacio político propio. Solo con eso y no previo a eso, podemos conversar sobre la propuesta de un partido único. Hacerlo rápidamente sin una reflexión y un acuerdo político previo puede traer más problemas que ayuda.

Elecciones internas

-El 22 y 23 de octubre son las elecciones internas del partido. Como candidata a la vicepresidencia, ¿cuáles son los desafíos que la nueva directiva deberá enfrentar?

Participo de la lista Unidad para Transformar. Tenemos mucha esperanza en esta elección, porque al renovar todos los cargos de la estructura partidaria, nuestra clave será dar el cambio al momento de consolidación de Convergencia. Esperamos que el partido gane fuerza interna, recomponga sus espacios con directivas titulares, con el mandato de discutir y sancionar planes políticos para todos los espacios basales de la militancia y así trazar su hoja de ruta en la política territorial del partido. También existe el gran desafío, que es tener como prioridad la construcción política y social de mayorías, tanto en el Congreso y en los espacios institucionales, así como también en la sociedad.

La perspectiva que tenemos es que en estos meses se juega el ciclo de cambio que se abrió en las movilizaciones de la revuelta que dio paso a la posibilidad de una nueva Constitución. Nosotros apostamos con fuerza a que continúe abierto y en esa tarea no podemos ver como contradictorias, sino como complementarias, la generación de mayorías políticas, quizás lo institucional, para darle respaldo a nuestro Gobierno, pero también la generación de mayorías sociales. Evaluamos que la derecha fue articulando una cuestión social en la campaña de cara al plebiscito. Fue generando un descontento en su favor. Eso es muy peligroso para quienes tenemos voluntad de transformación estructural en nuestro país. Es la derecha y en general las ideas que ellos defienden, la que ha generado el endeudamiento crónico, el malestar social, la exclusión de la política de las mayorías, y sin embargo ellos pretenden ponerse a la cabeza de la interpretación de ese malestar. Eso hoy está en disputa, y nuestra intención es disputarlo y construir esa mayoría social por el cambio.

-¿Qué mensaje se entrega a los militantes de cara a la votación del 22 y 23 de octubre?

Les queremos transmitir que sabemos cuál es el aporte de cada uno a nuestro partido, el que hemos construido en común, lo que es muy valioso e imprescindible. Necesitamos fortalecerlo para que el aporte y la trayectoria de cada cual pueda llegar al partido y pueda ser multiplicado. Estamos construyendo un proyecto común que hoy necesita consolidarse, ordenarse para construir esa fuerza interna que permita proyectar hacia fuera nuestro mensaje político a la sociedad. Este es construir fuerza social, mantener abierto el ciclo de cambios, apostar por construir la articulación que sea necesaria para el programa que hoy le prometemos al país.

-Habla de ordenar… ¿Ese orden se vio afectado tras la salida de Alondra Arellano y Francisca Perales de la directiva?

Los últimos meses han sido muy desafiantes. Hemos asumido responsabilidades inmensas y eso para nosotros es un orgullo y es un honor. Efectivamente personas que estaban en la estructura de nuestro partido han asumido roles importantes para servir al pueblo de Chile. Hemos tenido que reaccionar a través de un reordenamiento interno que nos ha permitido tener una conducción política firme, pero sin duda han habido dificultades en el orden orgánico. Mi impresión es que la línea política de Convergencia ha seguido firme, pero es tiempo de renovar nuestra estructura orgánica propiamente tal, y tener una dirección titular ciertamente ayudará en ese camino.

-La lista con la que compiten se refirió al fortalecimiento y el desarrollo de una inserción territorial en el partido, apuntando a éstos como elementos críticos y urgentes para “desmontar el neoliberalismo”. ¿Cuál es su postura?

Una política territorial significa que nuestros sueños de justicia y dignidad tienen expresión en luchas concretas, situadas, palpables. No solamente tienen expresión, sino que se nutren de ahí, vienen de ahí. Siempre hablamos de un partido territorializado, diciendo que nuestro proyecto es un proyecto inserto concretamente en el territorio y con eso nos referimos a la geografía que habitamos con sus malestares, con distintos conflictos medioambientales o sociales. Pero también son territoriales, en el sentido de enfrentar lucha feminista, la lucha disidente, etc. Nuestra política responde a ellas, porque ese es parte de proyecto estratégico de convergencia, ir generando asociatividad, ir tejiendo colectivo social. Para nosotros, tener una política territorializada no significa simplemente tener distintos comunales, sino que aquellos comunales tengan planes políticos, que tracen objetivos en aquellos territorios que intervienen directamente.

Eso nos diferencia de otros partidos, los que han terminado de ser simplemente cáscaras. Nuestro partido tiene como prioridad ser un partido vivo, inserto y vibrante en la sociedad. Sino, empieza a perder su corazón y por eso creo es tan importante que la conformación de la convergencia social exprese ese sueño de tener un partido, pero también un movimiento social político que vibra.