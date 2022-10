Aedo compromete apoyo a Cariola para presidencia de la Cámara: "La DC va a cumplir el acuerdo"

El jefe de la bancada de diputados DC, Eric Aedo, es enfático en asegurar que respetarán el acuerdo de marzo pasado sobre la rotación en la presidencia de la Cámara, el cual estableció que tras Raúl Soto (PPD) sería el turno de Karol Cariola (PC) de presidir el órgano. "Yo no me puedo hacer cargo de lo que haga el PDG, me hago cargo de la bancada de la DC", sostiene. En tanto, aborda la delicada situación por la que atraviesa su partido, considerando los eventos ocurridos en los últimos meses. "Hay que ampliar la mesa directiva", menciona.

La llegada de la diputada Karol Cariola (PC) a la presidencia de la Cámara de Diputados, fijada en el acuerdo logrado por las bancadas del oficialismo, del PDG, la DC e independientes en marzo pasado, ha generado ciertas dudas en las últimas semanas.

Según lo establecido en dicho acuerdo, una vez que Raúl Soto (PPD) deje su cargo el 21 de octubre debiera sucederlo la parlamentaria comunista. Sin embargo, su activo rol en la campaña del Apruebo, que terminó siendo ampliamente derrotada en el Plebiscito del 4 de septiembre, ha provocado un manto de incertidumbre.

Pese a que la bancada del PDG no ha confirmado que efectivamente cumpla con el pacto administrativo, el jefe de la bancada de la DC, Eric Aedo, afirma en conversación con BioBioChile que su colectivo sí lo hará. Esto, aún cuando admite que Cariola expuso demasiado su imagen

“Obviamente cuando uno después es presidente de la Cámara tiene que representar a todas las fuerzas políticas que están ahí. Es un cargo de Estado y en ese sentido yo creo que Karol debió haber sido más cuidadosa”, señala.

A su vez, el diputado reconoce que la DC es un partido que está en crisis. Sin embargo, es enfático en manifestar que “no abandonará el barco”. En ese sentido, apunta al rol que debe tener la dirigencia interina para lograr la estabilidad de la tienda y evitar la fuga de otros miembros históricos tras la renuncia del gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, luego de 33 años de militancia.

Acuerdo en riesgo

-¿Le parecería grave si se rompe el compromiso al que llegaron los partidos para que la diputada Karol Cariola llegue a la presidencia de la Cámara?

Sería una mala señal que los acuerdos que suscribimos no se cumplan. En ese sentido, la DC va a cumplir el acuerdo que suscribió. El problema hoy en día no está en la DC sino que está en distintos partidos y diputados oficialistas. La DC suscribió este acuerdo, no es un partido de gobierno ni tampoco es parte del oficialismo, y más bien el desmarque hoy día es justamente de parlamentarios oficialistas.

-¿Qué le parece que algunas colectividades hayan puesto el acuerdo en entredicho luego del triunfo del Rechazo, apuntando a que la diputada Cariola fue una de las caras más visibles del Apruebo?

Hay un hecho que es indesmentible que es el cambio del cuadro político a partir del 4 de septiembre. Una de las cosas que tiene que asumir el oficialismo es que sufrió una derrota aplastante en el Plebiscito. Ese proceso les ha costado asumirlo entonces actúan como si anda hubiese ocurrido después del 4 de septiembre. En ese sentido, obviamente que ese cambio en el cuadro político algunos partidos lo han expresado públicamente, como lo ha hecho el PDG.

Nosotros también lo hemos expresado como bancada de la DC, pero la diferencia es que aún en ese cambio del cuadro político, la bancada DC va a votar por Karol Cariola. Obviamente el PDG dice “aquí ha habido un cambio importante” y quieren buscar una alternativa, pero aquí cada partido se tiene que hacer cargo de honrar o no su palabra. Yo no me puedo hacer cargo de lo que haga el PDG, me hago cargo de la bancada de la DC.

-¿Siente que la diputada perdió cierta representatividad después de la derrota del Apruebo?

Yo creo que Karol, al ser el rostro y jefa de campaña del Apruebo, obviamente expuso su imagen mucho y obviamente cuando uno después es presidente de la Cámara tiene que representar a todas las fuerzas políticas que están ahí. Es un cargo de Estado y en ese sentido yo creo que Karol debió haber sido más cuidadosa. Lo he conversado con ella y lo que nos responde es que ella tenía un compromiso y una responsabilidad política que no podía eludir por ser jefa de campaña. Obviamente ese punto yo lo entiendo pero obviamente eso le trajo aparejado algunos costos que están siendo evidentes hoy día pero yo insisto; por lo menos la DC va a honrar la palabra empeñada y espero que el resto de los partidos también lo haga.

-Usted dice que la DC va a cumplir con el acuerdo. ¿Cómo ve el ánimo al interior del partido sobre el tema? ¿Hay un consenso?

La bancada somos los que votamos, hay un amplio consenso en cumplir el acuerdo. No veo en eso algún inconveniente, de hecho junto con Karol Cariola como presidenta tendría que asumir Joanna Pérez, miembro de la bancada nuestra, como vicepresidenta y el próximo año le corresponde a un demócrata cristiano asumir la presidencia, por eso vamos a votar ese acuerdo.

-¿Podría ser un golpe muy duro para el oficialismo, y particularmente para el gobierno, si finalmente la diputada Cariola no llega a la presidencia de la Cámara?

Sin duda que sería un golpe duro para el gobierno y para la propia diputada Cariola porque si se llega a perder, sería por la incurrencia de votos oficialistas, de partidos que son parte del gobierno que no votarían por ella. Esto no se explica sólo por los votos del PDG, se requieren votos del oficialismo para que ella no asuma y eso obviamente que sería un golpe importante para el gobierno y para la propia gobernabilidad de la alianza oficialista.

“Asesinato de imagen política”

-El presidente del PC, Guillermo Teillier, dijo que había una campaña de asesinato de imagen política de la diputada Cariola. ¿Coincide?

No, no coincido con eso porque nadie está en una campaña de asesinato político, ni siquiera son los términos que se ocupan acá. Yo le pediría a Guillermo Teillier que tiene que ser más cuidadoso con lo que plantea porque finalmente es él mismo quien puede terminar apretando el gatillo en este asesinato político, con esa declaración.

[/LeeTambien]

-El Alcalde Felipe Delpin renunció a la presidencia de la DC mientras que Claudio Orrego renunció tras 33 años de militancia. Lo anterior se suma a lo ocurrido con los militantes históricos que apoyaron abiertamente el Rechazo pese al apoyo del partido hacia el Apruebo. ¿Está en crisis la DC?

Sí, la DC vive una situación difícil, negar eso es como intentar tapar el Sol con un dedo. Yo lo he dicho públicamente, así como muchos diputados y diputadas que somos parte de la bancada, que no vamos a abandonar el barco en medio de la tempestad, eso lo vamos a cumplir.

Lo que sí yo espero es que la propia dirigencia interina que está a cargo de la DC tenga la sapiencia y la capacidad reflexiva de darse cuenta que si no amplía esta mesa, si no incorpora a parlamentarios o parlamentarias, si no incorpora a gente que tiene un valor y liderazgo político como Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Andrés Zaldívar o Myriam Verdugo por darte algunos nombres, obviamente que no va a salir de la crisis sino que la va a profundizar, y lo único que va a lograr esta dirigencia interina es que otros militantes destacados renuncien al partido.

La nueva dirigencia no se puede convertir, en mi opinión, en quienes finalmente bajaron la cortina de la DC. Yo creo que en eso tienen que reaccionar, les queda poco tiempo para eso, pero al menos -en lo personal- no me voy a ir en medio de la tempestad de la DC.

-¿Ha podido conversar con Claudio Orrego sobre las razones que tuvo para renunciar a la militancia del partido?

No, yo conocí la carta, había conversado con él hace un tiempo. Si bien tenía información respecto a lo que estaba pensando pero al tenor de la carta, una de las cosas que él más resalta es que hemos pasado de un clima de fraternidad a un clima prácticamente de guerra fratricida.

Yo creo que en ese clima obviamente tenemos que hacer todos un esfuerzo por cambiarlo pero para eso tiene que haber una actitud de apertura de todas las partes, y aquí la responsabilidad mayor la tiene la mesa directiva interina, el presidente interino. Es él quien tiene la conducción del partido porque renunció Felipe Delpin y es él quien debiera generar un recambio en toda la mesa o ampliar esta mesa directiva a una mesa de transición para los próximos ocho meses.

La mayor responsabilidad hoy día le compete y le cabe a la actual mesa directiva y yo veo que hay mucha gente, la bancada de diputados completa, que está disponible a ponerse a disposición del partido si es necesario así que yo espero que esa actitud que tenemos sea acogida por la mesa.

-¿Qué debiera hacer la DC para evitar la salida de otros militantes y liderazgos?

Ampliar la mesa directiva. Ampliarla o cambiarla y generar una mesa de transición, ya sea renunciando toda la mesa o ya sea incorporando un número importante de nuevos militantes como los que nombré, y en eso la bancada de la DC está plenamente disponible para ingresar a la mesa y darle conducción si así fuera necesario.