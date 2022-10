Gerenta general de Ferrocarril Antofagasta por robo de cobre: "El norte nunca ha sido prioritario"

La crisis de seguridad que se vive en el norte del país también afecta a la economía de la zona. Tras sucesivos robos de cátodos de cobre, la empresa Ferrocarril Antofagasta Bolivia suspendió el pasado sábado sus servicios de transporte ferroviario hasta no contar con las “garantías suficientes que generen tranquilidad a nuestros operadores y también a nuestros clientes”. En conversación con Radio Bío Bío, Katharina Jenny, gerenta general de la firma, aborda el fenómeno delictivo del que han sido víctimas, que no es nuevo, según dice, pero que ha ido cambiando este año. Se ha puesto más violento. Asimismo, anuncia que hoy jueves retomarán los servicios de forma paulatina tras lograr compromisos en materia de seguridad.

Fue la gota que rebalsó el vaso. Este sábado se produjo un nuevo robo al tren de la empresa Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), parte del grupo minero Antofagasta PLC, en el que un grupo indeterminado de sujetos lograron descender de la máquina 15 cátodos de cobre. Un botín de 300 mil dólares, es decir, casi 300 millones de pesos.

A diferencia de eventos anteriores, los últimos que afectaron a FCAB, firma que mueve más del 70% de la producción de cátodos de este mineral en la región de Antofagasta, estuvieron marcados por la violencia. Bajo este manto de inseguridad, Ferrocarril Antofagasta Bolivia tomó una drástica decisión: suspender sus servicios de transporte ferroviario. Eso hasta hoy.

En conversación con Radio Bío Bío, Katharina Jenny, gerenta general de FCAB, abordó los motivos por los que llegaron a dicha medida, el cambio en el fenómeno delictivo en torno al robo de cobre del que son víctimas y de las medidas a las que, posterior a la paralización, llegaron con el Ministerio del Interior. Asimismo, anuncia que hoy jueves los servicios retornarán de forma paulatina.

– ¿Cuántos robos han sufrido en los últimos años?

Tenemos distintos niveles de eventos asociados al robo de cobre. El robo de cobre es algo con lo que hemos convivido hace bastantes años atrás. Si uno va revisando la data hacia atrás esto no es algo nuevo, lo que nuevo es el modus operandi en que se están efectuando particularmente los últimos robos que hemos tenido este año calendario, y me refiero a los robos ocurridos el 21 y 23 de mayo, y el 5 y 8 de octubre. Entonces, si sumo todo estamos hablando de que estos últimos, desde el 2020 a la fecha, nosotros hemos tenido 93 eventos asociados a robo de cobre. Si esto lo llevamos a eventos de gravedad, este año calendario estamos hablando de cuatro eventos de gravedad.

– ¿A qué se refiere con “evento de gravedad”?

Donde nuestros trabajadores han resultado lesionados, agredidos, porque los eventos anteriores el modus operandi era pasar desapercibido. (…) Nuestras tripulaciones no se daban cuenta del robo de cátodos, ya que lo que se buscaba era subir a los carros en sectores donde el tren transita a baja velocidad o donde por algún tema operacional tiene que detenerse, entonces las bandas antiguamente se subían a los carros, rompían los zunchos, que son las amarras de los cátodos, y empezaban a tirar los cátodos a piso. Los cátodos pesan alrededor de 40 kilos, entonces no es fácil manipularlos por una sola persona. Dos personas se subían a los carros y los van arrojando al piso y en el piso eran recogidos posteriormente y subidos a camionetas acondicionadas para aquello, para poder soportar ese peso.

– Son 93 eventos desde el 2020 a la fecha, podríamos decir que es más de un evento mensual, dos eventos mensuales en promedio.

Más o menos. Pero como te digo, los anteriores no es que no nos importen, claramente nos genera una afectación como empresa y por eso hemos tomado varias medidas, entre ellas, quizás, la más visible fue el poder proteger la carga a través de sistemas de jaula que funcionaron bastante bien durante el último periodo, pero claramente en estos últimos eventos fueron vulneradas por la sofisticación con la que se han ejecutado estos últimos eventos.

– ¿Maneja un avalúo de cuánto ha significado, desde lo monetario, estos 93 eventos?

Si aíslo estos últimos dos eventos debe ser alrededor de un millón de dólares. Solamente estos últimos dos eventos significaron un perjuicio de medio millón de dólares, así que estaríamos hablando en total del orden de 1 millón y medio de dólares, quizás un poco más.

– Los últimos dos robos sufridos los llevaron a tomar una drástica decisión, la suspensión del transporte de cátodos de cobre en la región de Antofagasta, ¿cuánto afectó a los trabajadores?

Nuestras tripulaciones están con un nivel de inseguridad alto, se han visto afectadas no solo físicas, sino que psicológicamente en los últimos eventos que hemos tenido. Han sido amedrentados con armas de fuego, han sido golpeados, encapuchados, maniatados, un nivel de violencia al cual no estábamos acostumbrados ni nosotros en nuestra operación ferroviaria ni, creo, el país, así es que claramente ha sido muy complejo. (…) Estos dos últimos eventos son como la gota que rebalsa el vaso donde nuestra gente exige mayores medias, particularmente en materia de orden, de seguridad social, de seguridad civil, que no se está dando. O sea, no puede ser que un trabajador salga de su casa y tenga la inquietud, la inseguridad de si va a poder volver en las mismas condiciones.

– Teniendo en cuenta toda la organización para llevar a cabo estos ilícitos, ¿manejan alguna hipótesis de quiénes estarían detrás de estos robos?

La gente que está involucrada, por lo que sabemos, es gente… hay chilenos, también hay extranjeros en estas bandas. Hay un nivel de conocimiento también importante de nuestra operación, no es gente ajena a la industria, conoce la industria, conoce bien la ruta de nuestros trenes, también conoce nuestros clientes, sabe la ubicación de nuestros clientes, conoce la logística asociada al tren, así es que claramente todos los esfuerzos que se pongan en la línea investigativa, en la línea de persecución de estos eventos es absolutamente necesaria.

– ¿Ustedes saben quién puede comprar tanto cobre que no sean empresas establecidas?

Es muy buena tu pregunta, para lo cual no tengo una respuesta. Es lo mismo que nosotros acá en la empresa también nos preguntamos. Creo que las policías son las que pueden responder mucho más respecto a esto. Claramente se está dando, o sea, de hecho también hay una incautación de cobre en Arica que estaba con personas bolivianas, entiendo, escuchaba a la PDI hace un rato hablar de esto, entonces acá hay un mercado interno, pero también hay uno externo, el cobre está saliendo y se está vendiendo afuera y me atrevería a decir que esa es parte de la línea investigativa que está llevando a cabo hoy día el O.S.9 donde hay harto optimismo de que debiera llegar a buen puerto la investigación y durante las próximas semanas.

– ¿Cuántas querellas han presentado durante el último tiempo por este tipo de delitos?

Desde el año pasado a la fecha tenemos más de 21 acciones penales que están actualmente en curso.

– Antes de tener que suspender el transporte de cátodos en la zona, ¿habían sostenido reuniones con autoridades locales o nacionales para abordar la problemática?

Habíamos sostenido reuniones particularmente por los eventos que tuvimos en mayo donde se acordó una mesa de trabajo con actores privados y públicos. Se lograron realizar algunas reuniones y definir algunas acciones, pero creo que faltó mucha más agilidad, porque, claro, en menos de cinco meses se vuelven a presentar dos eventos seguidos de similares características y con niveles también de violencia similares. Entonces hoy día este tema sale nuevamente a flote con mucha más fuerza y hace que inclusive hayamos tenido conversaciones y acuerdos con el gobierno central y con mucha más fuerza también acá en la segunda región a través del O.S.9.

Seguridad

– ¿Cómo fue el tenor de las conversaciones con las autoridades políticas o de las policías a nivel central?

Somos una empresa muy abierta al diálogo y con la mejor disposición para llegar a acuerdos. Sabemos la condición país que estamos viviendo también donde cada uno de nosotros tiene que poner de su parte para poder darle solución a la problemática que estamos viviendo, o sea parto diciendo que nuestra disposición siempre fue al diálogo. Claramente las condiciones, las garantías, una vez realizado el evento con violencia que tuvimos el día sábado nosotros nos vimos en la obligación como empresa de detener nuestro trabajo, entonces se agilizó mucha conversación posterior a esta detención. El Ministerio del Interior, representado por su subsecretario, tuvo un rol muy activo en estas conversaciones con FCAB, con nosotros, conmigo particularmente, también muy preocupado por nuestra gente, por nuestras personas.

– ¿Cómo ve la situación a nivel de seguridad en el norte?

La veo bien compleja, muy difícil. Creo que no solo en mi rol de gerente general, tengo prácticamente 2 mil personas a cargo, no es fácil hoy día poder garantizar la seguridad de esas 2 mil personas ya que no todo depende de lo que uno pueda hacer como empresa, además… y nosotros como FCAB somos reconocidos por nuestros altos estándares en materia de seguridad; también tengo una inseguridad personal, o sea como persona. Recuerdo Antofagasta un año atrás o quizás previo a la pandemia, pero poder caminar por ciertos lugares Antofagasta durante la noche, tarde-noche, sin ninguna dificultad. Hoy día no se puede. Pero creo que no es algo que afecta solo al norte de Chile, es algo que está pasando a nivel nacional y que tenemos que prontamente poder combatir la delincuencia porque sino nos va a desbordar.

– ¿Siente que el Estado ha abandonado la zona norte?

Mira viví entre el 2004 y el 2011 (en Antofagasta), y ahora estoy viviendo desde el 2019 a la fecha, y el norte nunca ha sido prioritario para la zona central, independiente el gobierno que esté de turno. Creo que el norte no es que esté abandonado, el norte nunca ha sido prioritario y hoy día esto se torna mucho más complejo por la inmigración ilegal, por los niveles de violencia, por facultades de las policías que están un poco más restringidas después de los eventos que ocurrieron durante el estallido social, entonces hoy día se percibe, quizás, más esa lejanía con el centro pero es algo que ha estado siempre, por lo menos esa es mi mirada, mi apreciación muy personal.

– Desde FCAB se dijo que no hay garantías para poder realizar el trabajo de transporte de cátodos, ¿a qué se refiere concretamente con eso la empresa?

Las faltas de garantías tienen que ver principalmente con los eventos de violencia, o sea que nuestros trenes puedan ser abordados con facilidad en sectores muy cercano a las ciudades porque el último evento que nos ocurre el día sábado es muy cerca a Mejillones, en el sector del peaje de Mejillones, a minutos de la ciudad, entonces eso nos hace tomar la decisión, cierto, si está tan vulnerable la seguridad en un punto tan próximo a una ciudad donde hay retenes de carabineros próximos, nuestro pensamiento en ese momento fue qué va a pasar con sectores más alejados considerando que nosotros transitamos por más de 700 kilómetros de línea férrea. Entonces, la sensación de inseguridad ahí nos desbordó como empresa y decidimos detener, definir acciones para poder potenciar tanto acciones internas como externas y conseguimos poder tener mayores recursos de policías, no solo pensando en el FCAB.

Compromisos

– ¿Qué medidas se tomarán desde el Ejecutivo para intentar dar solución a esta problemática?

La autoridad se comprometió a reforzar, por ejemplo, el control carretero, que fueron medidas que se tomaron también en su momento cuando tuvimos acá el lamentable fallecimiento de un camionero, y ahí se hizo un control de carreteras muy potente que dio muy buenos resultados y no solo en las rutas sino que también en la línea férrea. (…) Hay compromiso también de monitoreo aéreo, que lo encuentro bastante bueno, no solo en la línea férrea, en las carreteras también; mejor comunicación con los distintos retenes; hay carabineros que van a venir de Santiago a apoyar acá sobre todo la parte investigativa que es súper relevante todo lo que se está haciendo en poder desbaratar estas bandas; mayor compra de vehículos para carabineros, que también ahora el Presidente lo acaba de mencionar en su visita en Calama, que también tuve la posibilidad de escucharlo, cómo se fortalece todo lo que es la línea investigativa y la persecución del crimen organizado. Si te das cuenta todo lo que he mencionado no es para favorecer a una empresa en particular en desmedro de otras, al final del día se está protegiendo acá la región y se está protegiendo también la minería o los recursos asociados a la minería como es la logística que es tan importante. Y que somos el motor fundamental de la economía en Chile.

– Posterior a la paralización, y la difusión de la noticia, ¿qué conversaciones han tenido hasta el momento con las autoridades regionales y/o nacionales?

(…) Con el subsecretario Monsalve tuve conversaciones muy interesantes, me permitió también conocer al subsecretario, la mejor disposición a apoyar. Él me comentó las medidas que se están tomando a nivel de mediano y de largo plazo en la zona norte y claramente me explicó que este era un tema de contingencia donde teníamos que reforzar, cierto, porque a la espera de que medidas de mediano plazo puedan dar sus frutos pueden seguir ocurriéndonos eventos no deseados, entonces es por eso que se refuerzan las policías, se pone más recursos en la línea investigativa con la disposición a poder implementar medidas hoy a la espera de estas medidas más de mediano plazo.

– ¿Y cuál es el resultado?

Nosotros hoy día adquirimos un compromiso con la empresa, con los trabajadores, con nuestra dirigencia sindical, desde ayer que estamos manteniendo conversaciones para poder hoy día anunciar que vamos a retomar los servicios cobreros a partir de mañana (hoy jueves). No fueron conversaciones fáciles, hay compromisos adquiridos donde nuestros trabajadores van a estar monitoreando esos compromisos muy de cerca junto con la empresa, así es que es importante que podamos dar cumplimiento. Es por eso que también hay una mesa que establecimos de trabajo, contacto directo con carabineros acá en la segunda región porque hay un voto de confianza puesto por nuestra gente en lo que viene y tenemos que estar a la altura y tratar de entregar la mayor seguridad para poder mantener nuestra continuidad operacional.

– ¿En cuánto incurrieron las pérdidas por estar sin operaciones?

Como 80 millones de pesos diarios.

– ¿Esa es la merma diaria para FCAB?

Exactamente. Comprenderás que no es una decisión fácil pero claramente las personas, la integridad de nuestra gente está por sobre los resultados económicos.

– ¿Cómo funciona la seguridad interna en la empresa?

Todos nuestros trenes son georeferenciados. A través de una sala de control nosotros llevamos la ubicación en línea de cada uno de nuestros servicios. Contamos con escolta, que es un servicio de inspección y de exploración de vías, que la idea es que vaya un poco de avanzada cuidando el entorno. Esto lo estamos potenciando, hay muchas medidas a raíz de la vulneración a las jaulas, (…) así es que todos nuestros trenes cobreros van a tener escolta independiente si usan o no usan jaula. Esta es una medida que también acordamos y que la vamos a implementar para poder entregar mayor seguridad. Tenemos uso de drones también en algunos sectores, eso te podría mencionar.

– En los partes de Carabineros se señala que los trenes objeto de estos últimos delitos no tenían escoltas. ¿Existen tramos que les ponen escolta privada?

Lo que pasa es que los trenes con jaula no tenían escoltas. Y eso fue porque nunca fueron robados. Para levantar una jaula que pesa más de una tonelada necesitas la sofisticación que se tuvo en estos últimos dos eventos: uso de camiones pluma y uso de otros recursos que están hoy día en la carpeta investigativa. Entonces, bajo las condiciones actuales, claro, la jaula sigue siendo un elemento de control, no es lo mismo robar un tren sin jaula que robar un tren con jaula, la jaula dificulta un poco más el evento pero no lo elimina. Claramente no lo elimina, hoy día es más un control mitigatorio que un control que elimine el riesgo, así es que por eso lo vamos a acompañar, esta es una acción tomada recientemente, con escoltas. Todos nuestros trenes cobreros van a tener escoltas.

– ¿Cuántos camiones se necesitarían en caso que FCAB paralizara un mayor tiempo determinado?

Son entre 45 a 60 camiones por tren, dependiendo el servicio, dependiendo, en palabras simples, lo largo que sea el tren, cuántos carros contenga el tren. Si lo llevas a los ocho servicios diarios que tenemos, siete en general, ocho a veces cuando hacemos carga de spot, (…) son alrededor de 400 camiones diarios que tendrían que utilizarse para poder reemplazar todo el transporte ferroviario que nosotros realizamos al día.

– El presidente Boric ha manifestado públicamente que es partidario de los trenes, usted que conoce el rubro, ¿qué debería ocurrir para que esto que viven no afecte a otras zonas del país donde se pretende o le gustaría al Ejecutivo de turno implementar el sistema de trenes?

Mejorar la seguridad.