Heraldo Muñoz: "Soy firme partidario de conformar una sola fuerza de la izquierda democrática"

“Soy firme partidario de conformar una sola fuerza de la izquierda democrática”, menciona Muñoz, quien evita caer en el debate sobre “una sola coalición de gobierno”.

Esto, a propósito de los dichos de José Miguel Insulza, quien había sepultado la idea de la creación de una sola coalición de gobierno luego que el ministro Giorgio Jackson manifestara: “Nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió”.

Si bien el excanciller -uno de los nombres icónicos de la Concertación- aseguró no sentirse aludido por aquellos dichos, admitió que la afirmación había sido “desafortunada”. Por su parte, Muñoz, un abierto defensor de la opción del Apruebo, detalla aquellos elementos de la propuesta de nueva Constitución que, a su juicio, debieran ser corregidos.

Polémicos dichos de Jackson

-El ministro Giorgio Jackson marcó distancias con los anteriores gobiernos, indicando que “Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió”. ¿Se siente aludido?

No me siento aludido por las declaraciones del ministro Jackson si lo que sugirió es que su escala de valores es superior a la de mi generación. Soy parte de una generación que luchó contra la dictadura, por la democracia, y sufrió represión. Mi compromiso ético coherente no está en cuestión. En todo caso, la afirmación del ministro fue desafortunada y ya se ha disculpado.

-José Miguel Insulza sepultó la idea de crear una sola coalición de gobierno tras los dichos de Jackson. “Ya sabemos qué piensan de nosotros”, dijo sobre su relación con Apruebo Dignidad. ¿Esto marca un quiebre definitivo entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático?

Respecto a lo expresado por José Miguel Insulza, no creo en la idea de la creación de una sola coalición de gobierno. He sido y soy firme partidario de conformar una sola fuerza de la izquierda democrática y no caer en divagaciones de una sola coalición de gobierno. No creo que esto sea factible, insisto: soy partidario de ir hacia una fuerza o movimiento coherente del socialismo democrático, al menos una federación de partidos con apertura a los independientes.

-El propio Gabriel Boric, y su coalición, criticaron durante años lo hecho por la Concertación. ¿Es esto una “mochila” con la que deben cargar, considerando que ahora están en el gobierno y necesitan del apoyo de quienes fueron parte de la Concertación?

El Presidente Boric necesita un apoyo amplio a su gobierno, especialmente de quienes conformamos la Concertación. No necesita querellas ni críticas al sentido común de otorgar gobernabilidad.

Ministro Grau y la inflación

-El ministro Nicolás Grau afirmó que a diferencia de las personas (consumidores finales), la inflación “trae costos y beneficios” para las Pymes, lo que causó diversas críticas. Incluso el ministro Mario Marcel salió a explicar que “la inflación no es buena para nadie”. ¿Fue un autogol lo ocurrido con el ministro Grau?

El ministro Grau ha hecho otra declaración desafortunada, son demasiados los autogoles ministeriales. Como dijo un célebre entrenador de fútbol: silencio estampa, al menos hasta septiembre.

Aprueba pero reconoce detalles a mejorar

-Usted dijo que votará Apruebo, aunque admitiendo que el texto constitucional no es perfecto. “Está lejos de eso”, sostuvo. ¿Qué puntos cree que se deben mejorar del texto?

En mi partido hemos señalado en detalle aquello que debería ser mejorado o reformado en el texto constitucional, lo que incluye al menos lo siguiente: un mecanismo más abierto de reformas a la constitución, la no reelección inmediata del Presidente de la República, eliminar la iniciativa parlamentaria en materia que implique costo presupuestario, definir los criterios de un sistema electoral que asegure gobernabilidad, restablecer la denominación del Senado y reformar algunas de sus atribuciones para garantizar un buen equilibrio de poderes en un régimen presidencial. Reponer el concepto de Poder Judicial y revisar la composición del consejo de justicia con una clara mayoría de jueces. Reponer el estado de excepción constitucional de emergencia, mencionar específicamente a Carabineros y la Policía de Investigaciones en el texto constitucional, fortalecer la participación ciudadana a través de mecanismos que proponemos, ampliar el derecho de propiedad intelectual a la propiedad industrial, reconocer en materia de relaciones internacionales que el ejercicio de la soberanía y el principio de no intervención deben tener como límite el respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, y clarificar la cuestión del consentimiento indígena según lo establecido en las reglas del convenio 169 de la OIT.

Esos son algunos de los elementos y ahora esperamos concordar con el resto de los partidos una propuesta para aprobar y mejorar.

-¿Qué cree que podría ocurrir si gana el Rechazo? ¿Tiene esperanza en que se mantenga el proceso constituyente?

Si gana el Rechazo espero que se mantenga el proceso constituyente hacia una nueva Constitución que el país votó en el Plebiscito de entrada, y que la derecha -en ese escenario- no cambie de parecer.

Situación de Sebastián Depolo

-Usted fue ministro y subsecretario de relaciones exteriores. ¿Qué lectura hace por la confirmación -que aún no llega- del gobierno brasileño sobre el nombramiento de Sebastián Depolo como embajador? ¿Debiera Boric desistir y cambiar la designación?

Respecto de la designación de Sebastián Depolo como embajador en Brasil, soy partidario de esperar hasta la elección presidencial de octubre. El problema no es Depolo sino que Bolsonaro y su actitud inamistosa hacia el gobierno del Presidente Boric. Pero hay que resolver el asunto por la vía diplomática y formal. Mientras más pronto, mejor, pero la realidad indica que no será posible antes de octubre.

Crisis entre EEUU y China

-Con una larga trayectoria ligada a Cancillería, me imagino que ha seguido atento los acontecimientos en el exterior. ¿Qué consecuencias podría tener la visita relámpago de Nancy Pelosi a Taipéi?

Ya hemos visto algunas repercusiones de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán en término de los ejercicios militares de China. Sin duda la tensión entre Estados Unidos y China continuará en una curva ascendente, aunque afortunadamente los líderes de ambas potencias dialogan y así pueden reducir y controlar las tensiones.

-¿Qué importancia tiene para la administración Boric el haber sido parte de la investidura de Gustavo Petro como presidente de Colombia? El mandatario chileno fue de los más ovacionados por el público presente.

El viaje del Presidente Boric a Colombia no fue un mero acto protocolar sino que es la oportunidad de iniciar una nueva etapa entre las relaciones de Chile y Colombia. Chile puede seguir jugando un papel facilitador en el proceso de paz, esta vez entre el gobierno de Colombia y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Ambos jefes de Estado pueden cimentar un camino hacia una izquierda nueva, democrática, respetuosa de los derechos humanos y con sentido de país, con miras a avanzar en los temas comunes del siglo XXI: desigualdad económica y social, crecimiento sustentable, medioambiente, diversidad, crimen transnacional y migraciones. Es por esto que esta es una oportunidad importante que se abre para ambos países.

-Desde Argentina afirman que cinco vuelos provenientes de Chile traspasaron de forma irregular al espacio aéreo trasandino entre el 27 y 28 de julio. En un primer momento la Cancillería chilena publicó unos tuits en los que indicaban que se trabajaría en el esclarecimiento de los hechos, publicaciones que luego fueron borradas. ¿Cree que hubo un error de procedimiento por la Cancillería?

Este asunto con Argentina hay que tratarlo de manera reservada entre los gobiernos. Los importante es no escalar en la agenda este tipo de asuntos y esclarecerlos debidamente cuando corresponda.

La relación de Chile y Argentina es tan vasta que siempre habrán asuntos que puedan prestarse para informaciones de esta naturaleza. Lo relevante es que en este caso, la FACH, la ministra de Defensa y la ministra de RR.EE. han informado que en esas fechas no hubo aviones civiles o militares que hayan sobrevolado el espacio aéreo argentino, y por lo tanto con esa información debemos quedarnos, y hay que salvaguardar el carácter estratégico de la relación entre Chile y Argentina.