Hija de Sebastián Acevedo es electa diputada y PC recupera representatividad en Bío Bío tras 48 años

El caso de Sebastián Acevedo, trabajador que se inmoló afuera de la Catedral de Concepción por la detención de sus hijos en dictadura, caló hondo en los habitantes de la región del Bío Bío y en el país. 38 años después, su apellido vuelve a resonar con fuerza, debido a que María Candelaria, su hija, a la que tanto buscaba en noviembre de 1983, salió electa diputada por el Distrito 20.

La militante del Partido Comunista y activista en defensa de los Derechos Humanos en conversación con BioBioChile, recordó su trayectoria, sus luchas por la reparación y sus proyecciones de lo que será su labor parlamentaria.

La jornada del domingo estuvo en la casa de su madre y esperó hasta el 70% de mesas escrutadas para tener certeza de los resultados. “De ahí llegaron los compañeros, los amigos a saludarme y luego salí en una pequeña caravana con mi familia, mis hijos, mis nietas”. Recorrido que realizó por las calles de Coronel.

“Estoy feliz porque pudimos lograr un cupo para la región del Bío Bío y en este caso, una mujer”, destacó María Candelaria, quien aseguró que los resultados los ve como “un premio, un reconocimiento a mi trayectoria. No vengo recién apareciendo en el mundo de los Derechos Humanos, en el trabajo social que hemos realizado en distintas áreas, como cuando fui presidente por dos periodos de la Junta de Vecinos”.

Trayectoria marcada por su preparación en materia de las violaciones de los derechos humanos tras 1973, pero también “en los derechos inherentes de cada persona. Por eso creo que es un premio a la constancia, la perseverancia y a mi consecuencia que he tenido en estos largos años, en búsqueda de la verdad, de la justicia, de la memoria, de la reparación y por no más negacionismo”, reforzó.

“Entraré al hemiciclo con mi padre”

El 9 de noviembre de 1983, Galo y María Candelaria fueron detenidos por la CNI. Dos días más tarde, ante la falta de respuesta sobre el paradero de sus hijos, Sebastián Acevedo Becerra se roció con bencina frente a la Catedral de Concepción y se prendió fuego ante la mirada atónita de la gente. Este hecho marcó un antes y un después en la denuncia de violaciones a los derechos humanos en Chile.

“Es un orgullo ser la hija de un hombre que entregó su vida por la de sus hijos, pero también por aquellos miles de jóvenes que estaban siendo torturados, vejados en lugares secretos que tenía la CNI. Así que es un honor, un gran orgullo el reconocimiento que se me hace a mí y a mi padre”.

Por ello calificó de importante el trabajo que han desarrollado por la memoria, para “dar a conocer a aquellos hombres y mujeres que fueron desaparecidas, ejecutadas políticas, porque esas historias las tiene que conocer nuestra sociedad”.

“Yo al entrar al hemiciclo, cuando asuma como diputada, lo haré con todos mis compañeros, con mi padre, con mi madre, con todos los detenidos desaparecidos, con los ejecutados, con los torturados. Así entraré el parlamento, no entro sola, iré acompañada con ellos”, aseguró.

Labor parlamentaria

Desde la elección de Iván Quintana en 1973 que la región del Bío Bío no tenía un diputado comunista, cupo que volverá a ocupar la coronelina.

Respecto a su rol en el parlamento adelantó que los derechos humanos será su principal labor en la Cámara Baja, desde el punto de vista de la memoria, reparación y justicia, pero de igual forma por las demandas que surgieron tras el 18 de octubre, como “el derecho a la salud, la vivienda, educación, sueldos dignos y a las pensiones”, reforzó.

También confirmó que apoyará el indulto de los detenidos por causas derivadas tras el denominado estallido social y que el nuevo parlamento podría “derogar leyes que criminalizan la protesta social”.

Trabajará para el triunfo de Boric

La reciente elección del domingo dejó a José Antonio Kast y Gabriel Boric como los candidatos que pasan a segunda vuelta. Ante esos, María Candelaria indicó que ve con “estupor como la ultraderecha se está asentando en nuestro país. A mí me parece muy terrible porque si uno compara los programas de gobierno, la alternativa de Kast es un retroceso de 20 a 30 años”.

Adelantó que se dedicará a “hacer conciencia, saldré a la calle a plantear que no es posible que en nuestro país tengamos un Bolsonaro. No nos merecemos tanto odio”. Entre eso, puntualizó, está contractar ambos programas de gobierno.

Sobre los resultados obtenidos por el oficialismo, reconoció que entre los factores está el cansancio de la gente. “Todos los gobiernos prometen no más delincuencia, no más puerta giratoria, pero sigue pasando. Hemos tenido un Estado y gobiernos que no han sido capaz de entregar herramientas para un plan que permita desmantelar la delincuencia”.

“Todos los recursos del Estado van a el Wallmapu, pero no están para sacar a los delincuentes de las poblaciones. La gente está cansada de tantas promesas y ninguno, en estos 30 años de los gobiernos de la Concertación y de la derecha, han sido capaces de cumplirlas”, reflexionó.

La diputada electa finalizó agradeciendo a todas las personas que confiaron en ella. “Les doy la certeza, la seguridad que les cumpliré, porque me conocen y saben cuál es mi postura en diferentes temas”.

A partir del 11 de marzo del 2022, representará a Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé.