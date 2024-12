Jueza apostadora renuncia al Poder Judicial y evita que su remoción la zanje la Corte Suprema

La jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, María Alejandra González Yutronic, quien se hizo conocida por su fanatismo por las apuestas en casinos, presentó su renuncia voluntaria al Poder Judicial previo a que la Corte Suprema zanjara su remoción del cargo, tal como se había propuesto.

La continuidad de González Yutronic en la judicatura pendía de un hilo, luego que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago —tras conocer los antecedentes de una investigación interna en su contra— propusiera su destitución, en paralelo a una sanción de cuatro meses de suspensión con goce de medio sueldo.

Así, tras la aprobación por parte la Corte Suprema de la apertura del cuaderno de remoción y tras la notificación respectiva a la jueza, se esperaba que en el mediano plazo se resolviera su futuro profesional. Para ello, el propio Pleno del máximo tribunal debía pronunciarse.

Pero eso no alcanzó a ocurrir. En el intertanto, la jueza —a sabiendas de que tenía una alta probabilidad de ser removida— decidió tomar la iniciativa y dimitir.

La renuncia

De acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, María Alejandra González Yutronic, ahora exjueza de familia, presentó su renuncia durante los primeros días de noviembre recién pasado. Lo hizo directamente en la Corte Suprema.

Apegándose a los protocolos y normas del Poder Judicial, su solicitud fue derivada a la Corte de Apelaciones de Santiago. Allí fue el presidente del tribunal de alzada capitalino, el ministro Omar Astudillo, quien resolvió aceptar la renuncia debido a los antecedentes de la jueza.

En base a las normas propias del Poder Judicial, el cuaderno de remoción que pesaba contra la jueza no revestía condición de sumario, por lo que no aplicaba el impedimento consagrado en el Artículo 552 del Código Orgánico de Tribunales. Dicha disposición prohíbe aceptar la dimisión de un funcionario que esté bajo un procedimiento investigativo interno, algo que en este caso no ocurre.

En concreto, el sumario que se había abierto contra González Yutronic ya se encontraba ejecutoriado y la sanción de cuatro meses con goce de medio sueldo ya estaba cumplida.

“La asiduidad con que la investigada concurría a los casinos de juego, los enormes montos involucrados en las apuestas y el hecho de que se premuniera de licencias para realizar tales conductas, implica que su asistencia al casino y su nivel de apuestas dejan de pertenecer al ámbito de su esfera privada y contaminan su rol de juez”, se leía en el informe de la fiscal judicial que terminó trazando su destino.

Jueza denuncia hostigamiento

En diálogo con BBCL Investiga, la propia María Alejandra González Yutronic explicita las razones que motivaron su dimisión al cargo de jueza de la República.

En ese contexto, la abogada de profesión subraya que —a su juicio— el hecho que el Poder Judicial le haya aceptado la renuncia es indicador de que su remoción en la Corte Suprema no iba a proceder.

“Renuncié porque han sido tantos los hostigamientos mediáticos elaborados por Rodrigo González Yutronic (mi hermano) hacia mi persona, hacia mi madre e incluso mi hija, quien padece TEA, que el estar en posición de juez me ha impedido defenderme igualitariamente”, se lamenta.

En esa línea, confidencia que —pese a todo— está enfrentando esta situación de buena forma.

“El cierre de este ciclo lo vivencio con agradecimiento por todo lo aprendido como funcionaria judicial y lo vivencio con tranquilidad absoluta para mí y mi familia en el futuro”, destaca.

Asimismo, la exjueza lanzó sus dardos en contra de su hermano, quien ha presentado sendas querellas por diversos delitos en contra de ella.

“Aclaro que el señor Rodrigo González Yutronic, actual gerente general de Ingevec, quien es mi hermano, ha desplegado una campaña judicial en contra de nuestra madre de 82 años a quien le tiene interpuesta cuatro demandas por bienes hereditarios de nuestra abuela. Asimismo, tiene demandas interpuestas en mi contra y de mi hija autista, donde ni siquiera reconoce que es autista y con daño neurológico, cosa que le consta desde su nacimiento. Claramente contra el poder económico que este señor detenta y a los abogados que interponen estas demandas, y que son de la empresa que representa, a nosotras como familia nos resulta muy difícil defendernos, ya que sus acosos son constantes. De hecho, ha sido todo tan doloroso para nosotras y especialmente para mi madre de 82 años, que incluso ella interpuso una demanda de violencia intrafamiliar actualmente tramitándose, donde la victima es mi madre y el victimario es Rodrigo González Yutronic. Se comprenderá que bajo este personaje que no estima recursos, ni siquiera para alterar a su madre, solo me cabía renunciar pues yo era la más visible para seguir sus ataques mediáticos y de presión”. María Alejandra González Yutronic

Consultada la abogada sobre si reconoce tener problemas con el juego, afirmó que “el asistir al hotel siempre lo hice en familia como entretención, de hecho los dineros gastados según la información mediática son erróneos porque es el tracking de juego, lo que no corresponde a dinero. Además, la tarjeta de juego, como bien he señalado, la ocupaba parte de mi grupo familiar para hacer puntos y tener beneficios en los hoteles. Siento que existe desinformación a cómo opera el dinero versus el tracking de juego, que no es lo

mismo”.

Sobre si su afición por ir a casinos impactó negativamente en el desempeño de su trabajo, sostuvo que siente que que no le perjudicó, “ya que la prohibición no existe en los protocolos legales. Ahora, aclaro que yo jamás manejé fondos públicos ni nada por el estilo”.

“Lentitud de fiscalía”

Consultado Jorge Valladares, abogado que representa los intereses de Rodrigo González Yutronic en la causa penal que inició en contra de sus hermana por estafa, administración desleal y otros delitos, apunta a la lentitud del trabajo que ha desarrollado el Ministerio Público en el proceso.

Se trata de una investigación desformalizada a cargo de la Fiscalía Local de Las Condes que se substancia desde hace un año y cuatro meses ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde también figura como imputada otra hermana de González Yutronic.

“Hay una cuestión que hay que detener. Ella ha seguido haciendo movimientos patrimoniales. Ha vendido propiedades, ha vendido derechos… incluso trataron de embaucar a Rodrigo con una operación en que interviene un supuesto tercero, donde además está establecido que se cometió, a lo menos, se (usó) un documento público falso”, plantea el letrado.

En esa línea, indica que “llama la atención que la fiscalía, teniendo esos antecedentes, no haya instado por a lo menos desarrollar actividades conducentes a impedir que se sigan cometiendo los delitos”.

Con todo, el jurista afirma que —considerando la lentitud del proceso— están evaluando solicitar que el actual fiscal del caso, Rodrigo Mena Vogel, sea reemplazado por un nuevo persecutor.