16 días sin parar en el casino y licencias "falsas": el informe que sepulta carrera de jueza ludópata

"En algunas ocasiones la indagada pasaba semanas completas, o prácticamente un mes apostando ininterrumpidamente”, se lee en un documento interno del Poder Judicial que podría sellar el destino de la jueza María Alejandra González Yutronic. Se trata de un informe que detalla una a una las multimillonarias apuestas de la magistrada que no sólo despertaron sospechas en la judicatura criolla sino también en su propia familia. “Tengo la impresión de que mi hermana anda metida hace un tiempo a la fecha, en situaciones que están al límite de la legalidad. No me cuadra el nivel de gastos versus lo que gana como jueza”, declaró su propio hermano en la causa judicial seguida en su contra.