"Matonaje y ley del silencio": los detalles de la ofensiva de fiscalía para mandar a Barriga a prisión

“La libertad de la imputada es peligrosa”. Así versa parte de la ofensiva judicial del Ministerio Público con el que busca revocar el arresto domiciliario total contra Cathy Barriga e instaurar la prisión preventiva.

En el recurso de 20 páginas —al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile—, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente reclamó que esa medida cautelar “es indispensable” para la indagatoria. Dicha causal —explican— “se debe considerar especialmente cuando existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba”. O bien, “cuando pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente”.

“Todos los de Alcaldía es la misma situación. Sentía que si venía, por ejemplo, a hablar con usted [la fiscal], no podía decir lo que en verdad quería porque usted podía conocerla o estar vinculada a ella. Como le digo, la sensación es de mucho poder. Muchos de los que trabajamos con ella terminamos enfermos. Incluso una secretaria estuvo internada. Recién ahora me estoy atreviendo a hablar (…)” Extracto declaración de testigo

“Intermedió sus órdenes con matonaje”

Para el organismo persecutor, ambos supuestos proceden en el caso de la exalcaldesa de Maipú. Es más, el escrito ingresado por la mandamás de la repartición, Lorena Parra, y la fiscal del caso, Constanza Encina, apunta a que existen sospechas “graves y fundadas” de que una situación así ocurra.

Ambas persecutoras sostienen que declaraciones de testigos dan cuenta que la imputada instruyó expresamente a sus subordinados no dejar evidencia documental de su actuar ilícito. Las órdenes —detallan— siempre fueron manifestadas por Barriga “de manera verbal” y evitó usar medios escritos de comunicación o suscribir personalmente documentos “que dieran cuenta del actuar ilícito de los mismos”.

El texto también revela que la imputada instaló una “ley del silencio” que pretendió no dejar rastros de su actuar. En esa línea, “intermedió sus órdenes ilícitas” a través de sus personas de confianza, que hoy figuran como coimputados. El cumplimiento “se aseguraba por medio del matonaje que sus mensajeros ejercían”.

“Los testimonios de los destinatarios de dichas órdenes, que durante todo el período en que la imputada BARRIGA GUERRA ejerció su cargo fueron reiteradamente amedrentados, se erigen como la principal forma de reconstruir el fraude”, versa el recurso.

“En un informe que habíamos puesto la palabra déficit, un administrador nos dijo que no habláramos de déficit, que no se podía hablar de eso. Déficit era una palabra que no se podía usar”.

“Fue hasta intimidante”

Pero hay más. A juicio de las fiscales Parra y Encina, existen antecedentes concretos que dan cuenta de que “la imputada ha contactado a testigos que han sido citados a declarar en esta causa, llamándolos por teléfono de forma previa y en ocasión también posterior a sus declaraciones ante la fiscalía”.

A modo de ejemplo, citan el caso de uno de los exfuncionarios que atestiguó en la indagatoria contra la exalcaldesa.

“No sé cómo se enteró de que yo iba a venir a declarar (…) La verdad me sentí bastante sorprendido de que ella pudiera tener información el mismo día en que fui citado a declarar sobre esto (…). Fue hasta intimidante la forma en que me intentó contactar, ya que insistieron cerca de media hora con el llamado grupal, pero finalmente no les contesté”, testimonió.

Computadores perdidos y correos borrados

A lo anterior, también se suman las sospechas de que pudiera obstaculizar la investigación mediante la destrucción, ocultación o falsificación de pruebas.

Uno de los informes policiales concluyó, por ejemplo, que el contenido de la carpeta digital de la municipalidad, asociada a Cathy Barriga, había sido eliminado. Su “vaciamiento” ocurrió apenas días antes de que la PDI intentara incautar sus correos electrónicos.

De forma similar, a la fecha se encuentran extraviados la totalidad de los dispositivos utilizados por Barriga durante su gestión como alcaldesa. Aquí aparecen el notebook que la municipalidad le entregó en su calidad de jefa comunal. Y un segundo computador portátil, para sus labores en SMAPA, el que fue “sustraído” en enero de 2021. También faltan tres celulares y un tablet.

“No puede soslayarse que las naturalezas mismas de las imputaciones dirigidas contra Barriga dan cuenta de un constante ánimo de ocultación y encubrimiento del déficit provocado por su gestión (…) La ocultación ha sido la tónica constante”, alega el Ministerio Público.