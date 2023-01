Exsenador Pizarro da un paso más: se querella contra Andrés Hites por obtención ilegal de fotografía

El exparlamentario había denunciado la situación ante la Policía de Investigaciones y ya se había fijado audiencia de formalización. No obstante, la última semana del 2022 presentó una querella por el delito de obtención ilegal de fotografía contra Hites. “El inicio de esta investigación tuvo como objetivo refrendar la importancia del respeto de la vida privada y la separación de la vida privada de la vida pública”, señaló el abogado de Jorge Pizarro, Cristóbal Bonacic Midane.

El exsenador por la región de Coquimbo, Jorge Pizarro, dio un nuevo paso en la pugna que mantiene en la justicia con el empresario Andrés Hites Moscovich, hijo de Isaac Hites Averbuck, uno de los fundadores de la multitienda “Hites” dedicada al retail.

Y es que el exparlamentario presentó a fines de 2022, el 27 de diciembre, una querella en contra de Hites Moscovich por el presunto delito de obtención ilegal de fotografía, a raíz de hechos que a su juicio constituyen un “flagrante atentado en contra de mi derecho a mantener un espacio privado y exclusivo, afectando, por ende, mi intimidad”.

Si bien el otrora diputado había denunciado los hechos ante la Policía de Investigaciones (PDI), con fecha de audiencia de formalización para el próximo 31 de enero, suma esta acción legal pensando en un hipotético juicio oral donde solo pueden participar de él quienes tengan calidad de querellantes.

El libelo, al cual accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, comienza detallando que junto a su señora, Rocío Peñafiel Salas, es dueño de un departamento ubicado en la comuna de Vitacura. La torre -agrega- al estar “emplazada en la ladera del cerro tiene su entrada en la parte superior, es decir, los departamentos se logran ver una vez que uno entra al condominio y mira hacia abajo”.

En simple, explicó, “los respectivos departamentos se despliegan hacia abajo, lo cual implica, en la práctica, la imposibilidad de divisar desde el exterior las terrazas de los departamentos”. Pues bien, detalla que en aquel edificio vive exclusivamente su pareja, no obstante dispone de llaves por lo que acostumbra a asistir al mismo, tal como lo hizo el jueves 17 de febrero de 2022.

Ese día llegó a eso de las 16:20 de la tarde a su edificio para luego hacer abandono del mismo a las 19:40, aproximadamente. “En atención al intenso calor que hacía ese día, procedí a bañarme en la piscina ubicada en la terraza del inmueble, la cual puede ser vista solo desde el interior del edificio, pues, como ya expliqué, no existe la posibilidad de ver la terraza desde la calle”, señala el escrito ingresado al 4º Juzgado de Garantía de Santiago.

A renglón seguido, narró que “luego de refrescarme, procedí a sacarme el traje de baño cubriéndome con una toalla, para acto seguido descansar sobre una reposera contigua”. Fue en ese momento, mientras descansaba, cuando divisó a alguien en la “parte superior del muro que separa mi departamento con los espacios comunes del mismo edificio”.

Lo define de la siguiente manera: “tez blanca y pelo claro (rubio o con canas), que vestía una polera o camisa oscura y un gorro o jockey”. Dicho individuo, que a la larga resultó ser presuntamente Andrés Hites Moscovich, estaba “mirando hacia el lugar donde me encontraba, cuestión que me llamó la atención, ya que no correspondía a una actitud común”.

Redes sociales

Tras abandonar el departamento de su pareja, Pizarro se fue a su inmueble, el que comparte con uno de sus hijos. Tras cenar, fue su descendiente quien “muy alarmado me muestra una foto publicada en redes sociales donde estoy en la reposera de la terraza del departamento donde vive mi señora, con una toalla en mi cintura leyendo mensajes en mi celular”.

De inmediato, expuso en su acción legal, se percató que “dicha imagen fue captada esa misma tarde por alguien que se asomó por el muro para mirar al interior del departamento, recordando en ese momento al sujeto que portaba el gorro, y que divisé mirando hacia el interior de la terraza”. Al tomar conocimiento de la situación, Pizarro regresó al departamento de su pareja.

En el lugar se entrevistó con el conserje de turno, Álvaro Cortés Jiliberto, quien le dijo que durante el tiempo que estuvo en la reposera el “señor Nicolás Hites Neef y su padre, don Andrés Hites Moscovich, concurrieron hasta el edificio para visitar el departamento Nº 201 que en ese momento se encontraba a la venta”.

Adicionalmente, el mismo conserje de turno le confirmó al exsenador que “uno de los señores Hites usaba ese día un gorro o jockey y una polera o camisa oscura, coincidiendo con las vestimentas que portaba la persona que sorprendí mirando hacia la terraza donde yo me encontraba, indicándome, además, que el sr. Andrés Hites le consultó si en el edificio vivía el ‘senador Pizarro’, respondiendo el conserje afirmativamente”.

Pistas

Dada la información entregada por el respectivo conserje, Pizarro se comunicó con la dueña del edificio Nº201, María Elena De la Sotta, quien le “confirmó que ese día los señores Hites concurrieron a visitar por segunda vez su departamento, lo cual no pudieron materializar por las razones ya expuestas”.

Con este cúmulo de antecedentes, el exsenador presentó el 21 de febrero de 2021 una denuncia ante la PDI, iniciándose la investigación para dar con los eventuales responsables de la captación de la fotografía. Dentro de los antecedentes que obran en la carpeta de investigación están las declaraciones de los testigos José Briceño Bravo y Rodrigo Cortés Jiliberto.

El primero de ellos dijo que el 17 de febrero tomó conocimiento de los hechos denunciados por Jorge Pizarro cuando recibió una llamada de Álvaro Cortés, quien le indicó que “había unas personas que querían ingresar al departamento 201, a las 18:00 hrs… Las personas que ingresaron ese día en virtud al libro de visitas son: Nicolás Hites Neef y Andrés Hites Moscovich”.

El conserje de turno, Álvaro Cortés Jiliberto, dijo en su declaración que aquella jornada “ingresaron dos personas… Se identificaron como Nicolás Hites Neef y su padre Andrés Hites Moscovici (sic), quienes ya habían venido al edificio en una ocasión anterior… respecto a las vestimentas de los sujetos, recuerdo que el señor Andrés Hites traía puesto un jockey… Al ingresar a conserjería estos sujetos me consultaron si efectivamente en este edificio vivía el senador Pizarro, a lo cual respondí que sí”.

También existe un informe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la PDI, de fecha 28 de junio, en el que se concluye, en base a las declaraciones vertidas en la causa y los peritajes planimétricos y fotográficos, que “Nicolás Eytan Hites Neef en compañía de su padre Andrés Simón Hites Moscovich, habrían sido quienes tomaron fotografías a la víctima Jorge Pizarro Soto, en el balcón de su departamento”.

A la determinación anterior se llegó con base en que “no ingresó ninguna persona externa al edificio en el horario del hecho en cuestión, a excepción de los imputados, sumado a que la interpretación de las pericias efectuadas, permite concluir que las fotos fueron obtenidas desde la ubicación que señaló la víctima, coincidiendo además las vestimentas descritas”.

Precedente

Consultado por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Cristóbal Bonacic Midane, abogado del exsenador Pizarro, del estudio RB Abogados, señaló que “los antecedentes permitieron al Ministerio Público pedir la solicitud de formalización del señor Hites y, por lo tanto, esos mismos antecedentes justificaron ahora, en esta etapa, la presentación de la querella que se dedujo en su minuto”.

Asimismo, dijo que “el inicio de esta investigación tuvo como objetivo refrendar la importancia del respeto de la vida privada y la separación de la vida privada de la vida pública. Obviamente, algunos aspectos de la vida privada que pueden tener incidencia en el desarrollo profesional de algún funcionario público, eso tiene un matiz distinto. (…) Ese respeto se busca refrendar mediante esta acción, porque a través del uso de redes sociales se ve desprotegido la vida privada como si fuera algo de dominio público y lo cierto es que no lo es”.