"Sujeto de interés": los nexos con la CAM de sociólogo vinculado a asesinos del cabo Moyano

Un sociólogo figura como "sujeto de interés" en la indagatoria que sustancia el Ministerio Público en contra de Ernesto Llaitul Pezoa. El operativo no sólo significó la caída del hijo del vocero histórico de la CAM sino también el repliegue de la ORT más mediática de la agrupación fundada en 1998. La nueva arista incluye a David Cid Aedo, un viejo conocido en el radar policial: en 2008 fue vinculado a los ex lautaristas que asesinaron al cabo Moyano y, más tarde, compartió cárcel con parte de la familia Llaitul, al ser detenidos -con pruebas falsas- en la Operación Huracán. Vigilancias, declaraciones de testigos y su automóvil utilizado para la planificación de un ataque incendiario forman parte de su nueva aparición en una causa judicial. La historia la revela la Unidad de Investigación de BioBioChile.

Detenido por vínculos con los ex lautaristas que asesinaron al cabo Moyano, arrestado con falsas pruebas en la Operación Huracán, y hoy “sujeto de interés” por sus nexos con la ORT Toño Marchant de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

La fiscalía indaga a David Cid Aedo, sociólogo oriundo de Los Ángeles, por su eventual colaboración con Ernesto Llaitul en la planificación del ataque incendiario al fundo Punta Arenas en 2021. Hecho que terminó con la aprehensión de éste último junto a otros tres imputados.

Según se desprende de informes policiales contenidos en el expediente judicial -al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile– Cid Aedo habría facilitado su automóvil a un cómplice de la ORT para organizar la quema de al menos tres camiones forestales.

La declaración

Su nombre, aunque incompleto, aparece por primera vez en la indagatoria de la mano de la figura de Eduardo Mauricio Cornejo Vidal, uno de los cuatro detenidos tras el atentado. Su relación quedó en evidencia en la declaración que prestó ante Carabineros la dueña de las cabañas donde el grupo -de acuerdo a la causa que lidera el fiscal Juan Yáñez- orquestó el ataque.

En su alocución, la mujer reveló vínculos de amistad entre ambos investigados desde hace al menos seis años, cuando le arrendaron parte de su predio para emprender.

El nombre de Cornejo no era nuevo para la dueña del recinto. Según atestiguó, lo conocía desde hace más de tres décadas, porque el hermano de este último pololeó con su hermana.

—Yo le arrendé a Mauricio un sector del camping para que junto a un socio que tenía, de nombre David, recuerdo que el primer o segundo apellido era Aedo, se instalaran con un negocio de entretención conocido como paintball —testimonió.

El socio

Desde ahí, tanto Cid Aedo como Cornejo Vidal se volvieron figuras asiduas de la investigación que para ese entonces ya había pasado a manos de la PDI.

Así, la policía civil inició diligencias que permitieron establecer la identidad completa del hombre referido por la dueña de las cabañas.

Lo primero que hicieron fue revisar la cuenta de Facebook de Cornejo. En ella se encontraron con un afiche que promocionaba su emprendimiento. Dos números telefónicos complementaban la imagen: el suyo y el de un tercero. Tras cruzar información con Equifax se percataron que el contacto pertenecía justamente a David Cid Aedo.

Pero hay más: dentro del perfil de Cid Aedo también figuraba el automóvil, un Ford Escape, color rojo torero, que la mujer vio la noche de la planificación del ataque.

—Pude ver que salió de nuestro recinto un vehículo, del tipo jeep, grande, 4×4 y antiguo, color burdeo, no recuerdo marca ni patente, pero en cuyo interior iba (Eduardo) Mauricio Cornejo —declaró.

“Vínculo de amistad”

Las pesquisas ordenadas por el Ministerio Público permitieron confirmar que la relación entre Cornejo y Cid se mantenía vigente hasta incluso después del ataque en el fundo Punta Arenas.

Un informe reservado remitido al fiscal Yañez por la PDI concluye, por ejemplo, que “existen vínculos de amistad y colaboración con los sujetos de investigación”. Afirmación que vincula a ambos con miembros de la ORT Toño Marchant.

En el documento de 108 páginas, los detectives entregan un análisis pormenorizado de los movimientos de cada integrante del grupo.

Precisamente, en uno de los seguimientos -fechado el 5 de febrero de 2022- es que funcionarios de la PDI avistaron a Cid Aedo en Angol. Hasta esa comuna fue llevado por Cornejo en motocicleta para luego ser recogido por Ernesto Llaitul Pezoa en un paradero de la locomoción colectiva.

El líder del brazo operativo de la CAM, según el Ministerio Público, se desplazaba en una antigua camioneta, inscrita a nombre de la Municipalidad de Cañete.

Tres días más tarde, detalla el documento, Llaitul Pezoa volvió a reunirse con Cornejo y Cid Aedo. La cita, esta vez, tuvo lugar en el domicilio del primero de ellos, en Los Ángeles.

Requerido por este medio, la Municipalidad de Cañete indicó que la camioneta en la que se desplazaba Ernesto Llaitul se remató “hace años” y que la persona que la adquirió nunca inscribió el vehículo a su nombre.

Secreto bancario

En base al testimonio de la dueña de las cabañas, a los seguimientos y a información recabada por la PDI, el Ministerio Público sindicó a Cid Aedo como un “sujeto de interés” para la investigación.

Es más, en el citado informe, la policía civil concluye que no se descarta “la participación de otros sujetos” en el ataque. Entre ellos, el sociólogo.

Incluso, el fiscal Yáñez solicitó el alzamiento del secreto bancario de Cid Aedo, al considerar que éste “se ha reunido en reiteradas ocasiones con Ernesto LLAITUL PEZOA, José Luis MARILAO MATUS y Eduardo Mauricio CORNEJO VIDAL, todos sujetos investigados en la presente causa, y del cual se infiere una cercanía con los hechores y se presume su participación y/o colaboración en la ejecución del hecho”.

La defensora local de Los Ángeles, María Ignacia Henríquez, recalca que su representado, Eduardo Cornejo, fue formalizado en calidad de cómplice, específicamente respecto al delito de incendio.

“Esta defensa en todo momento ha sido enfática en sostener la inocencia de nuestro representado en los hechos ya señalados, por no existir antecedentes suficientes que puedan acreditar la participación que se le atribuye”, afirma.

En esa línea, apunta a que Cornejo “se ha mantenido desde el inicio de esta investigación, hasta el día de hoy, bajo la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, medidas de baja intensidad. Nunca ha estado privado de libertad respecto de la presente causa”.

“Ayudista” de ex lautaristas

El nombre de Cid Aedo no es nuevo en el radar del Ministerio Público. En 2008 fue acusado de colaborar en la fuga de dos de los asaltantes del Banco Security, robo que terminó con la muerte del cabo de Carabineros, Luis Moyano, en octubre de 2007.

Por el crimen, la justicia finalmente condenó a cuatro sujetos, entre ellos Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla. A estos dos ex lautaristas se les detuvo en Argentina justamente junto a Cid Aedo. Según archivos de prensa de la época, ambos sentenciados -con ayuda del también sociólogo- cruzaron la frontera chilena en plan de escape, llegando a la provincia trasandina de Neuquén.

Cid Aedo fue rápidamente extraditado a Chile. Ya una vez en territorio nacional, fue formalizado como ayudista de los asaltantes, sin embargo, la acusación no llegó a puerto y quedó en libertad.

Uno de los caídos en Operación Huracán

En 2017, Cid Aedo volvió a hacer noticia. El GOPE llegó hasta la puerta de su casa para llevarlo detenido en el marco de la Operación Huracán.

Con pruebas falsas fue acusado de asociación ilícita. Tras ser arrestado lo trasladaron desde Los Ángeles a Temuco, específicamente a la Octava Comisaría. Su vivencia quedó graficada en un testimonio que prestó ante la Cámara de Diputados. En él, no sólo da cuenta del proceso que atravesó en lo personal, sino también confirma que por esos años ya conocía a la familia Llaitul.

—Me encierran en una celda junto a otros detenidos. Estando ahí, no sabía el porqué de mi detención y solo me percaté cuando veo a Ernesto y a Héctor Llaitul en una celda contigua —contó.

La Operación se desmoronó poco después, cuando el Ministerio Público reveló que Carabineros implantó evidencia falsa en celulares de comuneros mapuche. Así, se dio inicio a una investigación que aún no ve condenas ni sentencias. Tras su liberación, el profesional retomó sus funciones en la Municipalidad de Los Ángeles, donde ejerció hasta comienzos de 2020, según confirmó la casa edilicia a este medio.

“Me dijo que estaba en la causa mapuche”

Quien también se acordaba de lo ocurrido al sociólogo era la dueña de la cabaña, cuyo testimonio, cinco años más tarde, lo vincularía nuevamente con la CAM:

—Cuando salió el tema del Caso Huracán en las noticias, recuerdo que en una conversación familiar, parece que con mi ex marido, no lo recuerdo bien, me comentó que el socio de Mauricio Cornejo, en el tiempo que le arrendamos parte del camping para su negocio de entretención del paintball, se comentó que David (Cid) Aedo estaba involucrado en el caso —lanzó.

Lo propio hizo a comienzos de 2021 el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, primo del hoy “sujeto de interés”.

En una entrevista con el sitio local Sabes, el también presidente de la Comisión de Robo de Madera de la Cámara rememoró pasajes de lo ocurrido en 2017.

“Fue detenido junto a Héctor Llaitul. Yo lo fui a ver (a la cárcel) porque era mi primo, con quien me crie desde pequeño”, narró. En esa línea, sostuvo que su pariente era cercano a los Llaitul:

“Cuando lo fui a ver a la cárcel, conversé con él y me dijo que estaba en la causa mapuche y que trabajaba con Héctor Llaitul”, espetó.

Hoy, consultado por la Unidad de Investigación de BioBioChile, el diputado señala que “este es un hecho que siempre he informado con mucha transparencia en distintos ámbitos”.

“Cada uno en la vida toma sus propias definiciones y sus propios caminos. Mi primo tomó un estilo, una forma de vida, sus definiciones. Yo tomé las mías, he optado por el derecho, la justicia, por actuar políticamente en lo público. Esa es mi definición, de eso me hago cargo”, afirma.

El parlamentario asegura que, justamente por esto, no es “ingenuo” a los hechos de violencia y a lo que ocurre en la Macrozona Sur. “Por eso he tenido una definición tan clara desde siempre. Cada uno, cuando es adulto, se hace cargo de sus definiciones, yo me he hecho cargo de mis definiciones y eso me parece absolutamente relevante”, argumenta.

Con todo, dice que hace cinco años que no tiene contacto con su primo.