Los talleres de Cristián Labbé: exalcalde recibió $26 millones por trabajos no acreditados en Colina

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Municipalidad de Colina la apertura de un sumario administrativo, luego de que detectara numerosas irregularidades bajo la administración del exalcalde Mario Olavarría.

Se trata de una auditoría de 97 páginas -analizada por la Unidad de Investigación de BioBioChile– que da cuenta del desembolso de cuantiosos recursos de manera improcedente en la comuna capitalina entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Allí figuran, entre otras anomalías, pagos duplicados a una decena de médicos y remuneraciones por 26 millones de pesos entregadas al exalcalde de Providencia, Cristián Labbé Galilea, por trabajos no acreditados.

Pagos duplicados

Tal como se adelantó, una de las principales irregularidades detectadas corresponde al pago duplicado a médicos contratados por la Corporación Municipal de la comuna.

En efecto, Contraloría verificó la existencia de 10 médicos que pese a estar contratados a jornada completa percibieron honorarios por supuestos trabajos realizados en su horario laboral.

En buenas cuentas, apunta el ente fiscalizador, desarrollaron sus labores contratadas a honorarios durante parte de la jornada laboral que debían cumplir de acuerdo con los contratos de trabajo que paralelamente tenían con la corporación.

Así, Contraloría observó la suma de $65.088.037 por pagos de remuneraciones por labores no realizadas.

“Al tenor de lo expuesto, la autoridad edilicia deberá iniciar un proceso de regularización de lo observado, y si procediere, llevar a cabo las acciones necesarias para obtener, previa audiencia de los interesados, el reintegro total de la suma señalada”, versa el documento.

En esa línea, el órgano de control dio a la municipalidad un plazo de 30 días hábiles para que entreguen los antecedentes que aclaren la situación.

De lo contrario, procederá a formular el correspondiente reparo, para recuperar a las arcas fiscales los dineros cancelados de manera irregular.

Los talleres de Labbé

Hay más. Según detalla el informe de Contraloría también hubo pagos irregulares al exalcalde de Providencia, Cristián Labbé Galilea (ex UDI).

El coronel en retiro y condenado por apremios ilegítimos aparece con contrato a honorarios en la Municipalidad de Colina entre marzo de 2019 y septiembre de 2021 para cumplir funciones de “apoyo en el control y gestión relacionadas con el Plan Estratégico Municipal”, en el marco de una iniciativa comunitaria denominada “Programa de apoyo al Mejoramiento Urbano”.

¿El problema? Entre marzo de 2019 y diciembre de 2020, Labbé Galilea continuó señalando -en sus informes mensuales de actividades- labores asociadas a una contratación anterior suscrita con el municipio, vinculada a un programa diferente: “Capacitando Colina”. Situación que no fue advertida por sus superiores, quienes visaron sin reparos los escritos, a pesar de que estos comunicaban trabajos que no correspondían.

Así, no se acreditó que Labbé haya realizado labores relativas al Programa de Apoyo al Mejoramiento Urbano, por el que fue contratado en dicho período.

Y peor aún: tampoco existen suficientes respaldos que permitan acreditar todas las labores que constan en los informes mensuales de actividades presentados por el exalcalde, los que dicen relación con el segundo proyecto “Capacitando Colina”, el que contemplaba talleres a personal municipal.

En su respuesta, Labbé aseguró a Contraloría haber puesto a disposición del municipio los antecedentes que respaldarían las labores de capacitación informadas. Allí figurarían nóminas de participantes de los cursos, grabaciones de talleres a través de Zoom, fotografías, reuniones con diversas autoridades del municipio, entre otros.

Sin embargo, tal documentación no fue aportada en el transcurso de la auditoría por el municipio para su verificación.

Al igual que en el punto anterior, se le otorgó a la casa edilicia un plazo de 30 días hábiles para aportar los antecedentes que aclaren lo sucedido. De lo contrario, se procederá al reparo correspondiente.

“Me llama profundamente la atención”

En conversación con este medio, el exalcalde de Colina, Mario Olavarría, asegura que los resultados de la auditoría le llaman “profundamente la atención”.

Según cuenta, fue él quien llevó a Labbé a su municipio “para todo el tema de desarrollo que él hizo con éxito en Providencia, todo el desarrollo del plan estratégico de la municipalidad, que le llevó incluso a ganar premios internacionales a Providencia”.

A su juicio, los cuestionamientos tienen su origen en la condena por derechos humanos que pesa sobre Labbé: “Yo lo seguí contratando, pero yo le dije al Concejo que es una condena, que me parece grave, pero no esta ejecutoriada la causa, por lo tanto, mientras no esté ejecutoriada, obviamente tiene todo el derecho a seguir trabajando y no hay problema, pero si se condena, se acaba el contrato”.

“La Contraloría dice que no tiene respaldo. Bueno, yo no estoy en la municipalidad, yo no respondí el informe como alcalde, pero si hay alguien, si hay un contrato a honorarios en la municipalidad de Colina, de los 800 contratos a honorarios que tiene la municipalidad, si hay alguien que efectivamente iba a la municipalidad, dictaba los talleres en forma presencial, dictaba talleres a los directores municipales, era Cristián Labbé”, afirma.

Y agrega: “Yo contraté un profesional de primer nivel, porque de Cristián Labbé te pueden decir cualquier cosa, pero como alcalde fue de los mejores que ha tenido Providencia. Y eso fue lo que yo le pedí en Colina, y eso se logró. Se hizo una pega como corresponde”.

“Siempre la Contraloría va a decir cosas. A mí mientras la Contraloría no diga que me robé las cosas, no tengo ningún problema con la Contraloría. Yo 20 años alcalde, me acostumbré a los informes de Contraloría”.

Pese a todo, la municipalidad deberá iniciar un sumario para establecer las responsabilidades en las anomalías detectadas por el ente fiscalizador.

BioBioChile intentó obtener un pronunciamiento de Cristián Labbé Galilea pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.