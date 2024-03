El enigma de Mente Enferma ad portas de su cierre judicial: desaparecido ídolo de Fotolog en el olvido

De golpe, sin resultados ni indicios que permitan dilucidar cuál fue su destino. Así podría cerrarse la causa de la desaparición de Sebastián Ignacio Álvarez. Conocido como Mente Enferma, se trata de unos de los primeros influencers de Chile, cuyo Fotolog se encumbró entre los 10 más visitados del planeta.

Transcurridos más de seis años y medio desde su desaparición, el Juzgado de Garantía de Valdivia pidió de oficio que se discuta dar por terminada la causa, “atendido el tiempo transcurrido desde la última audiencia y el estado procesal”.

Y es que —según constató BBCL Investiga-, en el sistema del Poder Judicial no se registran movimientos desde hace prácticamente dos años. Precisamente, ese último trámite corresponde a una audiencia convocada por el tribunal valdiviano, también debido al lento avance en la tramitación de la indagatoria.

Según argumentó en esa oportunidad el Ministerio Público, la causa aún se encontraba “en etapa de investigación desformalizada por presunta desgracia”. Misma categoría en la que se mantiene hasta hoy, pese a las sospechas que en su minuto recayeron sobre su entonces pareja, el ex marine de EEUU, Michael Rowe.

El propio Rowe entregó su versión en 2023 a Meganoticias. Aseguró ser inocente y desmintió una pelea violenta previo a la desaparición. Todo en medio de las acusaciones de familiares de Sebastián que lo apuntaban como responsable.

“El día que él se fue, me dijo que se iba a suicidar. Y no tuvimos una pelea física, pero fue algo así como ‘no ganas nada de dinero, no haces nada en la casa, si quieres irte, vete”, sostuvo.

En respuesta, aseguró el otrora miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Mente Enferma le habría dicho que iba a ir a un lugar a quitarse la vida.

“Yo no maté a Sebastián. Yo nunca he matado a nadie”, puntualizó.

Encono hacia las mujeres

Su desaparición sin dejar huella a fines de septiembre de 2017, cuando tenía 34 años, levantó una serie de hipótesis que todavía la investigación del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) no ha podido comprobar ni descartar del todo.

Sin ir más lejos, recién a fines de 2022, tras cinco año desde su desaparición, la fiscalía gestionó ante el Juzgado de Garantía acceder a las fichas clínicas de quien se hiciera conocido en el ciberespacio por despotricar contra la gente con sobrepeso y el encono hacia las mujeres.

Fue justamente su éxito en redes sociales lo que lo hizo objeto de interés para los medios de comunicación: llegó incluso a dar entrevistas para los extintos programas El Diario de Eva (CHV) y Mentiras Verdaderas (La RED).

A audiencia

Sea como sea, a fines del mes recién pasado, el magistrado del Juzgado de Garantía de Valdivia, Fabián Duffau García, resolvió convocar a una audiencia para debatir el “término y archivo” de la causa por la presunta desgracia de Sebastián.

De este modo, los intervinientes fueron citados para el 27 de mayo próximo en el bloque de las 10:00 horas. En la instancia, el Ministerio Público podrá presentar sus argumentos.

Consultado por los fundamentos de su resolución, el juez Duffau García explicó brevemente a este medio que “se citó a audiencia, dado el tiempo transcurrido y la falta de movimiento en el proceso, a efectos de verificar cuál es el estado de la investigación”.

Al margen de lo anterior, en la Fiscalía Local de Valdivia confían en que cuentan con los argumentos y antecedentes suficientes para sustentar que se mantenga abierto el proceso judicial.

De hecho, consultados por BBCL Investiga, desde el ente persecutor indicaron que la fiscal del caso, María Consuelo Oliva, se encuentra junto a su equipo analizando nuevos antecedentes allegados recientemente a la carpeta del caso. Esto último permitiría definir la instrucción de nuevas diligencias para esclarecer la desaparición del famoso Mente Enferma.