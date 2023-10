Citan a declarar a altos ejecutivos por vínculos de la hípica con casas de apuestas extranjeras

El Ministerio Público instruyó a la PDI investigar los vínculos del Club Hípico de Santiago con casas de apuestas extranjeras.

La decisión se da luego de una presentación ingresada por María Soledad Ramírez, accionista del hipódromo emplazado en el Barrio República. El escrito expone el uso de supuestos fondos de inversión para recibir apuestas desde el extranjero y cita las memorias de la propia institución presidida por Carlos Heller.

Los documentos —adjuntos a la presentación de la querellante— dan cuenta de la exportación de carreras a través del commingling desde al menos 2020 a la fecha, mediante las plataformas Centurión, Elite, Paribet y Xpressbet. Estas dos últimas —señala Ramírez— corresponden a casas de apuestas y juegos de azar con sede en Rusia y Estados Unidos, respectivamente.

Paribet y Xpressbet

La accionista solicitó que se citara a declarar en calidad de testigos a Pablo Salgado Durango, presidente del Consejo Superior de la Hípica Nacional y de Roberto Palumbo Miranda, jefe del área hípica del Club Hípico de Santiago.

Respecto de este último requirió que aportara información adicional a lo expresado en la 42° sesión de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. En la oportunidad, el ejecutivo sostuvo que casas de apuestas ilegales “se roban la señal de nuestras transmisiones” y señaló conocer la existencia de al menos 10 plataformas ilícitas que habrían detectado realizando apuestas de carreras. De ahí que Ramírez pida aclarar si Paribet y Xpressbet forman parte de aquellos sitios que operan al margen de la ley.

“El testimonio de ambos resulta fundamental para acreditar la existencia del delito y antecedentes que permitan avanzar en la investigación respecto de los tipos penales denunciados, de manera de lograr establecer su comisión por parte de los responsables de las plataformas ilícitas de apuestas en línea, con especial énfasis y detalle de cómo opera el sistema Simulcasting y Commingling de importación y exportación de carreras que actualmente realizan los hipódromos”. Extracto del oficio

Toma de declaraciones

La solicitud de Ramírez tuvo eco en la fiscal que investiga a las casas de apuestas que operan en Chile, Rossana Folli. Vía oficio, la persecutora instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI dar curso a la toma de los testimonios requeridos.

“Lo anterior, para poder determinar la individualización de las personas naturales y jurídicas que están tras estas casas de apuestas y fondos de inversión”, reza el documento.

Asimismo, Folli pidió a la policía civil conseguir las actas de directorio relacionadas con el commingling de otras dos instituciones: el Hipódromo Chile y el Valparaíso Sporting Club.

“Creo que es necesario investigar si ha habido algún delito, alguna actividad ilícita. Es necesario que se investigue y durante el curso de la investigación se verá si hay o no una actividad ilícita, si hay o no hay delitos, si pagaron o no pagaron impuestos y si efectivamente correspondía o no correspondía que se hiciera esto”, dice la querellante María Soledad Ramírez.

Y sentencia: “Si las casas de apuestas son ilegales, los hipódromos han firmado contratos con casas de apuestas ilegales. Y si contrataron, ¿quiénes están detrás? ¿Con quién contrataron si son ilegales? Es un contrato que debería ser nulo, de nulidad absoluta, porque hay un objeto ilícito en eso”.

Club Hípico de Santiago: “Todo en regla”

Al interior del Club Hípico de Santiago, en todo caso, se toman con calma la decisión del Ministerio Público.

Fuentes de BBCL Investiga sostienen que —pese a los vínculos— mantienen todo en regla y que estas plataformas prestan un servicio dentro de los márgenes de la normativa que regula la hípica.

“Estamos cumpliendo toda la reglamentación”, dice uno de los consultados.

Los mismos requeridos explican que los dineros percibidos por las apuestas desde el extranjero, a través de estas plataformas, van a parar al pozo común de premios desde los que se extrae una parte para pagar los impuestos correspondientes.

Según comentan, esto ha permitido incrementar los montos a repartir, tanto para el fisco como para los competidores y gremios involucrados.

“Estos dineros entran al mismo sistema de apuestas regulares, a diferencia de las casas de apuestas que hoy operan en Chile por fuera del marco de la ley”, espeta uno de los requeridos.