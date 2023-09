"Lobby feroz" en el Congreso: los pagos por $1.000 millones de casa de apuestas a su asesor estrella

El asesor legal estrella de los casinos online se embolsó más de 1.000 millones de pesos en menos de dos años a cambio de liderar el lobby a favor de la industria en el Congreso. De acuerdo a registros de la Cámara, al menos 13 diputados aceptaron reunirse con él. También lo recibieron en una comisión. Cuando la PDI quiso interrogarlo, invocó el derecho profesional para no revelar quiénes están detrás de las compañías que actualmente operan en Chile. Latamwin lo presenta en sus plataformas como director, asesor legal y flamante miembro de la International Masters of Gaming Law (IMGL).

Más de mil millones de pesos pagó el sitio de apuestas Latamwin a Carlos Baeza Guíñez, el abogado detrás del “lobby feroz” desatado por la industria de los casinos online en el Congreso y medios de comunicación.

Los desembolsos constan en una denuncia presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en el marco de la indagatoria que —tal como reveló este medio— sustancia el Ministerio Público en contra de una veintena de firmas vinculadas al rubro. Las pesquisas buscan precisamente conocer quiénes están detrás de las empresas que operan en territorio nacional. De ahí que Baeza aparezca como pieza fundamental para llegar a los controladores reales de las compañías.

En buenas cuentas, el profesional ha sido protagonista de numerosas reuniones de lobby con diputados e incluso participó de una sesión en la Cámara. Se trata del asesor estrella de Betsson, Betano, Coolbet y la propia Latamwin.

Sin ir más lejos, esta última compañía lo presenta en sus plataformas como director, asesor legal y flamante miembro de la International Masters of Gaming Law (IMGL). Es decir, una “asociación sin fines de lucro que reúne a abogados, reguladores, educadores, ejecutivos y consultores de juegos de azar de todo el mundo, quienes se dedican a la educación y al intercambio de información y asesoramiento profesional”.

De acuerdo al libelo ingresado por el SII —al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile—, los pagos a Baeza se concretaron en un lapso de 1 año y 9 meses. Fue entre junio de 2021 y marzo de 2023, a través de 49 facturas emitidas por sociedades de Baeza a Inversiones FCW Limitada.

La recopilación de antecedentes realizado por el SII detalla que esta última firma fue constituida originalmente en Chile bajo la razón social Latamwin SpA. Sus representantes legales son Wilfred Adelsdorfer Velasco, Cristhian Vargas Parada y Francisca Vidal Soto.

Entre 2021 y 2022, Inversiones FCW Limitada no declaró ingresos desde el extranjero pero sí rentas de origen chileno para el Impuesto de Primera Categoría. En total, las ganancias del casino online se empinan por sobre los $7.600 millones: $2.994 millones en 2021 y $4.699 millones en 2022.

Una presencia incómoda

Según se desprende de los montos declarados, los principales gastos de la casa de apuestas están precisamente vinculados a los pagos de honorarios de Baeza, los que fueron —en general— cancelados bajo la glosa de “asesoría legal”. Otros dos corresponden a desembolsos asociados al cumplimiento de “resultados”, por $328 y $345 millones cada uno.

Pese a que no está claro el tipo de objetivos que les fueron encomendados a Baeza, lo que sí se sabe es que —tal como se dijo— éste se ha perfilado como el principal lobbista a favor de las casas de apuestas en el Congreso.

Fuentes al interior del organismo sostienen que era normal verlo en los pasillos de la sede legislativa y en reuniones con parlamentarios. Incluso, en conversación con este mismo medio, el diputado Marco Antonio Sulantay, lo calificó como el responsable de un “lobby feroz”.

“De verdad es muy incómodo darse cuenta y ver cómo estas plataformas de apuestas dan a conocer toda su artillería, todo su poder. Se está haciendo, desde el minuto uno, lobby muy fuerte en el Congreso para desactivar este tipo de iniciativas. Yo no acepté nunca una reunión por lobby de ninguna de las empresas, ni tampoco de la Ley de Casinos”, espetó.

De acuerdo a registros revisados por BBCL Investiga, Baeza anota reuniones con al menos 13 diputados y dos asesores parlamentarios, en el marco de los proyectos de ley para regular dicha industria y, además, para prohibir la publicidad de las plataformas en el deporte.

Por si fuera poco, el 17 de enero de 2023 fue recibido por la Comisión de Economía de la Cámara. Allí, sin identificar a los controladores de las empresas que representa, expuso los intereses de éstos en pos de la regulación del mercado.

Dueños invisibles

Fuentes conocedoras de la investigación que desarrolla la fiscal Rossana Folli, apuntan que son escasos los avances para determinar a los dueños de las compañías. La complejidad probablemente radica en que —en su mayoría— corresponden a sociedades anónimas extranjeras que son constituidas en paraísos fiscales.

La denuncia del SII, por ejemplo, apunta sólo a actores que han servido de vínculo para las casas de apuestas con terceros. En esa calidad aparecen Fernando Felicevich y su agencia Vibra, además de TVO Sport SpA y el propio abogado Baeza. Según comprobó BBCL Investiga, este último —en el marco de la investigación penal— se acogió a su derecho de guardar silencio.

En efecto, cuando detectives de la Brigada de Delitos Económicos intentaron interrogarlo respecto de su relación con las casas de apuestas, el lobbista invocó el secreto profesional como excusa para no revelar detalles de sus clientes.

“En relación con lo que se me pregunta con las empresas Betsson, Betano, Coolbet y Latamwin, hago presente que toda la información que pudiera tener está bajo el resguardo del secreto profesional”. Extracto de la declaración de Carlos Baeza

“Las apuestas en línea no están prohibidas”

Consultado por BBCL Investiga, Carlos Baeza insiste en la legalidad de las plataformas que representa y se limita a responder que las firmas corresponden a sociedades con “múltiples accionistas en el extranjero”.

—Los asuntos mencionados en la denuncia forman parte de una investigación que actualmente está en curso. Por lo tanto, ese es el lugar donde corresponde referirse en detalle a esta materia (…) En mi caso personal corresponden a facturas emitidas en mi calidad de abogado, por distintos servicios que he prestado a través de mi estudio —sostiene el asesor.

—Usted registra reuniones con al menos 13 diputados y dos asesores de la Cámara de Diputados. ¿Con qué objetivo se ha reunido con esas y otras autoridades? ¿Está haciendo lo mismo en el Senado?

En abril de 2022, luego que en marzo del mismo año fuera ingresado al Congreso el proyecto de ley que regula la operación de las plataformas de apuestas en línea; un grupo de compañías internacionales con operación en el mercado chileno decidieron aunar sus esfuerzos para poner a disposición de los parlamentarios toda la información disponible de la industria, la experiencia normativa en otros mercados, así como también sus opiniones. (…) La finalidad de todas las reuniones con los miembros del Congreso es poner a disposición la información respecto de la experiencia internacional regulatoria de la industria de las plataformas de apuestas en línea, que pudiera contribuir como antecedente al análisis en torno al proceso de formación de la ley. Estas reuniones han incluido también a miembros del Senado, como parte integrante del Congreso Nacional.

—¿Por qué cree usted que a la fiscalía la ha costado tanto conocer quiénes están detrás de las casas de apuestas, si la intención de ustedes es regularizarse e incluso sostienen que no hay nada ilegal?

Las cuatro compañías que trabajan hoy para impulsar el proyecto de regulación que se discute en el Congreso son compañías internacionales, que no tienen domicilio ni residencia en Chile. Son además sociedades anónimas que tienen múltiples accionistas en sus países de origen, donde están regidas por una regulación que no sólo conoce su Constitución sino también exige mínimos de liquidez, limitaciones de acceso y otros temas que hoy se analizan en el Congreso. Los hechos que se describen en las querellas que investiga el Ministerio Público no son constitutivos de delito. Las apuestas en línea no están prohibidas, no se encuentran incluidas dentro de las conductas sancionadas por el Código Penal, que para estos artículos datan de 1874. Es imposible que el legislador hace 150 años hubiera podido imaginar siquiera la posibilidad de una apuesta en línea. Si bien no es una actividad “prohibida”, y así lo ha manifestado el Ministerio Público en múltiples oportunidades; es por cierto una actividad que requiere ser regulada y es precisamente por eso que queremos entregar la mayor cantidad de información sobre la experiencia normativa de otros países.

—¿Quiénes son los controladores de las firmas que usted representa en Chile?

—Tal como he señalado, son sociedades que no tienen domicilio ni residencia en Chile y son sociedades anónimas con múltiples accionistas, en países como Grecia, Suecia, entre otros. Lo importante acá es que los hechos que se describen en las querellas que investiga el Ministerio Público, no son constitutivos de delito. Por lo tanto, las plataformas operan en Chile de manera legal, argumento que ha sido sostenido por diversos informes en derecho que han sido elaborados por destacados abogados de nuestro país, los cuales hemos hecho llegar de forma oportuna a las distintas autoridades.