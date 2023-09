"No se dio cuenta de que era su primo": el relato de equipo médico que atendió a víctimas de San Pedro

Hay casos que llegan a lo más profundo del alma. Una tragedia que destapó a nivel país una de las mayores falencias del Gran Concepción: el transporte público.

Siete muertos y más de una decena de heridos. Han pasado dos semanas, pero el dolor de las familias y una región entera sigue intacto.

Todo ocurrió el viernes del 1 de septiembre. Lo que comenzó como una mañana normal, a eso de las 08:00 horas pasó a teñirse de un color oscuro, marcado por la desesperación en San Pedro de la Paz.

Un conductor de los buses San Pedro del Mar llegó a la línea férrea del cruce Boca Sur en San Pedro de la Paz. Fue imprudente y decidió continuar con su recorrido, pese a que las barreras de la línea estaban abajo. El Biotrén, a pocos metros de distancia, terminó por impactar a la máquina.

Las imágenes y videos son desgarradores. El resultado, siete muertos de los 14 pasajeros que viajaban. Esa mañana cambió todo para 14 familias.

Con el correr de los minutos se comenzaron a movilizar los equipos de emergencia, entre ellos, los trabajadores del Hospital Regional de Concepción. Enfermeras, tens, médicos, desde el guardia, la auxiliar hasta la dirección, todos estaban atentos a la llegada de las víctimas.

BioBioChile conversó con algunos de los trabajadores de la salud que estuvieron en el momento de la llegada. Desde el lado más humano, hablaron sobre cómo vivieron esa mañana. La mañana en que todo cambió para 14 familias.

“Había una sensación de disposición al rescate”

La mañana de ese viernes, Demetrio salió de su casa rumbo a una actividad académica de la Universidad San Sebastián. Mientras daba sus vivencias y experiencia como médico a estudiantes de la casa de estudios, comenzó a recibir mensajes. Era una emergencia, una de las más grandes emergencias ferroviarias de la región.

El jefe de Urgencia del Hospital Regional de Concepción, estaba preocupado, pero confiado en su equipo, el que comenzó inmediatamente a preparar todo para la llegada de las víctimas. Mover monitores, habilitar pabellones y coordinación entre las áreas, fue solo una de las gestiones que se realizaron.

“Los neurocirujanos tuvieron una participación médica primordial en este asunto”, indicó Demetrio, quien agregó que el jefe del área incluso destinó a neurocirujanos que no estaban programados, para que atendieran a los pacientes.

Demetrio del Río añadió que comenzaron a llegar médicos que incluso estaban en otros recintos hospitalarios. “Había una sensación, como te digo yo, de motivación y de disposición al rescate. Esa sensación innata de ver a alguien con algún accidente”, dijo el profesional.

Estaban ingresando las víctimas y junto con ellos, sus familias. Del Río añadió que en ese mismo momento dispusieron un lugar para recibir a los familiares que estaban en un hilo esperando la salida de médicos para que les informaran el estado de salud de sus seres queridos.

“El desdoblamiento de gente fue importante”, añadió. Dijo que pese a que estaba en otra actividad, por la cual había pedido un permiso administrativo, estaba pendiente de todo lo que ocurría, sin embargo, uno de los puntos en los que recalcó, fue la confianza en el equipo. Terminó su actividad y corrió directo al “Regional” para sumarse a las labores.

“No se dio cuenta que era su primo

Eran las 07:30 y Josefina Castillo, enfermera y supervisora de la Unidad de Emergencia, llegaba al Hospital Regional de Concepción.

Era una jornada igual que la anterior, y lo más probable iba a ser igual que a siguiente, pero no.

Comenzó el llamado del SAMU, avisaban que iba una unidad por accidente múltiple. Avisó “que nos preparáramos”, dijo Josefina. Sabían que algo ocurrió, pero no tenían conocimiento de la magnitud del accidente.

La enfermera confió en su equipo. Hizo bien, porque la unidad lo demostró con creces. Al igual que Demetrio, lo primero fue organizar y coordinar con las diversas unidades. Comenzaron a llegar los pacientes. Cada minuto de trabajo contaba para ayudar a las víctimas.

“Uno igual es persona, entonces cada situación de accidente, llevo siete años trabajando en la unidad y cada situación o desastre que ocurre genera un impacto en uno como persona”, relató.

Mientras conversa se pone en lugar de los familiares: el padre de alguien, la hermana de alguien. Recuerda momentos que marcaron, como personas llegando a la unidad de urgencia para saber si uno de los que ingresó era su familiar.

Incluso relató una situación particular. “Una de las enfermeras que atendió a un paciente estaba su primo y no se dio cuenta de que era su primo hasta que subió a pabellón”, dijo Josefina, junto con destacar “el gran compromiso del equipo de la unidad de emergencia”.

Este ejemplo es uno de los casos que llegan a ocurrir frente a este tipo de situaciones, algo que puede llegar a ser casi cinematográfico para algunos, es más común de lo que se cree entre quienes se desempeñan en las áreas de urgencia hospitalarias.

Experiencia en catástrofes

El doctor Alioscha tiene experiencia en emergencias. Esta no ha sido la única gran situación que le ha tocado vivir como médico, ya que también fue parte del equipo que se desempeñó durante el terremoto del 27 de febrero de 2010.

“Antes de las 08:00 ya estaba en el hospital”, dijo el jefe de Urgencia Quirúrgica. Se enteró del accidente por medio de tres canales casi simultáneos: mensajes de WhatsApp, Radio Bío Bío y el conductor regular, en este caso, el jefe de Pabellón.

Por su experiencia, dijo que está acostumbrado a situación de estrés, entiéndase cuando se tensa la unidad por emergencias. Lo mismo el equipo de la unidad. Experiencia que permitió salvar la vida a algunas de las víctimas del accidente.

“Lo que más uno aprende con eso, es ser lo más proactivo posible, tratar de no ser tan reactivo y tratar de anticiparse un poco a todos los escenarios”, dijo Alioscha Henríquez López.

“Uno tiene que aprender a desdoblarse un poco. Porque como persona, como humano, uno puede ser muy sensible, pero si uno es muy sensible, si uno no está preparado psicológicamente, uno puede fácilmente shockearse desde el punto de vista mental”, enfatizó.

Al igual que sus colegas, dijo que estar orgulloso de cómo se desempeñó el equipo. “Siempre se puede mejorar”, manifestó, pero reiteró que no solo buscan atender a los pacientes con calidad, sino también con calidez, lo mismo a los familiares de las víctimas.

La incertidumbre del primer momento

Los tres profesionales recalcaron en que en el recinto tienen un poder de convocatoria impresionante frente a las emergencias, donde saben que si ocurre un hecho similar, se van a sumar compañeros de trabajo de diversas áreas para quedar a disposición de lo que se necesite.

Josefina, Alisocha y Demetrio, coincidieron en que lo más complicado frente a este accidente, era la incertidumbre. De hecho, el jefe de Urgencia Quirúrgica dijo que lo primero que supo, fue que “se había descarrilado el tren con no sé cuántos vagones”.

“Adrenalina, incertidumbre, noticias, no sabes cuánto te tienes que preparar. Si bien está esa confianza que yo te decía, el primer momento es el más difícil”, recalcó Demetrio.

Por su parte, Josefina concluyó que otro punto complicado, es la incertidumbre frente a los familiares de pacientes que llegaron al recinto. No saber si la persona que estaban atendiendo era el ser querido por quien preguntaban, esa parte humana que tienen presente como trabajadores y no poder dar una respuesta clara, también fue un momento difícil. Eso es algo que viven ellos como equipo de salud, que no sale en los medios, no aparece en portada, que nadie más logra ver.

“Tengo un hijo de 13 años. En ese bus, iba una niñita de 13 años”

El director del Hospital Regional, Claudio Baeza, también recordó cómo se enteró del accidente durante la mañana de ese viernes, ese trágico viernes.

“Cuando me avisaron del accidente, venía en camino hacia acá. La primera noticia que recibió respecto que había un accidente, un accidente importante, que había una gran cantidad de heridos, que hacía mucho tiempo que no pasaba un accidente así en la región y que preparara el hospital para recibir, porque todos los pacientes iban a llegar acá”, relató.

Lo primero que se siente frente a una situación, dijo Claudio, era incertidumbre y pensar mentalmente en cuáles son las áreas que hay que comenzar a cubrir para recibir a los pacientes. Cuando llegó, los jefes de área ya estaban coordinados y recibiendo al primer herido.

“Es una organización que en general se da casi natural, por experiencia”, indicó, apelando a funcionarios que han pasado por más de una situación similar. “Funciona como una verdadera orquesta”, consignó.

Frente a la respuesta del hospital, también hay “una respuesta humana”, agregó el director del recinto.

Durante esa jornada fue difícil que Claudio se sentara un momento a tomar una bocanada de aire y pensar en lo que había pasado. Cuando recién pudo, su reflexión fue la siguiente: “Mira, yo tengo un hijo de 13 años, entre los accidentados hay una niñita de 13 años, es difícil no conectarte desde las emociones, de pensar que tu hijo, tu familiar podría haber estado ahí. Y esa reflexión se produce frente a todo tipo de accidentes o situaciones, y que un poco nos motiva para hacer mejor las cosas. Creer que una de esas personas podría ser nuestro familiar cercano, directo, nos ayuda a estar siempre presente (…) creo que ese es el momento emocionalmente más complejo”.

Todos recalcan el trabajo que realizó el hospital, el cual aún alberga a algunas de las víctimas del accidente. Mientras uno de ellos debió ser trasladado a Santiago, el resto sigue recuperándose.