"Mira, conchetumare, te cagué": los testimonios de guardias que reconstruyen absurdo robo a ministerio

—El “ministro” me pregunta qué estaba pasando, yo le respondí que era todo una estafa y él me dice: ‘Mira, conchetumare, te cagué’. Y cortó la llamada.

Esa es parte de la declaración de José, guardia de seguridad del Ministerio de Desarrollo Social, que tuvo un rol preponderante en el atraco vía WhatsApp que sufrió la repartición: fue él quien siguió las instrucciones al pie de la letra que supuestamente impartía el ministro Giorgio Jackson y el encargado de recolectar los 23 computadores que terminarían siendo sustraídos.

Su testimonio forma parte del expediente judicial en contra de Miguel Ángel Apablaza Suárez, alías el Negro Chico, sindicado como el autor del robo de especies desde las oficinas del organismo gubernamental. Un ladrón de poca monta que pasó de ser condenado por un “cogoteo” a ser sindicado como la “mente maestra” del ilícito.

El llamado

José entró este miércoles a su turno a eso de las 19:00 horas. Llevaba dos años trabajando en dependencias del ministerio y hace seis meses compartía labores con Julio, su colega. Ambos bebían café cuando a eso de las 20:30 horas sonó el teléfono de la recepción.

—Soy el ministro Giorgio Jackson —le dijeron a Julio desde el otro lado de la línea.

En buenas cuentas, el supuesto secretario de Estado le hizo saber a los guardias que había tenido un accidente y que necesitaba una grúa. No sin antes subrayar en la reserva necesaria de los movimientos.

—Quiero que sea todo en discreción, que no sepa mi señora —dijo el falso Jackson.

La conversación a través del teléfono institucional derivó más tarde en una videollamada vía WhatsApp. A través de ella -y desde la cárcel- el Negro Chico comenzó a impartir órdenes específicas a José. La declaración de Julio así lo deja de manifiesto:

—A eso de las 21:00 horas aproximadamente, José recibe (…) esta videollamada, mediante la aplicación de WhatsApp. Me coloco al lado de mi compañero y veo el teléfono celular y de fondo se veía la cara del ministro Giorgio Jackson, el cual hablaba con mi compañero. No logré escuchar muy bien.

De ahí en más, Julio cuenta que José comenzó a moverse por distintos pisos del edificio, de acuerdo a las instrucciones que recibía. Una hora más tarde, lo vio bajar hasta la recepción.

—Aún seguía hablando por videollamada, portaba dos bolsas de basura de color negro. Yo veo que venía con problemas para cargarlas, así que le ayudo con una de esas bolsas. Dice que abramos la cortina metálica, percatándonos que afuera se encontraba un automóvil station wagon, color burdeo. Estaba con su maletero abierto.

De acuerdo a la investigación, el vehículo era conducido por un chofer de Uber, cuyos servicios habían sido requeridos. Al día siguiente sería clave para dilucidar el origen del robo.

Un napoleón

Según el testimonio del propio José, el “ministro” le solicitó que recorriera los pisos superiores del edificio para recolectar en bolsas de basura los computadores portátiles. Para ello, incluso pidió un napoleón al personal de aseo: necesitaba cortar aquellos que estaban encadenados.

—(Estuve) en todo momento con el celular, hablando con el ministro por llamada de WhatsApp, en donde sólo se veía la foto de una persona que portaba un jockey, tez blanca, con lentes ópticos, que en realidad era igual al ministro Jackson.

En total, asegura que estuvo 20 minutos recogiendo los computadores. Según recuerda, también le pidieron específicamente incluir en la recopilación de especies 15 medallas que estaban en la oficina del secretario de Estado.

—Al llegar al sexto piso, ingresé a la oficina del ministro Giorgio Jackson a buscar las medallas que me había dicho pero había sólo una y tres piochas. Las tomé y las coloqué en un estuche de plástico, de color negro, y luego me trasladé a los escritorios del personal ubicado en el mismo piso, donde junté una cantidad de notebooks no podría decirle cuántos.

De acuerdo al testimonio de José, estaba en eso cuando el falso Jackson le aseguró que además irían tres sobrinos a recoger una caja fuerte. Fumigarían el edificio esa misma noche, le explicó.

Fue así como llegaron tres hombres vestidos con overoles blancos, quienes retiraron el contenedor. Debido a su peso, utilizaron un carrito tipo “yegua” para llevarla hasta un vehículo que esperaba en las afueras del edificio.

Según confirmó fiscalía en la formalización de esta jornada, la caja de seguridad contenía boletas de garantía, talonarios de cheques y una tarjeta de crédito.

La heroína

A esa altura, los movimientos ya habían provocado las sospechas en América, quien hace cinco años es la supervisora del personal de aseo del ministerio.

En su declaración cuenta que le pareció “extraño” que José estuviera retirando computadores con un napoleón y que los estuviese apilando en las oficinas.

—Se notaba que aún estaba en la videollamada, yo le hice señas para que cortara, pero no me hizo caso.

Entonces, la mujer fue al primer piso a conversar con Julio, el otro guardia, a quien le pidió que nadie saliera del edificio porque estaban robando.

—Julio me respondió que José era más hueón, que seguramente se le habían subido los humos a la cabeza, porque el mismo ministro le había llamado a él a su teléfono personalmente.

José complementa:

—El ministro me dijo que sus sobrinos iban a volver a buscar otra caja fuerte pero más grande. Y cuando estaba en la recepción, la supervisora América me dice que no siguiera sacando más cosas porque era una estafa. En esos momentos el ministro me pregunta qué está pasando. Yo le respondí que esto era todo una estafa y él me dice: ‘Mira, conchetumare, te cagué’. Y cortó la llamada. Yo ahí recién me percaté que la persona con la que estuve hablando no era el ministro Jackson.

De cogotero a “mente maestra”

Según información recopilada por BBCL Investiga, Miguel Ángel Apablaza Suárez cumple condena por tres delitos: robo con intimidación, robo en lugar habitado y receptación.

En 2017 fue sorprendido en Renca. Conducía un automóvil robado, cuya puerta y chapa de contacto habían sido forzadas.

El 7 de enero de 2018 protagonizó una jornada más violenta: a eso de las 5:30 horas, en una plaza de Cerro Navia, asaltó a un transeúnte. Junto a un amigo abordaron a la víctima, lo intimidaron con un cuchillo y un arma de fuego. Le dijeron que entregara todo el dinero que llevaba o lo matarían. ¿El botín total? 15 mil pesos.

Momentos más tarde, forzaron el portón de una casa aledaña. Intentaron robar un televisor de 55 pulgadas y un parlante, pero Carabineros les cayó encima. Por cada uno de estos delitos fue condenado a penas de 3 años y un día.

De acuerdo a los informes de Gendarmería, Apablaza cuenta con estudios hasta octavo básico, tiene un hijo y es soltero. En líneas generales, se trata de un reo de buena conducta, aunque en 2019 ya había sido sorprendido en posesión de un teléfono celular al interior de su celda.

La noche de este jueves fue trasladado hasta la Cárcel de Alta Seguridad.