El temor a politizar (nuevamente) una elección: la recta final para elegir al nuevo fiscal nacional

A horas de que los 17 candidatos para reemplazar al retirado ex fiscal nacional, Jorge Abbott, presenten en 10 minutos sus propuestas ante la Corte Suprema, la clase política comienza los análisis para ver quién liderará el cargo. Pero hay un temor: no politizar la elección para no repetir errores del pasado, sobre todo cuando el país vive una crisis de seguridad, con un aumento sustantivo en el crimen organizado. Por esto, desde los distintos comités del Senado no hay una postura clara ni pública de quién es la persona más adecuada. De hecho, ante lo que llaman el “síndrome Abbott”, al lobby político que hubo el 2015 para esa designación, en el Senado repiten una y otra vez que, conocida la propuesta de la Suprema, estudiarán y analizarán los curriculum de los cinco elegidos. ¿El Gobierno? Si bien han transmitido que buscan una mujer como candidata, todo indica que por la demora en sus definiciones terminará imponiéndose el nombre que genere consensos en el Senado.