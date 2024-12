Wisdom, el ave salvaje más longeva del mundo, puso un huevo a sus 74 años

El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS Pacific) informó que Wisdom, el ave salvaje más longeva del mundo, puso un huevo.

De acuerdo con el organismo, “a una edad aproximada de 74 años, la reina de las aves marinas regresó al Refugio Nacional de Vida Silvestre Midway Atoll la semana pasada y comenzó a interactuar con un macho”.

De hábitat marino, pertenece a la especie albatros de Laysan (Phoebastria immutabilis) autóctona de Hawái, y hasta ahora, estas son las aves con mayor edad registrada, gracias a Wisdom.

El pájaro regresa al mismo sitio de anidación cada año para reunirse con su pareja y, si es que puede, pone un huevo. Según el USFWS, durante décadas hizo esto con un ave llamado Akeakamai, pero no ha sido visto en varios años.

Wisdom no puso un huevo en 4 años, pero ahora podría criar a otro polluelo. “Somos optimistas de que el huevo eclosionará”, dijo Jon Plissner, biólogo supervisor de vida silvestre en Midway Atoll.

La primera vez que identificaron a Wisdom, cuando le pusieron un anillo de reconocimiento, fue en 1956, después de que pusiera un huevo. Se desconoce qué edad tenía antes de eso, pero estas aves pueden empezar a reproducirse a partir de los 5 años, por lo que calculan su edad a partir de allí.

Desde que fue reconocida, ha puesto entre 50 y 60 huevos, de los cuales 30 prosperaron en polluelos.

