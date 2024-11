Sebastián Jiménez y los animales en tiempos de crisis climática: "El hombre es el que hace los daños"

Este sábado se estrenará por TVN, Acción Animal, el nuevo programa de Sebastián Jiménez, veterinario y figura televisiva recordado por llevar el conocimiento sobre los animales a los hogares en la época de los 2000. Ahora, regresa con una renovada propuesta.

El programa en cuestión, estará enfocado especialmente en las mascotas, abordando los desafíos que implica cuidarlas, especialmente en Chile, un país donde la gran mayoría de los hogares ha incluido a algún animal como parte de la familia.

“Me gusta que la gente sepa de este tema, me gusta enseñarles. El 80% de los hogares de Chile tiene una mascota, y de ese 80% el 50% tiene al menos dos. (…) Hoy día hay más de 12 millones de mascotas con dueño en Chile y 4 millones más sin dueño. Entonces es muy relevante saber de mascotas”, dice Jiménez en conversación con BiobioChile.

“Un programa como el que hemos estado haciendo, para mí, va a marcar algo importante para la gente, va a servir mucho, van a ver cosas que antes no han visto. Y vamos a mostrarles este mundo. Y está súper enfocado en el

medio ambiente también, digamos, no solamente en las mascotas”, plantea.

Protegiendo la vida silvestre

La vida silvestre y su conservación son un punto clave para el veterinario, que destaca especialmente a las personas que trabajan “tras bambalinas”.

“Los ‘héroes en acción’, por ejemplo, son todas estas personas que nadie conoce, que están protegiendo la vida silvestre, rehabilitándola, justamente por causas antrópicas, porque el hombre es el que hace los daños“, expresa.

“También me interesa que la gente sepa por qué hay que proteger la vida silvestre. A veces se preguntan, ¿pero qué importa que cacen patos o que cacen cisnes? Entonces, ese tema me importa mucho que la gente lo conozca, lo sepa y lo entienda”, agrega.

En este contexto, Jiménez ahondó en algunos de los problemas críticos que actualmente aquejan a la fauna silvestre y que necesitan ser tratados, como los ataques de perros asilvestrados o los microplásticos.

El experto explica que, actualmente, muchas especies marinas están consumiendo plásticos a raíz de la contaminación humana. “Los choritos, las manchas y las almejas consumen plástico, y el plástico no los alimenta porque no es digerible para ningún ser vivo. Eso hace que las manchas, los choritos y las almejas sean cada vez más chicas, porque comen menos”, plantea.

Además, afecta directamente a la cadena trófica, explica Jiménez. Animales que consumen a estas especies, como los chungungos o algunos peces, “ellos mismos también van a estar con menos ganancia de peso y, por lo tanto, pueden tener problemas serios para la vida”.

Por lo mismo, recomienda cuidar estos espacios. “Cuando vayamos a la playa, ahora que se viene el verano y vacaciones, no usemos nada, nada de basura en la playa. Tratemos de evitar el consumo de plásticos, porque el plástico se va particulando y llega a las playas”, aconseja.

El debate de los perros asilvestrados “nunca va a ser zanjado”

Los perros asilvestrados, de hecho, “tienen un trasfondo social y ambiental terrible. El principal problema o principal atacante de los huemules en el sur y de los pudúes en el sur, son ellos“, explica el veterinario.

“Además, si nos vamos al área social, los perros asilvestrados pueden hacer que una familia se quede sin comida. (…) En la zona centro-sur, los perros asilvestrados le pueden consumir tres, cuatro, cinco corderos en un par de meses a una persona que puede basar su economía familiar en esos corderos”, puntualiza.

Este problema ha llegado al ojo público donde se discute ampliamente. Sin embargo, no se ha llegado a un consenso sobre cómo resolverlo más que fomentar la tenencia responsable de mascotas.

“Ahí hay un debate que nunca va a poder ser zanjado. Va a costar mucho zanjarlo porque las asociaciones animalistas se oponen a muchas alternativas que se han propuesto, y ellos son parte del problema. No quieren que se toquen a los perros asilvestrados, entonces no se puede hacer nada con ellos y vuelve atrás. El culpable es el ser humano, sí, pero el ser humano también es el que tiene que dar la solución”, explica.

“Y los políticos no se asesoran con las mejores personas para enfrentar este tipo de discusiones, sabiendo que hay gente muy preparada en todo Chile y no lo hacen así. O sea, es complejo. Pero hay que controlar a esos perros. No pueden estar en vida libre”, advierte.

“Se están mirando los animales con otros ojos”

A ojos de Sebastián, que ha dedicado gran parte de su vida a los animales, todavía hay esperanza. “Hoy día se están mirando los animales con otros ojos. El movimiento vegano, el movimiento vegetariano y todos los movimientos que defienden a los animales son muy poderosos y eso es un indicio”, señala.

En la misma línea, asegura que “algo está pasando con los seres humanos, creo que estamos siendo mucho más respetuosos con los animales”.

Asimismo, vuelve a sus orígenes en la comunicación de estos temas. “Hace unos 10 años era una cosa totalmente vuelta, digamos, llevar a las mascotas al veterinario”, recuerda.

“O sea, cuando yo estaba en La ley de la selva, entre el 2002 al 2008, si tú te pones a pensar en 2005, eso es hace 20 años. Y en ese tiempo nosotros creamos un programa, tengo que decirlo, que fue un programa superimportante, para despertar un poquito las mentes y la forma como mirábamos a las mascotas. Y ahora ya eso está instalado en la sociedad”.

“Lo importante es que haya mucha más conciencia, mucho más cuidado, mucho más respeto, mucha más tenencia responsable con respecto a cualquier tipo de mascota, desde una rata hasta un perro o un caballo, lo que sea”, concluye.

Sobre regresar al formato televisivo, también mencionó que “yo estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Me gusta mucho comunicar, soy un enamorado de las comunicaciones. Pero más que de las comunicaciones, soy un enamorado de que la gente entienda lo que yo quiero explicarles sobre los animales y el porqué”.