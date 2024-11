Jane Goodall advierte que "estamos en medio de la sexta gran extinción"

La famosa etóloga Jane Goodall, que dedicó su vida a estudiar el comportamiento de los chimpancés, dijo en una entrevista reciente con la BBC, que estamos viviendo la sexta gran extinción de especies.

En la historia de la Tierra, hasta ahora, hay registros de 5 extinciones masivas, una de ellas, por ejemplo, fue la desaparición de los dinosaurios hace más de 60 millones de años.

Desde hace algunos años que los expertos señalan que actualmente estaríamos en la previa de una nueva extinción masiva, pero otros como Jane Goodall creen que ya la estamos viviendo.

“Estamos en medio de la sexta gran extinción. (…)Cuanto más podamos hacer para restaurar la naturaleza y proteger los bosques existentes, mejor”, expresó.

“No nos queda mucho tiempo para empezar a ayudar al medio ambiente. Hemos hecho mucho para destruirlo”, añadió.

¿La sexta gran extinción?

De acuerdo con National Geographic, esta sexta extinción también es llamada extinción del Antropoceno, porque hay estudios científicos que respaldan que está siendo causada por la actividad humana.

Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Science en 2015 por Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, demuestra cómo los humanos están induciendo la pérdida acelerada de especies.

“Nuestro trabajo indica que ya hemos entrado en la sexta extinción masiva, sin duda alguna. La diferencia es que todas las anteriores fueron causadas por fenómenos naturales, esta está siendo causada por el ser humano. Otra diferencia es el periodo tan corto en que está ocurriendo”, señaló.

Otros estudios también apuntan a que es posible que no haya un consenso sobre una nueva extinción masiva porque no se estaría estudiando la extinción de todas las especies, sino que se centra mayormente en mamíferos y aves.

En 2022, investigadores de la Universidad de Hawái, en Manoa, y el Muséum National d’Histoire Naturelle en París, Francia, revisaron el estado de algunos invertebrados, como caracoles y babosas.

Este estudio, que lideró Robert Cowie, profesor de investigación en el Centro de Investigación de la Escuela de Ciencias y Tecnologías de los Océanos y la Tierra (SOEST) de la Universidad de Hawai, concluyó que desde el año 1500, la Tierra pudo haber perdido entre el 7,5% y el 13% de los dos millones de especies conocidas, lo que se traduce entre 150.000 a 260.000 especies.

“Incluir a los invertebrados fue clave para confirmar que efectivamente estamos presenciando el inicio de la sexta extinción masiva en la historia de la Tierra”, dijo el experto.

“Los humanos son la única especie capaz de manipular la Tierra a gran escala, y han permitido que ocurra la crisis actual”, expresó en su paper.

Frente a este panorama, Goodall también advierte que “todavía tenemos una ventana de tiempo para empezar a frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Pero es una ventana que se está cerrando”.

“Si no nos unimos e imponemos normas estrictas sobre lo que la gente puede hacer con el medio ambiente, si no nos alejamos rápidamente de los combustibles fósiles, si no ponemos fin a la agricultura industrial, que está destruyendo el medio ambiente y matando el suelo, teniendo un efecto devastador sobre la biodiversidad, el futuro en última instancia está condenado”, sentenció.