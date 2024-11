Exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena figura entre los "100 líderes climáticos" de la revista Time

La revista Time escogió a los 100 líderes climáticos del 2024 y entre ellos figura Marcelo Mena-Carrasco, exministro de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) y actual CEO de la empresa Global Methane Hub–an, que lucha contra el metano.

En esta ocasión la lista se centró en líderes climáticos influyentes en los negocios.

“En todo el mundo, tomadores de decisiones, ejecutivos, investigadores e innovadores están trabajando para ayudar a desbloquear la financiación y los recursos necesarios para impulsar una acción climática exitosa y equitativa”, explican.

Marcelo Mena fue escogido por su trabajo como cabecilla de la iniciativa Global Methane Hub, una alianza que reúne a más de 20 organizaciones y otras entidades filantrópicas de todo el mundo para reducir las emisiones de metano en más del 30% al 2030.

Recordemos que, desde la Revolución Industrial, la temperatura media mundial ha aumentado 1,1° C, y esto ocurrió en parte debido a las emisiones de metano. Se calcula que un 30% del alza corresponde a este gas.

En este sentido, recientemente la compañía de Mena anunció que destinarán 300 millones de dólares en fondos para frenar estas emisiones. Además, apoyó a otras iniciativas para detectar fugas de metano alrededor del mundo.

We're excited to announce that our CEO, Marcelo @marcelomena has been recognized on the 2024 @TIME 100 Climate list. Marcelo sits alongside 99 change makers in climate, all spearheading work to make our planet safer and healthier to live on. pic.twitter.com/tfC65e2wyL

— Global Methane Hub (@Gmethanehub) November 12, 2024