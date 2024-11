Desierto de Al-Jawf en Arabia Saudita, se cubre completamente de nieve por primera vez en la historia

Como un hecho impresionante y único, el desierto de Al-Jawf, en Arabia Saudita se cubrió completamente de nieve por primera vez en la historia.

El desierto de Al-Jawf es conocido por su clima árido y extremas temperaturas que se marcan entre el calor sofocante del verano y las frías noches del desierto en invierno.

Pero como un suceso histórico, la cálida arena, se transformó en un paisaje completamente fuera de lo común, pues por un extraño fenómeno climático, el desierto pasó de los habituales 40 grados, a temperaturas “invernales”, consigna El Clarín.

Una tormenta trajo granizo y nieve hasta el área, cubriendo el desierto por primera vez desde que existen registros meteorológicos en la zona.

Este fenómeno climático fue impulsado por un sistema de baja presión en el Mar Árabe.

Los expertos indicaron que la humedad generada por el sistema, entró en contacto con las tierras áridas del desierto saudí, lo que provocó el choque de temperatura y por ende, lluvias intensas y la caída de nieve, detalla el medio citado.

𝗔 𝗦𝗔𝗨𝗗𝗜 𝗔𝗥𝗔𝗕𝗜𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗦𝗘𝗥𝗧 𝗦𝗘𝗘𝗦 𝗦𝗡𝗢𝗪 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗧𝗜𝗠𝗘!🌨️🥶🌨️

— Mohamedkaseem (@k_a_s_e_e_m) November 8, 2024