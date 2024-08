Científicos descubren que las ballenas jorobadas solitarias crean herramientas para obtener más comida

Es sabido que, en la naturaleza, algunas especies utilizan herramientas ya sea para sobrevivir o alimentarse, especialmente los primates, cuyo comportamiento se ha estudiado ampliamente durante décadas, ahora, las ballenas jorobadas solitarias se sumaron a la lista.

Sí, un nuevo estudio, publicando en la revista Royal Society Open Science, postula que algunos cetáceos pueden desarrollar sistemas complejos para obtener su comida.

“Varias especies animales utilizan herramientas para alimentarse; sin embargo, muy pocas las fabrican y/o modifican“, dice el paper.

El profesor Lars Bejder, coautor del estudio y director del Marine Mammal Research Program (MMRP) en la Universidad de Hawai, compartió el hallazgo en su perfil de X (Twitter), donde explicó que las ballenas jorobadas solitarias (que no viven en grupos) pueden “fabricar redes de burbujas como herramientas para aumentar la ingesta de presas”.

Publication Alert: Solitary humpback whales

manufacture bubble-nets as tools to increase prey intake. Collaboration w/ Alaska Whale Foundation (not on X; some co-authors not on X). Animation below by @jmkendallbar Available here: https://t.co/nNjfh46dGM pic.twitter.com/WAl2VsUuy6

— Lars Bejder (@lbejder) August 22, 2024