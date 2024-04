El vórtice polar se invirtió y ahora gira en sentido contrario

A principios de marzo, el vórtice polar, una corriente de aire frío que circunda el Ártico, experimentó una significativa alteración.

Por primera vez en un largo tiempo, comenzó a girar en sentido contrario a su movimiento usual, debido a un repentino calentamiento atmosférico.

Este cambio ha desviado los vientos hacia el este, generando preocupación entre los científicos respecto a sus posibles impactos climáticos futuros.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) explica que este cambio en el vórtice polar se debe a un fenómeno conocido como calentamiento súbito de la estratosfera (SSW).

Las ondas de Rossby, al presionar hacia arriba, debilitan el vórtice y dispersan el aire frío, lo que provoca una inversión en su dirección. Durante estos eventos, las temperaturas estratosféricas pueden aumentar hasta 50 grados Celsius en cuestión de días.

The stratospheric polar vortex is a seasonal phenomenon but when we get to spring, its days are numbered. In this blog post, our experts discuss when the "final stratospheric warming" may occur and how a disruption in March may impact the timing. https://t.co/NtyqWsXW0b pic.twitter.com/QhcEATqHLP

— NOAA Climate.gov (@NOAAClimate) April 4, 2024