15 municipios se reunieron en Concepción para abordar integración de recicladores de base en Ley REP

Hace unos días la comuna de Concepción fue sede del “Encuentro entre Municipios: Oportunidades y desafíos en la implementación de la Ley REP e integración de recicladores de base”, instancia organizada por Fundación El Árbol con el objetivo de realizar un intercambio de experiencias entre municipios respecto a los avances de la implementación de la ley REP en Chile y conocer casos exitosos de Modelos de Gestión Mixta con recicladores de base.

El encuentro contó con la presencia de representantes de municipios de 15 comunas de las regiones del Biobío, La Araucanía, Ñuble, Maule y Metropolitana, y se enmarcó en el proyecto desarrollado por la organización ambientalista con sede en Concepción, llamado “Integración de Recicladores de Base a Sistema Integrado de Gestión de Residuos en regiones Biobío, Ñuble y Araucanía”, financiado por Latitud R y Fundación AVINA.

Sobre esta instancia, Pamela Ríos, representante país de Fundación AVINA expresó que “este encuentro era súper necesario. Esta fue una apuesta, fue preguntarnos si es que realmente a los municipios les iba a servir, iba a tener sentido para ellos reunirse, encontrarse, compartir, y lo primero es constatar que sí, que efectivamente sí, que era necesario”.

Asimismo Ríos se refirió al camino a seguir para avanzar en esta materia, agregando “la inquietud que tengo es que necesitamos una conversación a nivel más estratégico también con las autoridades comunales, con alcaldes, con alcaldesas, con tomadores de decisión, porque aquí hay muchísimo por trabajar a nivel más estratégico de parte de los municipios en función de un reciclaje inclusivo y creo que ese es el siguiente desafío, el siguiente paso”.

El encuentro contó además con la presencia de Tomás Saieg, Jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, quien repasó los avances en la implementación gradual de la Ley REP, los desafíos y oportunidades que esta ofrece.

Respecto de los desafíos más urgentes a trabajar para lograr una integración exitosa de recicladores de base, Tomás Saieg, sostuvo que “primero está la provisión de infraestructura, equipamiento, espacio, (para centros de acopio) y ahí el rol que puedan jugar los Gobiernos Regionales, las Seremis de Medio Ambiente. Otra cosa yo creo, es seguir con este esfuerzo que ha sido liderado por la ANARCH y apoyado por distintas organizaciones, de organizar a los recicladores a lo largo de Chile, en cooperativas especialmente. Eso es clave porque un poco juntos son más, tienen más poder de negociación”.

Compartiendo realidades

Durante el encuentro realizado en la ciudad de Concepción, se presentaron casos exitosos de Modelos de Gestión Mixta con recicladores de base, en particular de los municipios de las comunas de Independencia y Maipú y donde también Alejandro Mena, secretario nacional de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile, ANARCH, tuvo espacio para compartir acerca de la realidad del gremio de cara a la implementación de la ley.

Tras las exposiciones se formaron mesas de trabajo a fin de compartir las realidades comunales, identificar desafíos y problemas que repiten a lo largo del país los avances de la implementación de la ley REP en Chile.

Débora Neira, encargada de la oficina de gestión y control ambiental de la Municipalidad de Curanilahue, tildó la actividad de positiva y necesaria. “Es que es muy poco común que se propicien estos encuentros donde podamos compartir de esta temática de residuo con otras municipalidades, otras regiones, incluso que nos muestran una realidad distinta, pero que tenemos las mismas inquietudes. Entonces tú ya no te sientes sola y no dices, nuestro municipio era el único que tenía la duda. No, y afortunadamente también hay algunos que tienen algunas respuestas. Entonces es un feedback necesario para poder ir avanzando en la gestión de todos los municipios”, indicó.

De igual manera, respecto del encuentro de municipios, Nicolás Labraña, encargado de la Unidad de Economía Circular de la Dirección de Medio Ambiente y Ecoturismo de la Municipalidad de Hualpén señaló que “fue súper bueno este encuentro, súper productivo (…) intercambiamos experiencias, ideas, algunos tips para poder potenciar el desarrollo de la economía circular en nuestras regiones y ahí trabajar de mejor manera la negociación con los grandes sistemas de gestión”, agregando que “yo me quedo con la experiencia de otros municipios de las distintas estrategias que han tomado para integrar a los recicladores y el trabajo que han ido desarrollando, para visibilizar el trabajo que desarrollan los recicladores en sus comunas”.

Visita guiada por recicladoras

La jornada finalizó con una visita guiada a dos Centros de Acopio y pretratamiento administrados por recicladores de base en el Gran Concepción. El primero de ellos fue la Planta de Reciclaje que opera en la comuna de Hualpén y que está liderado por la Cooperativa Reciclab de Hualpén con apoyo del municipio. Así, luego de la bienvenida del alcalde, Miguel Rivera, fueron recicladoras quienes guiaron la visita y realizaron una demostración de la ruta de los materiales que se reciclan en sus instalaciones.

Posteriormente la comitiva se trasladó hasta las dependencias del Centro de Acopio de la Cooperativa de Recicladoras de Biobío, emplazado en la comuna de Concepción, donde las integrantes de la agrupación contaron acerca de su modalidad de trabajo, los desafíos que enfrentan en la actualidad, futuros proyectos y también dieron a conocer el módulo de educación ambiental que poseen en el lugar.

Al término de la cita, Gonzalo Durán, alcalde de la comuna de Independencia y único jefe comunal que pudo asistir al encuentro, valoró la instancia, señalando “Nosotros vinimos con parte del equipo de medio ambiente, con el jefe del área y con la encargada de reciclaje (…) Aprendimos mucho de las experiencias en materia de trabajo con los recicladores de base. Y después una segunda etapa más en terreno, conociendo experiencias que siempre entregan mucho valor. Hay un aprendizaje muy importante que podemos replicar en nuestras comunas y que nos permite también imaginar formas de mejorar nuestra gestión. Así que realmente ha sido un trabajo extraordinario. Estamos muy contentos de haber venido”.