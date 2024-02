Enero de 2024 fue el más caliente registrado a nivel mundial: 1,66 °C sobre el promedio

Enero de 2024 ha sido el enero más caliente a nivel mundial, según los registros del Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S). El organismo informó que la temperatura media del aire en la superficie de la Tierra fue de 13,14 °C, que son 0,70 °C sobre el promedio del periodo de referencia (1991 a 2020) y 0,12 °C más que el récord anterior de 2020.

Además, la temperatura global de la Tierra fue de 1,66 °C por sobre el promedio del periodo preindustrial de referencia, entre 1850 y 1900. Esto en medio de una tendencia de altas temperaturas que se vienen registrando desde 2023.

“La temperatura media mundial de los últimos doce meses (febrero de 2023 – enero de 2024) es la más alta registrada, 0,64 °C por encima del promedio de 1991-2020 y 1,52 °C por encima del promedio preindustrial de 1850-1900″, recoge Copernicus.

January #Temperature highlights from the #CopernicusClimate Change Service (#C3S).

Last month:

🌡 was the warmest January on record globally;

🌡 was 0.12°C above the previous warmest January in 2020.

For more information 👉https://t.co/ec7gCZ5KWR pic.twitter.com/khTl7OOEYL

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) February 8, 2024