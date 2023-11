El iceberg más grande del mundo comenzó a moverse tras 30 años estancado: mide casi 4.000 km2

El iceberg A23, conocido como el más grande del mundo, comenzó a moverse luego de pasar 30 años estancado. Cabe recordar que esta estructura se desprendió de la Antártica 1986, pero después de unos años encalló en el mar de Weddell, por su gran tamaño.

Allí se convirtió en básicamente una isla de hielo, pero ahora se está moviendo por el océano hacia una zona conocida como “callejón de icebergs”, según reporta BCC News.

De acuerdo con el medio, este trozo de hielo gigante mide unos 3.900 kilómetros cuadrados y alcanza una altura (o grosor) de 400 metros, 100 metros más que el Costanera Center, que es hasta ahora el edificio más alto de Chile.

Meanwhile, #A23 #iceberg sits quietly in the Weddell Sea. 4,000 sq km of whiteness. When #A68 breaks its finger, as it surely will, this colossus will be king. #Sentinel1 @CopernicusEU @sentinel_hub pic.twitter.com/avVvuPgxuA

— Jonathan Amos (@BBCAmos) November 4, 2020